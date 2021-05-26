Как выбрать лучшее время для визита в МФЦ? Рассказываем

Как выбрать лучшее время для визита в МФЦ? Рассказываем

Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, как говорил профессор Преображенский. А вам теперь и не нужно будет торопиться, чтобы успеть в МФЦ. Держите наши лайфхаки и планируйте визит в МФЦ.

Рубрики : Общество     26 May 2021

Загрузка МФЦ меняется так:

больше всего посетителей - в 1-ой половине дня, а меньше всего - после 16-00.

Пиковая нагрузка (больше всего людей) - в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ, а вот в СУББОТУ или ВОСКРЕСЕНЬЕ - очень мало посетителей: это лучшее время для визита в МФЦ.

Вывод: в МФЦ лучше приходить в выходные дни или после 16 -00 с ПОНЕДЕЛЬНИКА по СРЕДУ.

На сайте www.mfc47.ru есть удобный сервис «Светофор». Выберите отделение, нажмите на иконку «светофор» и в режиме он-лайн оцените «обстановку» в нужном вам МФЦ.

Светофор - полезная штука: нам его подскажет свет, путь свободен или нет.

На наших схемах КРАСНЫМ отмечено загруженное время, ЗЕЛЁНЫМ - свободное.

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