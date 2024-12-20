Награды за мужество и отвагу

Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Дрозденко, депутат Госдумы Николай Валуев, спикер регионального Заксобрания Сергей Бебенин, военный комиссар Ленобласти Игорь Янин.

— Сегодня, в День Конституции мы проводим не совсем обычную церемонию награждения. 59-я статья Конституции гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. И сегодня здесь, перед нами люди, которые этот долг и обязанность понимают как священные! Сегодня сражаются все. Это и наши бойцы на передовой, которым мы вручаем медали и ордена. Это и тысячи людей в тылу, которые по зову сердца стремятся внести свой вклад в спецоперацию, — отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Депутат Госдумы Николай Валуев тоже поздравил собравшихся с Днём Конституции, подчеркнув важность защиты Родины, заложенную в этом документе. Он напомнил о решимости России защищать свои национальные интересы и интересы населения Донбасса.

— Специальная военная операция — это защита истории, языка и будущего страны. Награды, вручаемые сегодня участникам СВО, полностью заслужены, — добавил Николай Валуев.

Как потомок ленинградцев, переживших блокаду, он выразил глубокое почтение защитникам и благодарность всем, кто оказывает им поддержку, уверенно заявив о неизбежной победе России.

Гостей церемонии встречала импровизированная выставочная зона, в которой расположились стенды трёх ленинградских компаний, активно помогающих нашим защитникам. Среди них – производитель современных бронежилетов ООО «Рубеж», изготовители инновационных спасательных комплектов ООО «Пагарба» и знаменитый центр «Русское оружие FPV», специализирующийся на подготовке операторов боевых беспилотных летательных аппаратов. Можно было не только увидеть разработки наших «кулибиных» на стенде, но и потрогать или даже примерить их, выслушать рассказ специалистов о преимуществах ленинградских технологий.

— Качественная работа, — отметил Николай Валуев, рассматривая дроны.

Предприятия-инноваторы, трудящиеся в интересах фронта, получили в Ленинградской области неофициальное название «народного военно-промышленного комплекса». С инициативой поддержки социально ответственного бизнеса выступил фонд «Ленинградский рубеж». Так, был учреждён региональный грант в размере 1 млн рублей на апробацию и внедрение военных разработок с перспективой организации промышленного производства для образцов, успешно прошедших все необходимые испытания.

Как отметил руководитель фонда Виталий Будников во время чествования обладателей грантов, Ленобласть продолжит поддерживать энтузиастов-ленинградцев «из народа», а лучшие из них также получат средства на развитие новых технологий.

Главными же героями церемонии стали фронтовики-ленинградцы, удостоенные высоких государственных наград. Так, ордена Мужества был удостоен участник специальной военной операции Максим Балахонов. Медалью Суворова награждены ленинградцы Виталий Бабенко, Алексей Иванов, Пётр Цирульник. Медалью Жукова – Сергей Эгобян. Награды «За боевые отличие» и «За воинскую доблесть II степени» получили Сергей Уланов и Андрей Богуто соответственно.

— К ребятам-фронтовикам хочу обратиться особо: мы ждём вас с победой и уже сейчас готовимся использовать ваш опыт и вашу закалку в мирной жизни, — обратился Александр Дрозденко к награждённым бойцам.

Ксения Бондаренко

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