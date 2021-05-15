С «Девизом» по жизни!

Типография
«Девиз» начинала с черно-белых газет Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Открытый
в 1995 году «Девиз» стал первой коммерческой негосударственной типографией в
регионе (на рынке Петербурга существовал единственный Государственный газетный
комплекс на Ленинском проспекте и еще две государственные типографии – в
Выборге и в Гатчине). Выбрав для своего производства офсетную машину, «Девиз»
вступил в новую эпоху полиграфии: офсетная печать пришла на смену печатному
методу Иоганна Гутенберга, которым пользовались более пятисот лет.
За
25 лет работы производственные мощности типографии увеличились в разы:
предприятие, начавшееся с одной печатной машины – двухцветной (что по тем временам
было шагом вперед), выросло до целого типографского комплекса. Осенью прошлого
года «Девиз» запустил первую в истории российской полиграфии струйную цифровую
печатную машину формата В2, став пионером цифровой революции в производстве печатной
продукции в России.
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Машина, на которой печатается «Гатчинская правда» и другие периодические
издания, это наш исполин – Goss Universal 70, – рассказывает операционный директор
типографского комплекса «Девиз» Стас Бойцов. – Это воистину уникальная 8-ми
башенная газетная машина американского производства с тремя одновременно
работающими фальцаппаратами. Машина печатает на газетной бумаге – офсетной, по технологии
coldsеt, это так
называемая холодная печать. Без сушки. Краска закрепляется путем впитывания. Печать
полноцветная. Максимальная производительность этой машины – 70 тысяч
экземпляров в час. Тираж «Гатчинской правды» печатается, примерно, 15 минут –
вместе с настройкой. Поскольку тираж небольшой, мы не разгоняемся на полную
мощность. Эта машина – «три в одном». Мы можем одновременно печатать на ней три
продукта, независимо друг от друга.
…Вышеназванный
исполин – это трехэтажная печатная машина, поглощающая гигантские рулоны бумаги
и выдающая взамен аккуратно сложенные газеты. Бумажная бобина разматывается на
первом этаже, и бумажное полотно идет наверх через печатные секции. Машина
режет полотно на газетные страницы и укладывает готовые экземпляры на конвейер.
Пока мы поднимались на второй этаж печатной машины и снимали процесс с разных
ракурсов, все уже закончилось – свежие номера «Гатчинской правды» повезли
упаковывать.
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Печать производится так, – поясняет Стас Бойцов. – Редакция сбрасывает по
электронной почте PDF-файлы сверстанного номера,
оператор допечатной подготовки делает проверку файлов на корректность и
загружает их с помощью программы в CTP – computer to plate: это лазерный станок,
который выводит изображение на алюминиевых форменных пластинах.
На
каждую краску выводится своя форменная пластина. Потом печатники устанавливают
эти формы-пластины на цилиндры печатной машины. Это основной момент – за счет
форм-пластин формируются все изображения. Печать производится с помощью
офсетных красок. Краска подается по валикам на эту форму-пластину, а с
формы-пластины передается на офсетный цилиндр. Потому печать и называется
офсетной: на цилиндре установлено резино-тканевое полотно, которое с формы
забирает изображение и передает его на бумагу.
Печать
идет сразу с двух сторон. Изображение наносится последовательно по цветам:
сначала черная, потом голубая, потом пурпурная и желтая краска. С помощью этих
четырех цветов можно получить любой оттенок, в зависимости от процента их
смешивания.
- А свинца там нет?
- Свинца
в красках давным-давно нет. Это масляные краски, безвредные. Пачкается газета,
потому что применяется «холодная» технология – coldest: краска впитывается в бумагу, и со временем летучие
вещества испаряются естественным путем. У нас есть две машины, работающие по
технологии «горячей» печати – heatset. Там
краска сушится. Но это, в основном, для журналов. Есть листовая полноформатная
офсетная машина. На ней печатаются обложки журналов, плакаты, баннеры, брошюры.
И недавно мы запустили новую цифровую печатную машину. Она уникальна тем, что
печатать можно, начиная от одного экземпляра. Туда сразу загружаются материалы
и нет никакой приладки, настройки. По сути, это тот же струйный принтер, только
размером побольше – как три таких рабочих кабинета.
- А вот люди подходят, берут с конвейера
готовую газетку, разворачивают – читают, да?
- Вообще-то
чтение газет в рабочее время запрещено – почитать можно в обеденный перерыв. Работа
у нас всегда кипит, машина не простаивает. Если даже возникает свободное
окошко, печатники занимаются настройкой оборудования, чисткой, проверкой.
А с
конвейера печатники периодически берут экземпляры для контроля качества. Есть
регламент, через какой промежуток времени надо делать выборочный контроль:
печатники проверяют качество, меняют настройки на пульте управления, если надо.
Там настраивается красочность, совмещение красок, потому что есть такое понятие
в полиграфии как приводка. Это когда все четыре краски должны ровно накладываться
друг на дружку. Если что-то ушло в сторону, выйдет искажение изображения,
текста.
Также
печатники контролируют фальцовку – сгиб у газеты должен быть строго в нужном
месте – ни вправо, ни влево. И совмещение страниц – одна к одной, чтобы ни
вверх, ни вниз не уходили. Это все тоже делается автоматически. Когда
неразделенное газетное полотно уходит в «воронку», это первое сложение – первый
фальц. Полотно из рулона складывается пополам за счет этой воронки. И дальше
уже вниз поступает сложенное полотно, рубится там поперек на тетради и
складывается – происходит еще один фальц. И потом газета в готовом виде выходит
на конвейер.
