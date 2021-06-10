«Ленинградец» завершил домашний сезон победой

«Ленинградец» завершил домашний сезон победой

В последнем домашнем матче сезона 2020-2021 годов Футбольный клуб «Ленинградец» обыграл спортсменов владимирского «Торпедо» со счетом 5:1. Впереди у ленинградских футболистов еще один выездной матч, по итогам которого ленинградская команда подтвердит статус одного из лидеров Профессиональной футбольный лиги.

Рубрики : Спорт     10 Jun 2021

Футбольный клуб «Ленинградец» основан в 2018 году. На протяжении двух сезонов Клуб представляет Ленинградскую область в Первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Основу команды составляют воспитанники футбольных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  

 Основным домашним стадионом «Ленинградца» является стадион Nova Arena в Петербурге, домашние игры также проходят на стадионах «Рощино-Арена» и «Кировец» в Тихвине.

 Футбольный клуб «Ленинградец» – двукратный обладатель «Зимнего турнира МРО Северо-Запад на призы полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе».

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