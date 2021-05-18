Гусли звончатые – в «Дарине»

В центр «Дарина» с благотворительной миссией
приехали победители XVI Международного детско-юношеского конкурса
исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» – ученики старших
классов музыкальных школ Ленинградской области. Дети, находящиеся в стационаре
«Дарины», слушали звучание баяна, аккордеона, балалайки, гитары, домры и
гуслей. Между выступлениями малышам рассказывали об этих музыкальных
инструментах.
Концерт давали будущие профессионалы – юные
исполнители высокого уровня, у которых впереди – консерватория. Ученица 7-го
класса Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Яна Быстрова – обладатель гран-при
областного конкурса и серебряный призер международного. Яна играет на гуслях,
которые в ее руках звучат совершенно волшебно.
- Это гусли звончатые, 17 струн – две полные
октавы. Звук тянется хорошо, можно играть и танцевальные произведения, и
колыбельные, и русские народные, и классику, – рассказывает Яна. Свой выбор
инструмента она объясняет детской мечтой играть на арфе. – Когда я была
маленькая, я хотела стать арфисткой, мне очень нравилось звучание арфы – тогда я
еще не знала, насколько это большой инструмент. В музыкальной школе мне
предложили на выбор фортепиано, домру и гусли, и я выбрала гусли – по звучанию
они похожи на арфу, но гораздо меньше. И я полюбила этот инструмент – я с
удовольствием занимаюсь и постоянно участвую в концертах и конкурсах.
Ежегодный детско-юношеский конкурс «Метелица»
проводит одноименный оркестр народных инструментов Ленинградской области. В
этом году конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов прошел в
16-й раз.
- Мы чередуем конкурсы: один год проводим «Метелицу»
для оркестров и ансамблей, а другой – для солистов. В этот раз соревновались
солисты, и победители приняли участие в нашем благотворительном проекте «Дети –
детям», – рассказывает руководитель концертного отдела оркестра «Метелица»
Марина Олеговна Шамрай. – Наши дети – очень одаренные, и хочется, чтобы они
выступали и делились своим искусством. Поэтому мы сами предложили «Дарине»
приехать с благотворительной миссией и устроить концерт. В этот раз у нас было
два гран-при конкурса – это редкость, и оба обладателя выступили сегодня в
«Дарине».
После благотворительного концерта администрация
гатчинского центра «Дарина» вручила благодарственные письма юным исполнителям и
их преподавателям.