Кроме
всего прочего, на этой машине есть автоматические системы контроля. Наверху
стоят камеры, и когда идет целое полотно, они снимают: если есть отклонения,
машине автоматически дается команда, чтобы она поправила, подвинула ту или иную
секцию.
Еще
есть такая автоматическая функция, как загрузка красочных профилей. Перед
запуском печатной машины с допечатного участка скидывают файлы в определенном
формате издания, и печатник загружает эти файлы в машину. Тем самым машина предварительно
настраивает уже определенную краску под конкретную газету. Это дает экономию
времени и бумаги: не надо с нуля настраивать машину, набивать краску. Печатнику
остается только внести корректировки и запустить. Меньше технологических
отходов.
- Брака много?
- Как
правило, 1000-3000 экземпляров уходит на настройку, в зависимости от сложности
газеты. Для маленького издания это существенно, но при тираже 100 тысяч бракуется
то же количество экземпляров, т.е. всего 1-3%.
Раньше,
когда не было автоматической склейки рулонов, процент брака был гораздо выше.
Когда бумага заканчивалась, надо было останавливаться, снимать старый рулон,
вешать новый. Это отходы – пока машина не достигнет нужной скорости, все уходит
в брак. Современные рулонные машины оснащены автоматической склейкой. Мы не
останавливаемся, чтобы зарядить новый рулон.
- Как это происходит?
- Когда
рулон бумаги заканчивается, на рабочей скорости происходит автосклейка. Один
рулон – в работе, а другой тем временем печатник подготавливает на зарядной
станции. Когда рабочий рулон подходит к концу, машина видит это с помощью
датчиков, и происходит автоматическая склейка: подготовленный рулон разгоняется
до скорости самой машины, и когда скорость достигнута, они склеиваются
двусторонним скотчем. Старый рулон автоматически обрубается, и печать идет на
новом. Можно печатать миллионный тираж без остановок. Круглосуточно.
Вес
рулонов газетной бумаги достигает 300-650 кг, а мелованной – до 1,5 тонн. Рулоны
подвозят на погрузчике, потом перекатывают по полу, закатывают на рельсовую
станцию и уже по рельсам подвозят к зарядной станции, а там есть подъемная рама
– она захватывает рулон.
- Почему не рвется газетная бумага, когда
машина тянет ее, да еще на большой скорости?
-
Рулонная печать основана на натяжении полотна. Это –основополагающий фактор: без
натяжения печати вообще не будет. На протяжении всего пути есть несколько
узлов, которые отвечают за натяжение бумаги. Они натягивают бумагу на разных
этапах ее прохождения. За это отвечает печатник – от квалификации печатника
зависит, насколько равномерно будет натянута бумага. Задача печатника, чтобы на
всех участках прохождения полотна было одинаковое натяжение. Тогда получится качественная
печать. Если же натяжение где-то пропадет, краски не совместятся, печать выйдет
смазанная.
- А если все-таки обрыв?
- Начиная
с зарядной станции (там есть система торможения рулона, вариатор перед фальцаппаратом),
на всех участках идет натяжение полотна. Соответственно, если переборщить с
каким-либо узлом или один узел сделать слабым, а другой – сильным, произойдет
обрыв. Такое периодически происходит на рулонных машинах, но, как правило, на
более сложной продукции – там, где участвует сразу много полотен, и при запуске
выше вероятность некорректных предварительных настроек.
Также
если попадется бумага, отличающаяся от нужных параметров, (машина автоматически
не перестраивается) – при переходе на эту бумагу может случиться обрыв.
- Сколько человек обслуживают эту
трехэтажную машину?
- Четверо.
Возглавляет бригаду печатник максимального – 6-го разряда. Он профессионал,
бригадир, настраивает все самые сложные узлы машины. У него есть заместитель –
печатник 5-го разряда. И печатник 4-го разряда работает на зарядной станции – в
основном, там, где заряжаются рулоны бумаги, которые дальше разматываются в
печатную машину. На приемке – приемщик, минимально обученный человек, который
укладывает газетные пачки на паллеты.
После
транспортера газета поступает по конвейеру в стейкер – это счетно-комплектующее
устройство, где автоматически ведется подсчет экземпляров и складирование в
пачку. Все параметры выставляются с сенсорного дисплея – любое количество в
рамках допуска, там есть такие функции как переворот, разделение пачки на
несколько частей по определенному количеству экземпляров. После чего пачка
выходит, упаковывается в полиэтиленовую пленку и обвязывается полипропиленовой
лентой. Но это не касается «Гатчинской правды» – ее упаковывают вручную в крафтовую
бумагу.
У нас
есть программа обучения: мы сами обучаем своих сотрудников, 80% печатников
выросли у нас с нуля. Люди приходят и после колледжа, и после полиграфического
вуза, и без образования вообще – все сначала здесь учатся. Потому что даже
после похожей типографской машины надо время на обучение – у каждой машины есть
свои особенности. Нельзя прийти – и сразу начать печатать.
- Как, по-вашему, с точки зрения
полиграфистов: не вытеснят электронные ресурсы печатную продукцию?
- Газет,
конечно, стало печататься меньше. Им прогнозируют закат. Но газеты как средства
массовой информации существуют на протяжении пяти веков и сегодня – это
наиболее надежный и ответственный источник информации, в отличие от
бесконтрольного интернета. Вспомните, кинотеатрам в свое время тоже прочили
закрытие… У «Девиза» – налаженные технологии и лучшее полиграфическое
оборудование. Мы готовы печатать газеты и дальше – вместе с прессой мы оставим
заметный след в истории…