Небесная покровительница Гатчины

Торжества в день памяти святой 17 апреля возглавит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Начало Божественной литургии в 9.30. После нее на месте дома м. Марии на пересечении улиц Соборной и Карла Маркса будет отслужен молебен. В 13.00 в Духовно-просветительском центре им. прот. Иоанна Смолина (ул. Красная, 16) пройдут памятное мероприятие, посвященное святой, презентация новой книги о ней и концерт духовной музыки.

Гатчинские жители Леляновы

Первое упоминание о преподобномученице Марии Гатчинской (в миру – Лидии Александровне Леляновой) как жительнице г. Гатчины встречается в справочнике «Весь Петербург» за 1909 г.

До революции семья Леляновых, переехавшая в Гатчину, владела всем домом по адресу:

ул. Багговутовская, № 41. После октябрьского переворота 1917 года домовладельцы Леляновы подверглись со стороны советских властей «уплотнению». Как известно из следственного дела м. Марии, часть нижнего этажа дома (квартиру № 1) в 1920-е и начале 1930-х годов занимал «пролетарий» – дворник школы ФЗУ Иван Лукич Новичков. Кроме того, были ещё несколько комнат, из которых сделали квартиры. Общее число таких квартир в доме Леляновых было не менее пяти. Леляновы до 1932 г. занимали второй этаж дома (квартиру № 2).

В 1922 г. произошло переименование Гатчины в город Троцк. Одновременно были переименованы практически все улицы города. Так и улица Багговутовская стала улицей Карла Маркса (название сохранилось до нашего времени). Вскоре город Троцк был переименован в Красногвардейск.

Святая мать Мария

В 16 лет, еще живя в Петербурге, будущая святая заболела энцефалитом, который дал осложнение в виде болезни Паркинсона, которая неумолимо отнимала у больной здоровье. Уже через три года после переезда в Гатчину она полностью потеряла подвижность и последние 20 лет своей жизни находилась в вынужденном лежачем положении. Всё тело ее скрючивалось и уменьшалось в размерах, только лицо оставалось благообразным и светлым.

Как отмечал первый составитель жизнеописаний многих новомучеников и исповедников Российских, в том числе и

м. Марии, протопресвитер Михаил Польский, «оказавшись полным физическим инвалидом, (мать Мария) не только не деградировала психически, но обнаружила совершенно необычные, несвойственные таким больным черты личности и характера: она сделалась чрезвычайно кроткой, смиренной, покорной, непритязательной, сосредоточенной в себе, углубилась в постоянную молитву, без малейшего ропота перенося свое тяжкое состояние».

Почитание будущей святой, как и ее совершенствование в духовной жизни, росло постепенно. Как рассказывала на следствии ее сестра Юлия Александровна, «в первое время болезни сестры нас навещали родственники и знакомые. После число желающих стало увеличиваться. Приходили не только наши знакомые, но стали приводить своих знакомых, имевших желание навестить больную». Со временем будущая святая приобрела известность не только среди знакомых семьи Леляновых и жителей Гатчины, но и в церковных кругах как обладающая даром непрестанной молитвы, прозорливости, утешения скорбящих и страждущих.

Самыми известными личностями, которые приходили в дом м. Марии за советом и утешением, были священномученики митрополиты Петроградские Вениамин (+1922) и Иосиф (+1937). Митрополит Вениамин, незадолго до своего ареста и расстрела благословивший ее на монашеский постриг, подарил м. Марии свою фотокарточку, написав на ней: «Глубокочтимой страдалице матушке Марии, утешившей, среди многих скорбящих, и меня грешного». Митрополит Иосиф на своем снимке написал большую цитату из своего духовного дневника «В объятьях Отчих».

Посещали матушку в ее доме многие новомученики Церкви Русской и подвижники веры и благочестия тех лет: священномученики архиепископ Гдовский Димитрий (Любимов), епископ Нарвский Сергий (Дружинин), архимандрит Лев (Егоров), священномученик протоиерей Викторин Добронравов и другие. Современники наблюдали, как с поезда со станции Татьянино тек ручеек людей к дому м. Марии. Посетителей иногда было несколько десятков. Даже в последние годы своей жизни, когда здоровье сильно ухудшилось, м. Мария принимала в день до 15 человек.

