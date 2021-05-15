С «Девизом» по жизни!

Типография «Девиз» начинала с черно-белых газет Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Открытый в 1995 году «Девиз» стал первой коммерческой негосударственной типографией в регионе (на рынке Петербурга существовал единственный Государственный газетный комплекс на Ленинском проспекте и еще две государственные типографии – в Выборге и в Гатчине). Выбрав для своего производства офсетную машину, «Девиз» вступил в новую эпоху полиграфии: офсетная печать пришла на смену печатному методу Иоганна Гутенберга, которым пользовались более пятисот лет.

За 25 лет работы производственные мощности типографии увеличились в разы: предприятие, начавшееся с одной печатной машины – двухцветной (что по тем временам было шагом вперед), выросло до целого типографского комплекса. Осенью прошлого года «Девиз» запустил первую в истории российской полиграфии струйную цифровую печатную машину формата В2, став пионером цифровой революции в производстве печатной продукции в России.

- Машина, на которой печатается «Гатчинская правда» и другие периодические издания, это наш исполин – Goss Universal 70, – рассказывает операционный директор типографского комплекса «Девиз» Стас Бойцов. – Это воистину уникальная 8-ми башенная газетная машина американского производства с тремя одновременно работающими фальцаппаратами. Машина печатает на газетной бумаге – офсетной, по технологии coldsеt, это так называемая холодная печать. Без сушки. Краска закрепляется путем впитывания. Печать полноцветная. Максимальная производительность этой машины – 70 тысяч экземпляров в час. Тираж «Гатчинской правды» печатается, примерно, 15 минут – вместе с настройкой. Поскольку тираж небольшой, мы не разгоняемся на полную мощность. Эта машина – «три в одном». Мы можем одновременно печатать на ней три продукта, независимо друг от друга.

…Вышеназванный исполин – это трехэтажная печатная машина, поглощающая гигантские рулоны бумаги и выдающая взамен аккуратно сложенные газеты. Бумажная бобина разматывается на первом этаже, и бумажное полотно идет наверх через печатные секции. Машина режет полотно на газетные страницы и укладывает готовые экземпляры на конвейер. Пока мы поднимались на второй этаж печатной машины и снимали процесс с разных ракурсов, все уже закончилось – свежие номера «Гатчинской правды» повезли упаковывать.

- Печать производится так, – поясняет Стас Бойцов. – Редакция сбрасывает по электронной почте PDF-файлы сверстанного номера, оператор допечатной подготовки делает проверку файлов на корректность и загружает их с помощью программы в CTP – computer to plate: это лазерный станок, который выводит изображение на алюминиевых форменных пластинах.

На каждую краску выводится своя форменная пластина. Потом печатники устанавливают эти формы-пластины на цилиндры печатной машины. Это основной момент – за счет форм-пластин формируются все изображения. Печать производится с помощью офсетных красок. Краска подается по валикам на эту форму-пластину, а с формы-пластины передается на офсетный цилиндр. Потому печать и называется офсетной: на цилиндре установлено резино-тканевое полотно, которое с формы забирает изображение и передает его на бумагу.

Печать идет сразу с двух сторон. Изображение наносится последовательно по цветам: сначала черная, потом голубая, потом пурпурная и желтая краска. С помощью этих четырех цветов можно получить любой оттенок, в зависимости от процента их смешивания.

- А свинца там нет?

- Свинца в красках давным-давно нет. Это масляные краски, безвредные. Пачкается газета, потому что применяется «холодная» технология – coldest: краска впитывается в бумагу, и со временем летучие вещества испаряются естественным путем. У нас есть две машины, работающие по технологии «горячей» печати – heatset. Там краска сушится. Но это, в основном, для журналов. Есть листовая полноформатная офсетная машина. На ней печатаются обложки журналов, плакаты, баннеры, брошюры. И недавно мы запустили новую цифровую печатную машину. Она уникальна тем, что печатать можно, начиная от одного экземпляра. Туда сразу загружаются материалы и нет никакой приладки, настройки. По сути, это тот же струйный принтер, только размером побольше – как три таких рабочих кабинета.

- А вот люди подходят, берут с конвейера готовую газетку, разворачивают – читают, да?

- Вообще-то чтение газет в рабочее время запрещено – почитать можно в обеденный перерыв. Работа у нас всегда кипит, машина не простаивает. Если даже возникает свободное окошко, печатники занимаются настройкой оборудования, чисткой, проверкой.

А с конвейера печатники периодически берут экземпляры для контроля качества. Есть регламент, через какой промежуток времени надо делать выборочный контроль: печатники проверяют качество, меняют настройки на пульте управления, если надо. Там настраивается красочность, совмещение красок, потому что есть такое понятие в полиграфии как приводка. Это когда все четыре краски должны ровно накладываться друг на дружку. Если что-то ушло в сторону, выйдет искажение изображения, текста.

Также печатники контролируют фальцовку – сгиб у газеты должен быть строго в нужном месте – ни вправо, ни влево. И совмещение страниц – одна к одной, чтобы ни вверх, ни вниз не уходили. Это все тоже делается автоматически. Когда неразделенное газетное полотно уходит в «воронку», это первое сложение – первый фальц. Полотно из рулона складывается пополам за счет этой воронки. И дальше уже вниз поступает сложенное полотно, рубится там поперек на тетради и складывается – происходит еще один фальц. И потом газета в готовом виде выходит на конвейер.

Кроме всего прочего, на этой машине есть автоматические системы контроля. Наверху стоят камеры, и когда идет целое полотно, они снимают: если есть отклонения, машине автоматически дается команда, чтобы она поправила, подвинула ту или иную секцию.

Еще есть такая автоматическая функция, как загрузка красочных профилей. Перед запуском печатной машины с допечатного участка скидывают файлы в определенном формате издания, и печатник загружает эти файлы в машину. Тем самым машина предварительно настраивает уже определенную краску под конкретную газету. Это дает экономию времени и бумаги: не надо с нуля настраивать машину, набивать краску. Печатнику остается только внести корректировки и запустить. Меньше технологических отходов.

- Брака много?

- Как правило, 1000-3000 экземпляров уходит на настройку, в зависимости от сложности газеты. Для маленького издания это существенно, но при тираже 100 тысяч бракуется то же количество экземпляров, т.е. всего 1-3%.

Раньше, когда не было автоматической склейки рулонов, процент брака был гораздо выше. Когда бумага заканчивалась, надо было останавливаться, снимать старый рулон, вешать новый. Это отходы – пока машина не достигнет нужной скорости, все уходит в брак. Современные рулонные машины оснащены автоматической склейкой. Мы не останавливаемся, чтобы зарядить новый рулон.

- Как это происходит?

- Когда рулон бумаги заканчивается, на рабочей скорости происходит автосклейка. Один рулон – в работе, а другой тем временем печатник подготавливает на зарядной станции. Когда рабочий рулон подходит к концу, машина видит это с помощью датчиков, и происходит автоматическая склейка: подготовленный рулон разгоняется до скорости самой машины, и когда скорость достигнута, они склеиваются двусторонним скотчем. Старый рулон автоматически обрубается, и печать идет на новом. Можно печатать миллионный тираж без остановок. Круглосуточно.

Вес рулонов газетной бумаги достигает 300-650 кг, а мелованной – до 1,5 тонн. Рулоны подвозят на погрузчике, потом перекатывают по полу, закатывают на рельсовую станцию и уже по рельсам подвозят к зарядной станции, а там есть подъемная рама – она захватывает рулон.

- Почему не рвется газетная бумага, когда машина тянет ее, да еще на большой скорости?

- Рулонная печать основана на натяжении полотна. Это –основополагающий фактор: без натяжения печати вообще не будет. На протяжении всего пути есть несколько узлов, которые отвечают за натяжение бумаги. Они натягивают бумагу на разных этапах ее прохождения. За это отвечает печатник – от квалификации печатника зависит, насколько равномерно будет натянута бумага. Задача печатника, чтобы на всех участках прохождения полотна было одинаковое натяжение. Тогда получится качественная печать. Если же натяжение где-то пропадет, краски не совместятся, печать выйдет смазанная.

- А если все-таки обрыв?

- Начиная с зарядной станции (там есть система торможения рулона, вариатор перед фальцаппаратом), на всех участках идет натяжение полотна. Соответственно, если переборщить с каким-либо узлом или один узел сделать слабым, а другой – сильным, произойдет обрыв. Такое периодически происходит на рулонных машинах, но, как правило, на более сложной продукции – там, где участвует сразу много полотен, и при запуске выше вероятность некорректных предварительных настроек.

Также если попадется бумага, отличающаяся от нужных параметров, (машина автоматически не перестраивается) – при переходе на эту бумагу может случиться обрыв.

- Сколько человек обслуживают эту трехэтажную машину?

- Четверо. Возглавляет бригаду печатник максимального – 6-го разряда. Он профессионал, бригадир, настраивает все самые сложные узлы машины. У него есть заместитель – печатник 5-го разряда. И печатник 4-го разряда работает на зарядной станции – в основном, там, где заряжаются рулоны бумаги, которые дальше разматываются в печатную машину. На приемке – приемщик, минимально обученный человек, который укладывает газетные пачки на паллеты.

После транспортера газета поступает по конвейеру в стейкер – это счетно-комплектующее устройство, где автоматически ведется подсчет экземпляров и складирование в пачку. Все параметры выставляются с сенсорного дисплея – любое количество в рамках допуска, там есть такие функции как переворот, разделение пачки на несколько частей по определенному количеству экземпляров. После чего пачка выходит, упаковывается в полиэтиленовую пленку и обвязывается полипропиленовой лентой. Но это не касается «Гатчинской правды» – ее упаковывают вручную в крафтовую бумагу.

У нас есть программа обучения: мы сами обучаем своих сотрудников, 80% печатников выросли у нас с нуля. Люди приходят и после колледжа, и после полиграфического вуза, и без образования вообще – все сначала здесь учатся. Потому что даже после похожей типографской машины надо время на обучение – у каждой машины есть свои особенности. Нельзя прийти – и сразу начать печатать.

- Как, по-вашему, с точки зрения полиграфистов: не вытеснят электронные ресурсы печатную продукцию?

- Газет, конечно, стало печататься меньше. Им прогнозируют закат. Но газеты как средства массовой информации существуют на протяжении пяти веков и сегодня – это наиболее надежный и ответственный источник информации, в отличие от бесконтрольного интернета. Вспомните, кинотеатрам в свое время тоже прочили закрытие… У «Девиза» – налаженные технологии и лучшее полиграфическое оборудование. Мы готовы печатать газеты и дальше – вместе с прессой мы оставим заметный след в истории…



