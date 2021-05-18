Гусли звончатые – в «Дарине»

В центр «Дарина» с благотворительной миссией приехали победители XVI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» – ученики старших классов музыкальных школ Ленинградской области. Дети, находящиеся в стационаре «Дарины», слушали звучание баяна, аккордеона, балалайки, гитары, домры и гуслей. Между выступлениями малышам рассказывали об этих музыкальных инструментах.

Концерт давали будущие профессионалы – юные исполнители высокого уровня, у которых впереди – консерватория. Ученица 7-го класса Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Яна Быстрова – обладатель гран-при областного конкурса и серебряный призер международного. Яна играет на гуслях, которые в ее руках звучат совершенно волшебно.

- Это гусли звончатые, 17 струн – две полные октавы. Звук тянется хорошо, можно играть и танцевальные произведения, и колыбельные, и русские народные, и классику, – рассказывает Яна. Свой выбор инструмента она объясняет детской мечтой играть на арфе. – Когда я была маленькая, я хотела стать арфисткой, мне очень нравилось звучание арфы – тогда я еще не знала, насколько это большой инструмент. В музыкальной школе мне предложили на выбор фортепиано, домру и гусли, и я выбрала гусли – по звучанию они похожи на арфу, но гораздо меньше. И я полюбила этот инструмент – я с удовольствием занимаюсь и постоянно участвую в концертах и конкурсах.

Ежегодный детско-юношеский конкурс «Метелица» проводит одноименный оркестр народных инструментов Ленинградской области. В этом году конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов прошел в 16-й раз.

- Мы чередуем конкурсы: один год проводим «Метелицу» для оркестров и ансамблей, а другой – для солистов. В этот раз соревновались солисты, и победители приняли участие в нашем благотворительном проекте «Дети – детям», – рассказывает руководитель концертного отдела оркестра «Метелица» Марина Олеговна Шамрай. – Наши дети – очень одаренные, и хочется, чтобы они выступали и делились своим искусством. Поэтому мы сами предложили «Дарине» приехать с благотворительной миссией и устроить концерт. В этот раз у нас было два гран-при конкурса – это редкость, и оба обладателя выступили сегодня в «Дарине».

После благотворительного концерта администрация гатчинского центра «Дарина» вручила благодарственные письма юным исполнителям и их преподавателям.