Достаточно интересную картину общественно-церковного служения и прижизненного почитания м. Марии дают материалы свидетельских показаний по следственному делу. Из них, например, становится известно, что иногда ее посещали сестры гатчинского Покровского подворья Пятогорского женского монастыря и «все попы города Красногвардейска».

Следственное дело № 278

Следственное дело, по которому проходила м. Мария, – это два больших тома объемом более пятисот страниц.

Гатчинских жителей опрашивали оперативные работники Красногвардейского отдела ОГПУ. (Сделаем сноску на казенный стиль этих записей, корявую стилистику и определенную тенденциозность, вносимую следователями. Извлечем же них главное: что думали и как относились к матери Марии ее современники, жившие с ней в одном городе, в соседних домах, на одной улице…).

«Живущая в д. № 41 по ул. К. Лелянова, – показывал бывший подполковник А.И. Страхов, – слыла в городе и районе как святая Мария. К ней почти каждый день приходили посетители, состоявшие из мужчин, женщин и детей. Эта «мать Мария» предсказывала будущее каждому посетителю, за что она получала плату как продуктами, так и деньгами. Посетители были разные и с разных мест, как с города Красногвардейска, так и с района, и с города Ленинграда. Слава ее святости была большая и далеко за пределы района. Повседневными посетителями были монашки Покровского подворья. На квартире у себя они устраивали всякого рода молебствия, на которых присутствовало много граждан всякого пола. Говорят, что проповеди были разного характера и на разные темы. Авторитетом в городе она пользовалась огромным».

Вдова гвардии генерала свиты Его Величества А.А. Арапова показала: «Мать Марию в Красно-гвардейске считают ясновидящей и предсказательницей».

Некий Леонид Михайлович Васильев довел до сведения следователей интересные подробности жизни Леляновых: «Очень большой популярностью пользовалась больная Лелянова, проживавшая по ул. К. Маркса д. №41, кв. 2. Почти каждый день у нее была масса посетителей, как горожан, а также местных крестьян. Нередко приезжали из дальних местностей, в общем молва о ее святости шла очень далеко. Звали ее не иначе как святая мать Мария. <…> Ходили к ней мужчины, женщины и дети. Фотокарточки этой святой распространялись по всему СССР, и не каждый мог ее приобрести, так как она стоила денег, что-то, кажется, 5–7 рублей. Кроме горожан и крестьян посещали ее священники, но не только наши городские, а также и приезжие, как например, с Ленинграда, Москвы и других городов. Среди простонародья она еще слыла как ясновидящая и предсказательница, а также она слыла как излечивающая все болезни и недуги».

Вдова вице-адмирала Сильман показывала: «Живу я в г. Красногвардейске уже около 25-26 лет, за это время уже давно слышала, что в городе по улице Карла Маркса живет Мария, которая слыла в городе как исцелительница и святая. Нередко, проходя по улице, меня останавливали прохожие и священники и спрашивали где живет святая Мария. Мария пользуется громадным авторитетом среди граждан города и района».

Из протокола допроса Петровой Елены Евстигнеевны, 1864 г. р., жены бывшего чиновника, надворного советника, личного дворянина: «По улице Карла Маркса д. 41 жила святая Мария, которая пользовалась авторитетом среди массы населения. К последней массы приходили посетителей из окрестностей города Красногвардейска и из деревень приходили к ней за советом, <потому> что Святая Мария говорит всю правду о жизни того или иного человека. Посещали ее по слухам мужчины и женщины, а также и дети».

Портниха Ольга Дмитриевна Карасёва рассказала следователям: «Я сама раз была у матери Марии. Там кроме меня было несколько человек посетителей. На приеме она мне советовала средства против моей болезни – головной боли. Посетители были с узелками, которые они оставляли у сестры Леляновой. Лет 7–8 тому назад ее постригали в церкви, на это торжество была уйма народа, а также священников, как местных, так и приезжих, последние и проводили пострижение. От знакомых я слышала, что к ней ходили не только горожане, но и местные крестьяне, а также приезжие издалека».

Александра Ивановна Анц: «Посещало м.Марию очень много народу, служились у нее на квартире молебны и бывало духовенство. В городе она пользуется большой известностью и если она помолится, то после всё сбывается. Поэтому к ней ходит народ и просят помолиться для того, чтобы исполнилось какое-либо желание».

Дворник школы ФЗУ Иван Лукич Новичков, занимавший с семьей нижний этаж дома Леляновых, показал: «Я в доме 41 по улице К. Маркса живу 9-10 лет, наверху занимают квартиру гражданки Леляновы, одна из них слыла за святую Марию. Она, по их разговорам, была больна в течение 20 лет и все эти годы лежала без движения на кровати. За всё это время у них очень часто происходили молебствия, на которые съезжались крестьяне из окружающих деревень, а также городские жители и священники. Кроме этих молебствий к ним очень часто приходили за лечебной помощью, а также помолиться всякого рода люди».

Именно в доме святой и под ее духовным началом собирался «иоанновский» кружок девушек, занимавшихся совместной молитвой и делами милосердия.

Это самоотверженное служение Богу и людям мать Мария совершала в доме 41 на Багговутовской улице без малого четверть века – с 1909 по 1932 г.

К небесной славе

19 февраля 1932 г. святая была арестована и скончалась в больнице Дома предварительного заключения в Ленинграде от сепсиса. Святые мощи мученицы разрешили захоронить без огласки на Смоленском кладбище. И сразу же могила святой стала местом паломничества и служения панихид, на которые приезжали до 12 священников.

Несмотря на годы безбожного лихолетья, память о м. Марии сохранялась в сердцах верующих, которые, приезжая на Смоленское кладбище поклониться св. бл. Ксении Петербургской, непременно шли потом и на могилку м. Марии.

Дом м. Марии в Гатчине был утрачен в промежутке между 1942 и 1952 годом (возможно, он сгорел при освобождении Гатчины в январе 1944 г.).

Сохранялась память о м. Марии и в Гатчине. Многие из сестер «иоанновского» кружка при м. Марии принимали активное участие в восстановлении Павловского собора под руководством духовного отца святой протоиерея Петра Белавского, вернувшегося из лагерей и ссылок.

Несмотря на постройку в 1960-х годах кирпичных домов по ул. Соборной (тогда – Советской) и К. Маркса, само место, на котором стоял дом м. Марии, осталось незастроенным. А нумерация дома 41 была присвоена вновь построенным домам (дом № 41 по ул. К. Маркса и дом № 21 по ул. Соборной). На месте части дома м. Марии долгое время стоял киоск «Союзпечати».

Между тем это место всегда почиталось верующими как место подвигов гатчинской святой, но оснований для того, чтобы сделать его мемориальным и установить какой-либо памятный знак, не было.

В 2006 году преподобномученица Мария Гатчинская была прославлена Русской Православной Церковью в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской благодаря трудам Гатчинского благочиния, собравшего достаточное количество свидетельств о ее жизни и духовном подвиге. А в 2007 г. ее святые мощи были обретены на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга и торжественно перенесены в Гатчинский Павловский кафедральный собор. Были составлены житие, тропарь, кондак, молитва и акафист святой.

С этого момента Гатчина становится известной не только как императорский пригород с уникальными историческими памятниками, но и как место подвигов и пребывания святых мощей великой подвижницы и православной святой преподобномученицы Марии Гатчинской. Ее имя, ставшее молитвенным достоянием вселенского православия, стало известно далеко за пределами России. Ее особенно почитают в православной Сербии, на Кипре, в Греции, где житие м. Марии было переведено на греческий язык и ей была составлена служба.

Паломничество к святым мощам м. Марии увеличивается с каждым годом. Павловский собор как место их пребывания включен во многие паломнические и туристические маршруты. Паломники и гости нашего города, интересуясь обстоятельствами жизни святой, интересуются и просят проводить их на место дома м. Марии. Крестные ходы, приходящие в Павловский собор, также всегда совершают остановку для молитвы на этом месте, которое дорого верующему сердцу.

Гатчинский Павловский кафедральный собор сразу после пренесения в Гатчину святых мощей м. Марии начал работу по увековечиванию памяти святой на месте ее подвигов.

В результате этой работы и взаимодействия с администрацией Гатчинского района при реконструкции ул. Соборной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить место дома м. Марии, разбив там сквер со скамейками и фонарями. Здесь предполагается установить ей памятник, конкурс на лучший проект которого был проведен администрацией области в прошлом году и выявил победителя.

Виктор Васильев, секретарь Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии