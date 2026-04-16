Конкурс юных экскурсоводов

В традиционном конкурсе участвовали представители семи школьных музеев. Лучших школьных экскурсоводов от 8 до 18 лет выбирали в трех возрастных категориях.

Экскурсоводы должны были за десять минут продемонстрировать свои знания и умения, покорить профессиональное жюри, вдохновить сверстников и мотивировать себя на успех. Участники смотра и гости в очередной раз убедились, какой богатый материал хранится в школьных музеях. И как замечательно, что учителя умеют заинтересовать детей и повести за собой в увлекательный музейный мир.

Выступление каждого ребенка стало костюмированным мини-спектаклем с представлением самых интересных экспонатов школьного музея. Но главное, что отмечали уважаемые члены жюри, – это знание материала и умение последовательно и логично вести экскурсию.

Яркий артистичный четвероклассник Алексей Бардовский с помощью искусственного интеллекта провел виртуальное путешествие в прошлое своей родной школы № 4. Прогулка по аудиториям и знакомство с педагогами и учениками бывшего Гатчинского реального училища имени Александра III произвело большое впечатление на зрителей.

Юный экскурсовод Гатчинской школы № 1 Лина Юрина вела рассказ в костюме гатчинской барышни начала XX века – с кружевным зонтиком и в соломенной шляпке. Она познакомила слушателей с магазинами на улице Соборной, где в начале прошлого века продавали фарфор братьев Корниловых и монпансье «Ландрин».

Погружение в детский мир прапрапрабабушек стало возможным с ученицей Сусанинской школы Валерией Коноваловой. В традиционном русском костюме девочка презентовала забытые предметы крестьянского быта: функциональные, экологичные и красивые люльки, погремушки из бересты, соски-жванки, тряпичные куклы.

Также были представлены интересные экскурсии о защитниках и освободителях гатчинской земли, о военных касках разных лет и других предметах военного времени.

Мини-экскурсии оценивали краевед, писатель, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, методист музея Красногвардейского укрепрайона Галина Кирчина, командир поискового отряда «Обелиск» Ольга Волосунова, начальник отдела комитета образования Ирина Пулина и третьекурсник педагогического университета имени Герцена, победитель регионального конкурса экскурсоводов прошлых лет Михаил Бушуев. Кстати, интерес к экскурсионной работе первой увидела в своем воспитаннике руководитель школьного музея «Наследие» Гатчинской школы № 7 Светлана Максимова. Это повлияло на выбор профессии Михаила.

В младшей группе (8–10 лет) победила ученица Гатчинской школы № 1 Лина Юрина. Второе место заняла ученица Сусанинской школы Валерия Коновалова.

В средней возрастной группе (11–13 лет) лучшим экскурсоводом был признан ученик Гатчинской школы № 4 Алексей Бардовский. Второе место у ученика Веревской школы Максима Кононова.

В старшей группе (14–18 лет) победила ученица Елизаветинской школы Ксения Лисина. На втором месте – ученица Пламенской школы Ульяна Порываева. На третьем – ученица Терволовской школы Анастасия Иванова.

Лучшие юные экскурсоводы Гатчинского округа 24 апреля выступят на региональном этапе, который пройдет в центре «Ладога». Если гатчинские конкурсанты смогут выступить также увлекательно и войдут в число победителей областного этапа, то будут удостоены права участвовать во всероссийском конкурсе юных экскурсоводов.

Муниципальный этап смотра-конкурса организован Ассоциацией школьных музеев и комитетом образования Гатчинского округа. Отдельных слов благодарности за высокий уровень организации и проведения мероприятия была удостоена руководитель Ассоциация школьных музеев Светлана Максимова. Также с большой благодарностью участники конкурса отзывались о наставниках юных экскурсоводов – классных руководителях, руководителях школьных музеев и родителях, которые прививают детям интерес к истории и исследовательской деятельности.

Татьяна Можаева