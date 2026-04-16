Пасхальные куличи от голландского шеф-повара

Кухня от Корнелиса

Кулинарная студия «Вместе Вкуснее» появилась в Гатчине чуть больше года назад, став одним из проектов АНО «Северная Лоза», направленных на развитие и поддержку социальной, культурной и трудовой интеграции.

Руководитель и главный наставник студии – предприниматель из Нидерландов, повар международного класса с 40-летним опытом работы, шеф-повар крафтовых продуктов, специализирующийся на французской кухне, Корнелис Хёйсман. Где только не удивлял гурманов своим талантом Корнелис! Страсть к идеальному и сбалансированному вкусу вела его по всей Европе – от традиционного семейного бизнеса по производству сыра и мяса на острове Терсхеллинг в Нидерландах до ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.

Корнелис Хёйсман женат на русской женщине Ольге. С 2022 года проживает в России и занимается производством голландских сыров и мясных деликатесов. В настоящее время невероятно обаятельный и харизматичный шеф-повар из Нидерландов трудится в команде кулинарной студии «Вместе Веселее» в Гатчине. При этом он с огромным удовольствием делится своим опытом со всеми желающими и участвует в приготовлении и раздаче благотворительной еды.

Действительно, «Вместе Вкуснее» – необычная кулинарная студия. Ее деятельность не ограничивается гастрономией. Команду студии составляют не просто увлеченные, но и социально ответственные люди, которые ведут активную работу в рамках профориентационной программы трудовой интеграции для подростков и их родителей. Главные благополучатели – представители самых уязвимых слоев нашего общества. Одним из инструментов программы стали благотворительные кулинарные мастер-классы для всех желающих.

Команда студии «Вместе Вкуснее» состоит из взрослых и юных волонтеров, которые помогают людям и семьям в трудной жизненной ситуации. Некоторые волонтеры – бывшие благополучатели, уже делающие уверенные шаги в самостоятельной жизни. Так, например, полноценной частью команды «Вместе Вкуснее» стали мама и сын Мариана и Руслан Алиновы – выпускники проф-ориентационной программы трудовой интеграции.

- Мы приняли участие в программе вместе с сыном, – рассказала Мариана. – Сначала пришли как благополучатели, чтобы получить поддержку и помощь с работой. Потом включились, нам понравилось, и мы стали волонтерами команды «Вместе Вкуснее». Работаем, продолжаем учиться и совершенствовать свои знания.

Руслан и его команда

Пятнадцатилетний Руслан учится в восьмом классе гатчинской школы. В команде «Вместе Вкуснее» ему доверили готовить так любимую всеми детьми сладкую вату.

- Мы пришли в эту программу чуть больше года назад, – рассказывает Руслан. – Срок вроде бы небольшой, но за это время мы многому научились. Мы уже можем выступать в роли организаторов на благотворительных мероприятиях и фестивалях. Так, например, мы принимали участие в фестивалях «Мама Фест» в Гатчине, «Юхла» в Пудости и «Семья Music Fest» в Санкт-Петербурге.

Опыт подготовки и участия в мероприятиях – важный навык в современном мире. Но Руслан решил на этом не останавливаться, создав собственный волонтерский проект «Руслан и его команда».

Волонтерский десант команды Руслана принимает заявки на адресную продуктовую помощь, вещи первой необходимости и лекарства, а затем развозит всё это нуждающимся жителям, ветеранам, одиноким пенсионерам и инвалидам Гатчины и Гатчинского округа.

- Почему мы это делаем? Каждый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации, – говорит Руслан. – То, что мы сейчас можем ходить, говорить, помогать другим – это же счастье! Получается, нам повезло, а есть люди, которым повезло меньше. Что с этим можно поделать? Но, если есть возможность, мы, конечно, пойдем и поможем таким людям. В моей команде участвуют мои товарищи – одноклассники и хорошие знакомые.

Глядя на взрослых и учась у своих наставников, молодежь приобретает навыки командного творчества и важный опыт проектной работы. Подростки сами организуют логистику и работу: на них – расписание, закупки, планерки, сбор потребностей, расчет оптимального маршрута. Среди подопечных Руслана и его команды – жители Гатчины, деревни Кобрино, села Никольское, поселка Прибытково. Юные волонтеры не только развозят продукты и вещи, но и могут оказать другую посильную помощь – например наколоть дрова.

- Однажды к нам обратилась за помощью бабушка, – рассказывает Руслан. – Мы приехали, а у нее кот Вася заболел. Мы разобрались, повезли Васю к ветеринару, посоветовались с ним, купили лекарства, и кот пошел на поправку...

Вместе вкуснее и веселее!

На благотворительной пасхальной ярмарке в студии было вкусно и весело! Шеф-повар Корнелис рассказывал о кулинарной студии «Вместе Вкуснее» и о том, как он относится к русской кухне.

- Мне нравится русская кухня, – говорит Корнелис. – Особенно нравится экспериментировать с традиционными русскими продуктами: молоком, сметаной, укропом. Мое любимое русское блюдо – блины!

Можно сказать, что Корнелис смотрит на русскую кухню глазами европейца, внося в нее свою фантазию. Нравится ему и карельская кухня. Шеф-повар из Нидерландов с удовольствием готовит молочные супы и печет пироги. Для пасхальной ярмарки Корнелис приготовил яркие, похожие на игрушки, миниатюрные куличики и сладкие сырные пасхи. Также гостей праздника ждали мягкий сыр в специях, хлеб ручной работы, пасхальные сувениры и сладкая вата от Руслана.

Проводя экскурсию по студии, Корнелис с удовольствием давал кулинарные советы, предлагал продегустировать сырные и мясные деликатесы, делился секретами изготовления и вызревания настоящих голландских сыров. А еще он проводил мастер-классы по приготовлению пасты и майонеза, в которых приняли участие самые маленькие гости ярмарки.

Приготовление пасты – самый популярный мастер-класс среди детей. На этот раз его участниками стали два мальчика – трехлетний Илюша и одиннадцатилетний Саша, которых привела на ярмарку их мама Мария.

- Я участница проекта «Мамы Гатчины», – говорит Мария. – С Корнелисом и его командой познакомились на фестивале «Мама Фест». На мастер-классе студии «Вместе Вкуснее» мы уже не первый раз. Узнали об этом из социальных сетей, решили посмотреть, и нам очень понравилось!

Пока Мария рассказывала, что их привело в студию, на кухне начиналось настоящее волшебство. Корнелис подготовил продукты и нужные кухонные приспособления. Маленький Илюша больше наблюдал – ему нравилось всё, что происходит вокруг. А Саша сам готовил пасту для семейного ужина. И всё у него получилось! Готовую пасту присыпали мукой и красиво упаковали в пластиковую коробочку.

Принять участие в семейных кулинарных мастер-классах от голландского повара Корнелиса могут все желающие. Вместе с ним можно научиться готовить своими руками не только пасту и майонез, но и деликатесные голландские сыры и колбасы.

Узнать расписание мастер-классов можно в группе в «ВК» «Кулинарная студия «Вместе Вкуснее» (https://vk.com/severloza). Адрес студии: г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 6.

Рецепт от шеф-повара

Если в доме есть специальная машинка для приготовления пасты, сделать ее можно всего за десять минут!

С разрешения Корнелиса приводим простой рецепт итальянской пасты: взять 100 г муки, 1 яйцо, шепотку соли, 1 столовую ложку рафинированного растительного масла и, если необходимо, столовую ложку воды. Все ингредиенты смешать в кухонном комбайне. Расправить готовое тесто руками, прокрутить и нарезать через машинку для пасты. Всё – паста, вермишель, макароны или домашняя лапша готовы!

Юлия Лысанюк