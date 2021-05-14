Многодетным семьям – награды и слава

Среди награжденных –
семья Аркадия и Елены Соболевых из Бокситогорского района, Ивана и Людмилы Прус
из Волосовского района, Владислава и Юлии Бутаковых из Волховского района,
Александра и Татьяны Третьяк из Всеволожского района, Игоря и Юлии Зверевых из
Выборгского района.
Также награды получили
семьи Артема и Катерины Склабан из Гатчинского района, Эдуарда и Ольги
Алексеевых из Кингисеппского района, Михаила и Ольги Потемкиных из Киришского
района, Николая и Татьяны Новиковых из Кировского района, Николая и Елены
Сафоновых из Лодейнопольского района, Олега и Светланы Смирновых из
Ломоносовского района, Николая Давлетова и Елены Демченко из Лужского района.
Кроме того, награждены
семьи Александра и Елены Цветковых из Подпорожского района, Сергея и Ирины Ермаковых
из Приозерского, Андрея и Антонины Барановых из Сланцевского, Максима и Елены
Потапкиных из Сосновоборского, Сергея и Екатерины Помеловых из Тихвинского и
Владимира и Любовь Сакарян из Тосненского районов.
Все награжденные семьи –
многодетные, сохраняющие и возрождающие семейные ценности. При воспитании детей
родители способствуют их полноценному духовному, физическому, интеллектуальному
и нравственному развитию, воспитывают патриотизм и гражданственность.
Дипломы «Почетная семья
Ленинградской области» с 2006 года вручаются семьям, проживающим в
Ленинградской области на областном празднике, посвященном Международному дню
семьи. Комитетом по социальной защите населения за это время были поощрены 270
семей региона за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций.