Многодетным семьям – награды и слава

Среди награжденных – семья Аркадия и Елены Соболевых из Бокситогорского района, Ивана и Людмилы Прус из Волосовского района, Владислава и Юлии Бутаковых из Волховского района, Александра и Татьяны Третьяк из Всеволожского района, Игоря и Юлии Зверевых из Выборгского района.

Также награды получили семьи Артема и Катерины Склабан из Гатчинского района, Эдуарда и Ольги Алексеевых из Кингисеппского района, Михаила и Ольги Потемкиных из Киришского района, Николая и Татьяны Новиковых из Кировского района, Николая и Елены Сафоновых из Лодейнопольского района, Олега и Светланы Смирновых из Ломоносовского района, Николая Давлетова и Елены Демченко из Лужского района.

Кроме того, награждены семьи Александра и Елены Цветковых из Подпорожского района, Сергея и Ирины Ермаковых из Приозерского, Андрея и Антонины Барановых из Сланцевского, Максима и Елены Потапкиных из Сосновоборского, Сергея и Екатерины Помеловых из Тихвинского и Владимира и Любовь Сакарян из Тосненского районов.

Все награжденные семьи – многодетные, сохраняющие и возрождающие семейные ценности. При воспитании детей родители способствуют их полноценному духовному, физическому, интеллектуальному и нравственному развитию, воспитывают патриотизм и гражданственность.

Дипломы «Почетная семья Ленинградской области» с 2006 года вручаются семьям, проживающим в Ленинградской области на областном празднике, посвященном Международному дню семьи. Комитетом по социальной защите населения за это время были поощрены 270 семей региона за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций.