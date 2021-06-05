Парк «Песчанка»: «частная жизнь» народного достояния

Как было?

Подробно о ситуации, сложившейся вокруг исторического парка «Песчанка», мы писали в статьях «Что будет с Песчанкой?» («Гатчинская правда», 30 июля 2020 года) и «Парк «Песчанка»: сохранить нельзя потерять?» (16 октября 2020).

Напомним, всё началось с того, что нынешний собственник земельного участка, на котором расположен парк, приступил к обустройству ограждения вокруг него, что вызвало естественное недоумение и возмущение у жителей Рождественского поселения. В итоге сложилась инициативная группа из местных жителей, которая начала вести кропотливую работу по сбору документов, касающихся спорного места.

Было установлено, что в 1985 году парк «Песчанка» был внесен в перечень объектов культурного наследия, а в 1998 году этот статус был подтвержден. С 2006 года данный земельный участок находится в собственности ООО «Пенаты» (юридическое лицо). Вид разрешённого использования земельных участков — рекреационная деятельность, организация отдыха населения. Водный объект — река Оредеж, который находится в федеральной собственности, и, соответственно, береговая полоса 20 метров от реки - не вошли в этот земельный участок.

Согласно документам, в 2015 году территория парка «Песчанка» утратила статус объекта культурного наследия. Однако, несмотря на это, Песчанка по-прежнему оставалась для местных жителей любимым парком, местом отдыха и прогулок. Этот красивый парк на берегу Оредежа считался общепризнанной архитектурной, краеведческой и исторической ценностью как в связи с находившейся здесь когда-то усадьбой Любощинских-Быковых-Крузе, так и из-за большой ценности находящегося здесь практически нетронутого хозяйственной деятельностью естественного соснового насаждения в возрасте 120-150 лет. При этом дорога, которая проходила вдоль Оредежа через парк, не только служила местом для прогулок, но являлась единственно удобным пешеходным связующим звеном между деревнями Выра и Грязно.

Как стало?

В 2020 году собственник «Песчанки» начал строительство ограждения вокруг территории парка. В том же году состоялось несколько встреч местных жителей с представителями местной и районной властей. Как отметила на одной из таких встреч глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, собственник действует в рамках закона. Он имеет право оградить свою территорию, и власти не могут ему препятствовать в этом. С другой стороны, по словам Людмилы Николаевны, речь идёт о зоне рекреации (отдыха), и другого назначения этот парк иметь не должен.

Было обещано, что доступ к водоохранной зоне будет полностью сохранён, общественность будут регулярно информировать об изменениях, происходящих на территории Песчанки. Власти Гатчинского района и Рождественского поселения обещали обязать собственника установить информационный щит с паспортом объекта. Также предполагалась совместная работа инициативной группы с собственником и властями по перспективам развития этой территории - в соответствии с действующим законодательством.

Но прошло буквально полгода, и стало очевидно, что попытка диалога с собственником не только зашла в тупик, но и полностью провалилась.

В 2020 году практически вся трехкилометровая линия берега вдоль Оредежа, на которой расположена Песчанка, была обнесена длинным забором. А 9 мая были установлены и закрыты на замок ворота, ведущие на территорию парка. Ради справедливости заметим, что забор с обеих сторон разомкнут, и пройти к береговой линии возможно. Правда, для этого придётся запастись резиновыми сапогами и топориком — для преодоления болотистой местности, оврагов и заросшей диким кустарником тропы. Без этих спецсредств попытка прогуляться по выделенной для «простых смертных» береговой полосе, ограниченной «законными» 20-ю метрами, фактически обречена на провал, особенно если речь идёт о маломобильных или пожилых людях. Там, где забор обрывается, частная территория размечена столбами, что говорит о том, что возведение забора будет продолжено.

Люди, естественно, возмутились и попытались в очередной раз разобраться в происходящем. Не добившись разумного объяснения ни от собственника (объяснений от него не было вообще), ни от местных властей, стали собирать материалы и документы для вышестоящих органов, прокуратуры и суда.

Происходящим заинтересовались районные и областные средства массовой информации. Провести встречу в прямом эфире с участием обеих сторон конфликта взялся региональный телеканал «78».

Внимание: говорит Песчанка!

Съёмки прямого эфира для программы 78-го канала «Телекурьер» прошли у входа в парк «Песчанка» вечером, 26 мая. Публично выразить своё несогласие с происходящим в Песчанке пришло множество жителей Рождественского поселения. Также участие в этой встрече приняли независимые эксперты, журналисты, представители местной и районной властей. Представители собственника на встречу не явились, хотя и находились неподалёку, скромно наблюдая за происходящим с той стороны забора.

Главный вопрос, который стоял на повестке встречи: как объект культурного и рекреационного назначения, народное достояние, каким всегда считался парк «Песчанка», оказался за забором, в руках частных лиц? Также люди хотели бы знать, какая форма доступа на эту территорию планируется собственником.

И ещё один важный вопрос: как могла территория, имеющая статус особо охраняемой, быть выведена из перечня объектов культурного наследия?

- Мы знаем, что прежде эта территория была особо охраняемой, находилась на балансе у Гослесфонда и являлась лесом первой категории, - говорит член инициативной группы Татьяна Исаева. - Без согласования здесь даже траву нельзя было косить. Постепенно парк лишался всех имеющихся у него статусов. Сначала эта земля стала частной собственностью, выйдя таким образом с баланса Гослесфонда. В 2015 году она была лишена статуса культурного наследия... С вопросом о том, по чьей воле и на каких основаниях это было сделано, и как в Песчанке появился собственник, должны, на наш взгляд, разбираться следственные органы.

О том, что при всех этих действиях был допущен ряд нарушений законодательства, говорит и известный петербургский градозащитник, член совета Санкт-Петербургского отделения НК ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Елена Малышева.

- Экспертиза, на основании которой эта территория в 2015 году была выведена из перечня объектов культурного наследия, до сих пор нам недоступна, - отметила Елена Георгиевна.

- Это замечательные места с возможностью чудесного отдыха, - говорит подключившийся к прямому эфиру директор Государственного Русского музея и ещё один житель этих мест, Владимир Гусев. - Во всём мире даже на частных территориях люди могут спокойно передвигаться вдоль берега. Сейчас здесь всё наглухо перекрыто, вход преграждает уродливая ограда... Хотелось бы задать вопрос руководству Гатчинского района и Ленинградской области: как на территории столичного теперь района могли допустить возникновение такого очага напряжённости? Ведь вполне возможно не только дать людям информацию, но и подкорректировать границы этого участка...

Любимый парк или «данный земельный участок»?

Начальник отдела муниципального контроля администрации Гатчинского района Александра Исаева предложила отбросить эмоции и обратиться непосредственно к юридическим фактам.

- Данный земельный участок находится в собственности ООО «Пенаты», - напомнила она. - В 2020 году собственником было принято решение установить забор, что у нас не запрещено действующим законодательством. Что касается доступности береговой линии: по факту, доступ к реке свободен, если пройти вдоль забора. Учитывая, что до 2020 года такой вопрос не вставал, так как не было ограждения и, соответственно, не было проблемы доступа к пляжу, местная администрация сейчас будет решать вопрос о прокладывании дорожки вдоль береговой линии.

Вопрос, на каком основании рекреационная зона оказалась в собственности юридического лица, задали и заместителю главы администрации Рождественского поселения Сергею Агафонову. Как он говорит, получить от представителей ООО «Пенаты» какие-либо объяснения по поводу происходящего до сих пор не удалось.

- Мы до сих пор не можем понять смысл их деятельности, - признался он. - Недавно они прислали нам письмо о том, что это их собственность, и они будут здесь делать, что хотят. Мы будем разбираться в этой непонятной ситуации. Мы планируем повторно пригласить их на совещание с экспертами и представителями администрации Гатчинского района.

Что в итоге?

В итоге было решено встретиться на этом же месте ровно через месяц, 26 июня — в надежде, что к этому времени у органов власти уже появится объяснение тому, что происходит, и насколько это законно.

Так или иначе, жители Рождественского поселения сдаваться не намерены, полагая, что всё только начинается. Уже готовятся документально подкрепленные обращения в вышестоящие инстанции, включая суд и прокуратуру. Люди не хотят конфликта — они просто хотят вернуть себе любимый исторический парк, прилежащий к нему лес и берег Оредежа.

Инициативная группа парка «Песчанка» готовит заявление о публичном сервитуте (право пользования чужой собственностью, которое может быть установлено законом Российской Федерации в интересах жителей).

Главные требования инициативной группы:

1. Сохранить для прохода населения существующую главную тропу парка (бывшая автобусная дорога, она же аллея усадьбы Любощинских-Быковых).

2. Оставить для прохода населения адекватное количество проходов через территорию участка ООО «Пенаты» к береговой полосе, дабы обеспечить доступ на неё гражданам согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации. Доступ только в обход не является адекватным из-за большой площади участка.

3. Провести публичные слушания по вышеуказанным вопросам.

...Интересно, что в день последней встречи в «Песчанке» над Гатчинским районом шумела непогода — холод, ветер и дождь. Но как только люди, несмотря ни на что, стали собираться, небо прояснилось, выглянуло солнце. Защитники парка Песчанка верят, что если даже погода была на их стороне, победа будет за ними. Осталось только дождаться разумных решений со стороны тех, от кого эти решения зависят.



