В 47 регионе уровень ВИЧ – средний

…Перед белой «Газелью» с ярко-алой лентой на борту и логотипом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» выстроилась очередь из студентов, желающих сдать тест. Процедура проходит быстро: тестируемые один за другим заходят в микроавтобус, сдают кровь из пальца и через десять минут получают результат.

- Эта работа началась в 2016 году, когда в самых пораженных регионах в торговых центрах стали ставить палатки и тестировать население, – рассказывает психолог-консультант экспедиции Александра Веселова. – Тогда охватили 10 городов. Боялись, что народ не пойдет тестироваться, очень тяжело было прорваться в эти торговые центры. Нам говорили: «Мы тут – про жизнь, а вы нам – про смерть». В общем, работы было много. Сейчас эти акции регулярно проходят во всех торговых центрах.

- Зачем понадобилось ставить экспресс-лабораторию на колеса, если можно работать стационарно в тех же ТРК?

- Мы поняли, что географию нужно расширять, потому что есть спрос. В 2017 году Минздрав в партнерстве с РЖД провел большую акцию, когда нам выделили специальный вагон. Мы тестировали пассажиров во время движения поездов и на стоянках, на железнодорожных вокзалах. И столкнулись с тем, что жители малых городов специально приезжают, чтобы сдать тест, потому что у себя в поликлиниках они боятся огласки – есть такое предубеждение.

Мы поняли, что надо полностью автономно ехать в малые города, и в 2018 году возник формат экспедиции: у нас появились машины, на которых мы можем доехать куда угодно. Есть свои консультанты, и, само собой, соблюдается анонимность.

Параллельно начались медицинские семинары: мы работаем с медиками первичного звена – терапевтами, педиатрами, ведь именно у них нужно формировать настороженность к ВИЧ-инфекции. Потому что к инфекционисту приходят уже «готовые» пациенты.

Потом добавилось родительское сообщество. Совместно с Министерством просвещения мы разработали материалы и проводим в школах родительские собрания. А в этом году появился формат работы с некоммерческими организациями, поскольку есть так называемые ключевые группы (это группы населения с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией, уязвимые в силу особенностей своего поведения). А войти в ключевые группы без сотрудников НКО трудно. В этом году мы начали с Петербурга, потому что здесь очень развиты НКО.

- Расскажите о членах экспедиции.

- У нас собрана команда со всей страны, всего – восемь человек. Один консультант – из Хабаровска, другой – из Читы, я – из Москвы. Два наших менеджера – из Краснодара, возможно, появятся ребята из Новосибирска. Психологи экспедиции, сертифицированные в этой области, частично работают в центрах СПИДа. Есть люди, которые ездят в экспедицию по несколько лет подряд.

Экспедиция длится пять месяцев. Основная структура команды работает от начала и до конца. Сейчас нам повезло – мы уже пять дней живем в одном городе, в Петербурге, и оттуда мы ездили в Выборг, Всеволожск и в Гатчину. А так, как правило, почти каждый день мы просыпаемся в новой гостинице. Едем на точку, тестируем, переезжаем в другой город, ложимся спать, опять тестируем. Такая командировка. Как приехали 1 июня в Петербург, так 1 ноября в Хабаровске и закончим.

- Через какой промежуток времени после подозрительного контакта имеет смысл тестироваться на ВИЧ? И насколько верен этот экспресс-тест?

- Конечно, мы не ставим диагноз. Но наше тестирование дает 99% достоверности. Наличие ВИЧ мы выявляем через 12-14 дней. У нас очень хорошие тесты, которые определяют ВИЧ еще в острой стадии и меряют не только антитела, но и антиген. Соответственно, в острой стадии мы можем засечь инфекцию и отправить человека в Центр СПИДа для дальнейшего исследования, постановки диагноза и немедленного начала лечения.

Раньше тесты 3-го поколения позволяли выявить ВИЧ только через месяц-полтора после попадания инфекции в организм. По СанПИНу есть понятие «трехмесячного окна»: через три месяца после рискованного контакта рекомендуется провериться.

- Гатчинцы охотно проходят тестирование?

- У вас тут такие ребята хорошие – идут активно. Молодежь вообще более просвещена в этом вопросе – не боится узнать свой ВИЧ-статус, понимает, насколько легко можно заразиться. Наиболее легкомысленны люди 30-45 лет. Они полагают, что в группе риска – молодежь, а им – солидным семейным гражданам – опасаться нечего.

Но основная цель нашей экспедиции – не протестировать как можно больше людей. Система здравоохранения тестирует десятки миллионов в год, и наши десятки тысяч особо погоды не сделают. Главное, рассказать людям, насколько это важно. Привлечь внимание, в том числе через СМИ, чтобы пришли хотя бы раз в год и проверили свой статус.

Надо понимать, что ВИЧ – это не болезнь асоциальных слоев населения. От нее не застрахованы и добропорядочные граждане. Немало примеров, когда юноша после незащищенного контакта, о котором он и думать забыл, взрослеет, заводит семью, живет с женой душа в душу, они решают родить ребенка, а когда женщина приходит становиться на учет в женскую консультацию, у нее выявляется ВИЧ. И кто виноват? Профилактика этой болезни проста: не колоться, использовать презервативы и каждый год проверяться.

- Сколько, примерно, народу прошло тестирование в начале вашей работы Гатчине, и есть ли положительные результаты?

- За первые два часа работы мы протестировали около 40 человек. Большинство, конечно, студенты – мы же стоим около института, но есть просто прохожие. Например, протестировалась мама с детьми и один мужчина из ключевой группы. И, не сказать, чтобы много, но положительные результаты сегодня уже были.

В Ленинградской области – средний показатель по ВИЧ. Больше всего поражены Урал и Сибирь, но там люди к этому спокойнее относятся. Чем больше пораженность региона, тем проще отношение: там у каждого есть пара знакомых с ВИЧ.

- Правда, что каждому прошедшему тестирование – презерватив в подарок?

- Да. Бренд Durex уже второй год поддерживает нашу акцию. В этом году они закупили тесты, поэтому финансовая нагрузка на регионы снизилась. И производитель решил вести пропаганду безопасных контактов на деле, вручая каждому персональное средство защиты.

Из Петербурга «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» отправится в Великий Новгород, потом – в Тверь, за ней – в Москву и дальше через всю страну на восток. Всего экспедиция посетит 50 регионов, 144 города. Участники акции признаются, что летом такое путешествие не в тягость, а вот осенью в северных широтах путь становится потяжелее. В прошлом году, например, в сентябре попали на Ямал, а там уже выпал снег…



