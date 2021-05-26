Как выбрать лучшее время для визита в МФЦ? Рассказываем

Загрузка МФЦ меняется так:
больше всего посетителей - в 1-ой
половине дня, а меньше всего - после 16-00.
Пиковая нагрузка (больше всего
людей) - в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ, а вот в СУББОТУ или ВОСКРЕСЕНЬЕ - очень мало
посетителей: это лучшее время для визита в МФЦ.
Вывод: в МФЦ лучше приходить в
выходные дни или после 16 -00 с ПОНЕДЕЛЬНИКА по СРЕДУ.
На сайте www.mfc47.ru есть удобный
сервис «Светофор». Выберите отделение, нажмите на иконку «светофор» и в режиме
он-лайн оцените «обстановку» в нужном вам МФЦ.
Светофор - полезная штука: нам его
подскажет свет, путь свободен или нет.
На наших схемах КРАСНЫМ отмечено
загруженное время, ЗЕЛЁНЫМ - свободное.