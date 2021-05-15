«Гатчинская правда»: 90 лет в диалоге с читателем

Весь путь «Гатчинской правды» неразрывно связан с историей Гатчины и Гатчинского района. Не случайно в 2012 году коллектив редакции подготовил и выпустил книгу «Летопись города газетной строкой».

Список всесоюзных, всероссийских и региональных наград нашей газеты займет не одну страницу. Среди самых значимых - почетный знак ЦК ДОСААФ СССР «За активную работу», премия им. М.И.Ульяновой Союза журналистов СССР, диплом I степени Министерства культуры СССР и Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры, грамота Главного Политического Управления Советской Армии и ВМФ.

Громкую известность «Красногвардейской правде» принес 1939 год. В июле-сентябре она в течение 89 дней экспонировалась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и была награждена малой серебряной медалью ВСХВ СССР. Во второй раз газета получила известность как экспонент павильона «Советская печать» Всесоюзной выставки народного хозяйства 1980 года (экспонировалась в течение года), где получила бронзовую медаль ВДНХ СССР.

В год 90-летия газета во второй раз вошла с почетной наградой Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы».

За все 90 лет, даже в период фашистской оккупации, выпуск газеты не прекращался. Менялись лишь названия, учредители и колебался тираж. Самым большим тиражом – 32700 экземпляров газета издавалась в период с 17 апреля по 31 декабря 1990 года. А переименование газеты было связано с изменением названия города: вначале она называлась «Красногвардеец», затем «Красногвардейская правда», а «Гатчинской правдой» стала лишь с 10 февраля 1944 года.

В 30-х годах газета выходила на двух языках: русском и финском - «ввиду преобладания в сельской местности жителей финской национальности». Пятьдесят лет спустя финская страница стала выходить снова. И выходила до тех пор, пока редактор не уехал на ПМЖ в Финляндию. Сейчас общественными корреспондентами активно выступают представители общественных организаций ингерманландских финнов, рассказывающие на страницах газеты о национальных традициях и обычаях.

За 90 лет журналисты газеты выпустили, наверное, целую библиотеку книг. Сейчас готовится новая – «Живая история газетных страниц», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Самую широкую известность «Красногвардейской правде» принес 1934 год. Массовый читатель узнал о ней из опубликованного в центральной «Правде» 16 июля 1934 года материала «Литературные Магнитострои за восемь дней», в котором районная газета была подвергнута критике за недостаточно подготовленный и скоропалительно проведенный литературный конкурс. Между прочим, премии в том конкурсе был удостоен будущий писатель В.А. Кочетов, в ту пору агроном Красногвардейской МТС.

«Гатчинской правде» самую широкую известность принесли исключительно добрые дела. В первый раз в 1949 году. Тогда фотокопия ее первой страницы за 1 марта с материалом на всю полосу «Праздник сельской интеллигенции» была разослана во все республиканские и областные отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (Общество «Знание») в качестве методического пособия для проведения «Дня сельской интеллигенции».

За свою 90-летнюю историю, где только не размещалась редакция газеты. До войны редакция была на проспекте 25 Октября, д. 2. Это бывший Сиротский институт, а сейчас это здание занимает средняя школа №11. Затем редакция переехала на проспект 25 Октября, д.7/9, потом в соседний д. 9/11. Следующий адрес – ул. Советская, 2. После войны редакция работала в здании администрации Гатчинского района на ул. К. Маркса, д. 44. Следующий адрес – ул. Хохлова, 3 (детская поликлиника). С начала 1990-х по настоящее время редакция размещается в жилом доме по ул. Хохлова, д.15, в помещении бывшего книжного магазина.

Любопытно, как за 90 лет поменялся редакционный транспорт. Ветераны газеты рассказывали, что в довоенное время для поездок журналистов по району в редакции имелась одна единица гужевого транспорта: конь, повозка и заведующий всем этим хозяйством работник – конюх. В редакционном архиве сохранился снимок сотрудников, сидящих в тарантасе, а также групповая фотография, на которой среди прочих лиц обозначен конюх редакции. Первый легковой автомобиль - «Победа» - М-21 в редакции появился в июне 1956 года. Газета – продукт совместного труда редакции и типографии. С 1931 по 1997 годы газета печаталась в Гатчинской типографии (за исключением военных лет). В начале 1997 года редакции удалось освоить компьютерный набор и верстку, в чем была большая заслуга заместителя редактора Ирины Словцовой и верстальщика газеты Олега Сараева (к слову, его мама, Нина Сараева, работала полиграфистом в Гатчинской типографии). Печататься газета стала в Санкт-Петербургском газетно-издательском комплексе, с 1998 года – в Гатчине, в типографии «Северо-Западный печатный двор», после закрытия которого, с 2014 года, перешла в типографию «Девиз» в Санкт-Петербурге.

«Гатчинская правда» - это еще и организатор интересных общественно-значимых мероприятий. В довоенные годы был даже построен планер «Красногвардейская правда». Поддерживая стремление молодежи к авиации, редакция газеты в 1934 году приобрела для нее серийный учебный планер Ус-3 («Учебный стандарт») и учредила его в качестве переходящего планера для награждения лучшей учебной группы планеристов. Условия для награждения были такие: общая численность группы не менее 30 курсантов, в ней не менее 50% комсомольцев, 20% ворошиловских стрелков, все ударники производства и члены ОСОАВИАХИМа. Первыми обладателями призового редакционного планера стали комсомольцы завода им.Рошаля. К 1 августа 1934 года они подготовили на нем семь планеристов.

Еще одно знаковое событие - ежегодный легкоатлетический кросс на приз газеты «Гатчинская правда», он был одним из самых массовых соревнований, открывавший летний спортивный сезон. Впервые кросс был проведен 20 мая 1951 года и был посвящен 20-летию газеты «Гатчинская правда». О значимости соревнований говорит тот факт, что главный судья соревнований К.Румянцев был назначен на заседании облспорткомитета. Участвовали 16 команд по восемь человек в каждой, а также «личники», с общим числом соревнующихся 180 человек. После этого горспорткомитет решил проводить соревнования ежегодно. Чередование кросс - комбинированная эстафета были произвольными. Традиция стала затухать в годы перестройки. В 1991 году соревновались только команды учебных заведений, а в последний, 1992 год спортивные команды выставили лишь школы и ПИЯФ, не было даже команд ПТУ.

Несколько лет предпринимались попытки возродить былую традицию. Награждения спортсменов специальным призом от «Гатчинской правды» проходило на традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященном годовщине Победы.

Сейчас «Гатчинская правда» своим личным участием поддерживает общественные экологические проекты, участвуя в «Чистых играх» и собирая «Крышечки доброТЫ». А впереди большой субботник на берегу реки Колпанки, посвященный Году чистой воды и 90-летию «Гатчинской правды».

Мы благодарны вам, наши читатели и особенно вам, подписчики, за то, что на протяжении многих лет вы остаетесь с газетой. Мы любим вас за доверие к газете, за вашу поддержку, неравнодушие, за ваши эмоции и даже за вашу критику. Газету мы делаем вместе, и поэтому вместе с вами желаем ей долгих лет жизни.