Арсенальный зал: панорама высочайшей повседневности

Арсенальный зал - самое большое помещение императорской резиденции в Гатчине, площадь которого в четыре раза превышает уже хорошо знакомый посетителям Гатчинского дворца просторный Белый зал. Он расположен на первом этаже Арсенального каре и соединяет его с Центральным корпусом. Окна Арсенального каре выходят на две стороны - в Собственный сад и внутренний двор.

Арсенальный зал был спроектирован в середине XIX века архитектором Романом Кузьминым. Он представляет собой вытянутое помещение, условно разделённое пилонами на несколько связанных между собой «зон».

Арсенальный зал был любимым местом сбора императорской семьи и придворных. Здесь устраивались приёмы с трапезой, танцами и играми. В 1941 году оккупанты устроили в Арсенальном зале гараж. В послевоенные годы здесь размещались производственные помещения института «Электронстандарт». Кропотливая научная реставрация началась лишь в 2011 году и продолжалась восемь лет. Ещё два года потребовалось, чтобы наполнить восстановленный Арсенальный зал атмосферой, соответствующей эпохе правления Александра III.

Для сотрудников Гатчинского дворца воссоздание и открытие для посетителей Арсенального зала стало событием знаменательным. В течение многих лет они собирали для этой экспозиции уцелевшие подлинники, антикварные предметы - аналоги исторических экспонатов, воссоздавали по сохранившимся оригинальным образцам их копии. Многие ценные экспонаты передали на хранение государственные музеи-заповедники «Царское Село», «Павловск», Государственный Эрмитаж, Зоологический музей.

- Для нас было чрезвычайно важно воссоздать элементы всего убранства, - говорит директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. - Мы стремимся к мемориальности, и, конечно, хотели бы иметь как можно больше подлинных экспонатов. Но, к сожалению, подлинных экспонатов сохранилось не так много в этом дворце, много погибло во время войны. Большая часть коллекции по-прежнему находится в Павловске.

Экскурсию для первых посетителей Арсенального зала провела старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», заведующий научно-фондовым отделом Александра Фарафонова.

Как рассказала Александра Николаевна, Арсенальный зал был по сути «сердцем» Гатчинского дворца. Начиная с начала XIX века и на протяжении всего столетия здесь любила собираться вся императорская семья.

Обстановка Арсенального зала постоянно менялась в зависимости от мероприятий. Здесь могли расставить небольшие столы для маленького камерного обеда. Могли практически на всю длину зала поставить огромный стол на двести персон, если, например, устраивался полковой обед для Кирасирского полка.

В Арсенальном зале проходили и второй завтрак, и обед, и ужин, за которыми собиралась вся семья. В воссозданном зале можно увидеть небольшой стол для камерного, но торжественного мероприятия, накрытый знаменитым Охотничьим сервизом из исторической коллекции Гатчинского дворца. Предметы из этого сервиза доставали только для каких-то особенных торжественных случаев и парадных церемоний. В остальное время пользовались более простыми ординарными сервизами.

Здесь же, в углу, стоят старинные английские часы, которые предоставил для Арсенального зала ГМЗ «Царское Село». Они аналогичны тем, что стояли здесь в XIX веке. Часы отреставрированы и ходят, показывая реальное время и время от времени издавая мелодичный звон.

В Арсенальном зале одновременно могли происходить совершенно разные события. Где-то мужчины играли в бильярд, где-то разговаривали, молодёжь танцевала и играла в прятки. В одной из «зон» дамы читали вслух, занимались рукоделием, музицировали. Исторически здесь стоял орган, место которого теперь занимает его «родственница» - действующая старинная фисгармония. Более подробный рассказ о ней и собственно игру на этом инструменте можно увидеть в одной из видеопередач на сайте ГМЗ «Гатчина».

Рядом подвешены воссозданные по акварелям Гау качели-лодочка, чуть дальше стоит десертный стол, накрытый сервизом с гербами и самыми модными в то время «блюдами». Кстати, одним из самых популярных блюд в Гатчинском дворце позапрошлого века были печёные яблоки.

Члены императорской семьи любили играть в карточные игры. Чаще всего для этого использовались закрытые зелёным сукном ломберные столы. На сукне в процессе игры делались какие-то пометки, которые потом стирали специальной щёточкой. На ломберных столах в воссозданном Арсенальном зале представлены атрибуты различных карточных игр XIX века.

В Арсенальном зале играли выдающиеся музыканты, выступали выдающиеся артисты. Здесь читал свою «Историю государства Российского» Карамзин, представлял свои басни Крылов, читал перевод «Илиады» Гнедич. В конце Арсенального зала расположена домашняя сцена, на которой выступали придворные и члены императорской семьи, разыгрывались маленькие спектакли. Чаще всего здесь ставили водевили, которые специально для семьи Николая I писал драматург Пётр Каратыгин.

Когда взрослые были в Петербурге, сюда на целый день могли прийти дети, и тогда весь огромный Арсенальный зал полностью был в их распоряжении. Сейчас здесь можно увидеть воссозданную катальную гору, с которой дети и подростки скатывались на ногах, на специальных суконках или саночках.

В Арсенальном зале представлено большое количество атрибутов охоты, и это не случайно. Ещё во времена Александра II в Гатчину была переведена Императорская охота со всеми службами. В Гатчинском дворце было огромное количество охотничьих трофеев. На стенах Арсенального зала размещали рога, обязательно указывая, кем и когда они были добыты. Среди «охотничьих» экспонатов — чучела медведей, две подлинных головы зубра и лося, которые были убиты Александром II в гатчинских угодьях. Вернулись в Арсенальный зал и бронзовые скульптуры «Охотник с собаками» и знаменитый «Лисинский медведь» работы Н.И. Либериха.

По сохранившимся эвакуированным подлинным образцам воссозданы люстры и настенные светильники Арсенального зала. На свои исторические места вернулись три живописных полотна А.И. Шарлеманя, которые были привезены сюда при Александре II. Эти полотна посвящены Итальянскому и Щвейцарскому походам Русской армии под командованием А.В. Суворова. Как напомнила Александра Фарафонова, тема Суворова для Гатчины очень актуальна, потому что именно здесь Павел I получал сообщения о его победах, и именно здесь проходили торжественные молебны в честь этих побед.

На стенах и пилонах Арсенального зала можно увидеть знаменитые акварели венгерского художника Михаила Зичи, предоставленные ГМЗ «Павловск» и Государственным Эрмитажем. Акварелей Зичи в Гатчинском дворце было огромное количество. Михай Зичи был величайшим мастером-рисовальщиком, способным несколькими штрихами создать узнаваемый образ.

Как рассказала Александра Фарафонова, работа над экспозицией Арсенального зала ещё не завершена. Впереди нас ждёт вторая очередь открытия этого грандиозного помещения с новыми историческими экспонатами и предметами интерьера.





Фото Ольги Фирсовой