В 47 регионе уровень ВИЧ – средний

…Перед белой «Газелью» с
ярко-алой лентой на борту и логотипом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
выстроилась очередь из студентов, желающих сдать тест. Процедура проходит
быстро: тестируемые один за другим заходят в микроавтобус, сдают кровь из
пальца и через десять минут получают результат.
- Эта работа началась в
2016 году, когда в самых пораженных регионах в торговых центрах стали ставить
палатки и тестировать население, – рассказывает психолог-консультант экспедиции
Александра Веселова. – Тогда охватили 10 городов. Боялись, что народ не пойдет
тестироваться, очень тяжело было прорваться в эти торговые центры. Нам говорили:
«Мы тут – про жизнь, а вы нам – про смерть». В общем, работы было много. Сейчас
эти акции регулярно проходят во всех торговых центрах.
- Зачем понадобилось ставить экспресс-лабораторию на колеса,
если можно работать стационарно в тех же ТРК?
- Мы поняли, что
географию нужно расширять, потому что есть спрос. В 2017 году Минздрав в
партнерстве с РЖД провел большую акцию, когда нам выделили специальный вагон.
Мы тестировали пассажиров во время движения поездов и на стоянках, на
железнодорожных вокзалах. И столкнулись с тем, что жители малых городов
специально приезжают, чтобы сдать тест, потому что у себя в поликлиниках они
боятся огласки – есть такое предубеждение.
Мы поняли, что надо
полностью автономно ехать в малые города, и в 2018 году возник формат
экспедиции: у нас появились машины, на которых мы можем доехать куда угодно. Есть
свои консультанты, и, само собой, соблюдается анонимность.
Параллельно начались
медицинские семинары: мы работаем с медиками первичного звена – терапевтами,
педиатрами, ведь именно у них нужно формировать настороженность к ВИЧ-инфекции.
Потому что к инфекционисту приходят уже «готовые» пациенты.
Потом добавилось
родительское сообщество. Совместно с Министерством просвещения мы разработали
материалы и проводим в школах родительские собрания. А в этом году появился формат
работы с некоммерческими организациями, поскольку есть так называемые ключевые
группы (это группы населения с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией,
уязвимые в силу особенностей своего поведения). А войти в ключевые группы без
сотрудников НКО трудно. В этом году мы начали с Петербурга, потому что здесь
очень развиты НКО.
- Расскажите о членах экспедиции.
- У нас собрана команда
со всей страны, всего – восемь человек. Один консультант – из Хабаровска,
другой – из Читы, я – из Москвы. Два наших менеджера – из Краснодара, возможно,
появятся ребята из Новосибирска. Психологи экспедиции, сертифицированные в этой
области, частично работают в центрах СПИДа. Есть люди, которые ездят в
экспедицию по несколько лет подряд.
Экспедиция длится пять
месяцев. Основная структура команды работает от начала и до конца. Сейчас нам
повезло – мы уже пять дней живем в одном городе, в Петербурге, и оттуда мы
ездили в Выборг, Всеволожск и в Гатчину. А так, как правило, почти каждый день
мы просыпаемся в новой гостинице. Едем на точку, тестируем, переезжаем в другой
город, ложимся спать, опять тестируем. Такая командировка. Как приехали 1 июня
в Петербург, так 1 ноября в Хабаровске и закончим.
- Через какой промежуток времени после подозрительного
контакта имеет смысл тестироваться на ВИЧ? И насколько верен этот
экспресс-тест?
- Конечно, мы не ставим
диагноз. Но наше тестирование дает 99% достоверности. Наличие ВИЧ мы выявляем
через 12-14 дней. У нас очень хорошие тесты, которые определяют ВИЧ еще в
острой стадии и меряют не только антитела, но и антиген. Соответственно, в
острой стадии мы можем засечь инфекцию и отправить человека в Центр СПИДа для
дальнейшего исследования, постановки диагноза и немедленного начала лечения.
Раньше тесты 3-го
поколения позволяли выявить ВИЧ только через месяц-полтора после попадания
инфекции в организм. По СанПИНу есть понятие «трехмесячного окна»: через три
месяца после рискованного контакта рекомендуется провериться.
- Гатчинцы охотно проходят тестирование?
- У вас тут такие ребята
хорошие – идут активно. Молодежь вообще более просвещена в этом вопросе – не
боится узнать свой ВИЧ-статус, понимает, насколько легко можно заразиться.
Наиболее легкомысленны люди 30-45 лет. Они полагают, что в группе риска –
молодежь, а им – солидным семейным гражданам – опасаться нечего.
Но основная цель нашей
экспедиции – не протестировать как можно больше людей. Система здравоохранения
тестирует десятки миллионов в год, и наши десятки тысяч особо погоды не сделают.
Главное, рассказать людям, насколько это важно. Привлечь внимание, в том числе
через СМИ, чтобы пришли хотя бы раз в год и проверили свой статус.
Надо понимать, что ВИЧ –
это не болезнь асоциальных слоев населения. От нее не застрахованы и
добропорядочные граждане. Немало примеров, когда юноша после незащищенного
контакта, о котором он и думать забыл, взрослеет, заводит семью, живет с женой
душа в душу, они решают родить ребенка, а когда женщина приходит становиться на
учет в женскую консультацию, у нее выявляется ВИЧ. И кто виноват? Профилактика
этой болезни проста: не колоться, использовать презервативы и каждый год проверяться.
- Сколько, примерно, народу прошло тестирование в начале
вашей работы Гатчине, и есть ли положительные результаты?
- За первые два часа
работы мы протестировали около 40 человек. Большинство, конечно, студенты – мы
же стоим около института, но есть просто прохожие. Например, протестировалась
мама с детьми и один мужчина из ключевой группы. И, не сказать, чтобы много, но
положительные результаты сегодня уже были.
В Ленинградской области –
средний показатель по ВИЧ. Больше всего поражены Урал и Сибирь, но там люди к
этому спокойнее относятся. Чем больше пораженность региона, тем проще отношение:
там у каждого есть пара знакомых с ВИЧ.
- Правда, что каждому прошедшему тестирование – презерватив в
подарок?
- Да. Бренд Durex уже второй год поддерживает нашу акцию. В этом году они закупили тесты,
поэтому финансовая нагрузка на регионы снизилась. И производитель решил вести
пропаганду безопасных контактов на деле, вручая каждому персональное средство
защиты.
Из Петербурга «Тест на
ВИЧ: Экспедиция 2021» отправится в Великий Новгород, потом – в Тверь, за ней – в
Москву и дальше через всю страну на восток. Всего экспедиция посетит 50
регионов, 144 города. Участники акции признаются, что летом такое путешествие
не в тягость, а вот осенью в северных широтах путь становится потяжелее. В прошлом
году, например, в сентябре попали на Ямал, а там уже выпал снег…