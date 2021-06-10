«Ленинградец» завершил домашний сезон победой

Футбольный клуб «Ленинградец» основан в 2018 году. На протяжении двух сезонов Клуб представляет Ленинградскую область в Первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Основу команды составляют воспитанники футбольных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Основным домашним стадионом «Ленинградца» является стадион Nova Arena в Петербурге, домашние игры также проходят на стадионах «Рощино-Арена» и «Кировец» в Тихвине.

Футбольный клуб «Ленинградец» – двукратный обладатель «Зимнего турнира МРО Северо-Запад на призы полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе».