Балкон для Моны Лизы

Второй «ракурс» – зайти внутрь квартала, который представляет собой неправильный прямоугольник. Прогуляйтесь вдоль домов, разглядывая их фасады. Уверяю, вас ждёт не один приятный сюрприз!

Первые «пиксельные» росписи, или, говоря современным языком, граффити, появились на стенах жилого квартала в Елизаветино в 2019 году. Появились и почти сразу же вызвали бурный интерес как со стороны местных жителей, так и у тысяч совсем незнакомых людей. Информация о «пиксельном» художнике и панк-рокере Андрее Дементьеве быстро распространилась по сетям после публикации поста с фотографиями блогера Григория Гуринского, который назвал такое творчество «пиксель-стрит-арт-брют». Сам Андрей Дементьев считает, что совершенно не важно, как это называется. Главное — сам процесс!

Панк-рокер, железнодорожник, трубочист, просто хороший человек

Прежде, проезжая мимо серых однотипных многоэтажек елизаветинского Жилпосёлка, мало кто обращал на них внимание. Зато теперь почти каждый водитель непременно притормозит в этом месте. Более того, сюда стали заезжать туристические автобусы, чтобы показать людям необычные портреты на стенах «панелек».

Наш гид и собеседник, автор нашумевших граффити Андрей Дементьев родился и вырос в Елизаветино.

- Это мои родные места, всё мне здесь хорошо знакомо, - говорит Андрей. - Все соседи друг друга знают в лицо. Ещё в юности я перебрался в Питер, оброс семьёй, ипотекой, работой. Работаю на железной дороге, на восстановительном поезде. Это основная моя работа. Кроме того, в последние три года работаю в Эрмитаже по трубочистным делам. Я увлекаюсь панк-роком, сам играю немного, и считаю, трубочист — крутая профессия для панк-рокера.

Как утверждает Андрей, тема граффити в Елизаветино возникла сама собой, без какой-либо особой идеи.

- Жилпоселок в Елизаветино был образован в послевоенное время, - напомнил он. - Раньше здесь был колхоз, и его работникам давали квартиры. Потом всё развалилось, колхоз разорился. А панельные пятиэтажки, естественно, остались. У них стандартная внешняя отделка, характерная для времен их постройки — они выложены мелкой квадратной плиткой. Однажды я увидел в интернете пиксельное изображение Моны Лизы, и мне показалось интересным перенести его на стену с похожей «пиксельной» фактурой.

Так, два года назад, в Елизаветино появилось первое граффити — портрет Моны Лизы, которую Андрей нарисовал на стене собственного дома, на пятом этаже, рядом со своим балконом — как он говорит, чтобы порадовать маму.

Первое изображение было, конечно, самым сложным — Андрей прежде никогда не рисовал. Да и технически было непросто — смешивать обычную фасадную краску так, чтобы получилось хорошее цветное изображение.

- Свою первую работу я делал два дня, - вспоминает Андрей. - Увидев Мону Лизу, мама даже домой не хотела заходить, стояла внизу и смотрела на неё...

Граффити в лицах

Мона Лиза понравилась не только маме Андрея, но и всем остальным жителям посёлка. Андрей решил продолжать: приобрёл специальную программу, которая позволяет любое изображение разбить на пиксели, и работа закипела.

Второй работой стала композиция из культового фильма «Место встречи изменить нельзя». Андрей изобразил на углу дома двух знаменитых сыщиков Жеглова и Шарапова, а за углом дома — их антипода, бандита Горбатого. Получилось символично — все герои вроде бы объединены одним сюжетом, но позиции по жизни занимают совершенно разные.

- Любопытно, что чуть ли не в тот же вечер, когда я закончил эту композицию, один из жильцом дома спилил закрывающие изображение кусты, - с улыбкой вспоминает Андрей. - И тогда я понял — можно и нужно продолжать... Очень быстро ко мне стали обращаться люди с просьбой изобразить что-нибудь на стенах их домов. Я понял, что хуже не будет — уж очень серый, невзрачный вид у нашего посёлка. Да и хулиганских надписей на них было достаточно, и жильцам хотелось избавиться от них.

Героев и сцены из популярных кинофильмов Андрей изобразил на стенах домов внутри жилого квартала. Теперь на обитателей Жилпосёлка смотрят Михаил Боярский и Ирина Алфёрова в образах д’Артаньяна и Констанции, Леонид Быков и Алексей Смирнов в ролях героев фильма «В бой идут одни старики», брутальный Олег Басилашвили в образе Воланда из «Мастера и Маргариты», Евгений Леонов и Леонид Куравлёв, сыгравшие знаменитый дуэт в фильме «Афоня».

Менее известные, но дорогие панк-рокерскому сердцу Андрея портреты музыкантов вытянулись вдоль дороги, привлекая взгляд проезжих автомобилистов. Именно здесь Андрей позволил себе развернуться в полный рост, изобразив кумиров рок- и панк-музыки последних десятилетий. Джим Моррисон, Сид Вишес, Курт Кобейн, Джонни Роттен, Джеймс Хэтфилд, лидеры рок-групп «Король и шут» и «Сектор Газа»... Своё «елизаветинское» изображение нашёл в Инстаграмме солист хардкор-панк группы The Exploited Уотти Бьюкэн. Как говорит Андрей, нашёл, лайкнул, да ещё и «спасибо» сказал.

Граффити выходного дня

Андрей творит на стенах Елизаветино исключительно по выходным дням, когда приезжает сюда из Питера навестить маму. На каждую из работ уходит довольно много времени — по крайней мере семь часов непрерывной работы. Каждый такой рабочий день Андрей воспринимает как своего рода медитацию. Чтобы создать полотно на стене, необходимы серьёзная концентрация, внимание и точный взгляд художника. Хотя художником Андрей себя не считает и даже определить точно вид своего творчества не берётся. Зато в интернете всё это довольно бурно обсуждается.

- Я вроде бы ничего особенного не делаю, - говорит Андрей. - Любую фотографию каждый точно так же может разложить на клеточки, сделав свое собственное пиксельное граффити. Во время работы я испытываю бешеную увлеченность. Каждый раз хочется закончить быстрее, и я огорчаюсь, если работу надо переносить на следующий день. Каждая новая картина мне нравится больше, чем предыдущая. Она кажется свежее, совершеннее.

Как подчёркивает Андрей, работы пиксельного формата нужно рассматривать издалека, только тогда они будут выглядеть естественно и объёмно. «Полотно» стены между окнами уже имеет заданный формат, и в это пространство надо вписать картину...

Граффити надежды

За последний год количество пиксельных граффити в Жилпосёлке увеличилось до тридцати. Как считает Андрей, у этих старых домов второй жизни уже не будет. Вряд ли здесь возможен серьёзный ремонт стен, никто не станет их обшивать сайдингом. А такие граффити «со смыслом» на них — хоть и не полное преображение действительности, но хоть какое-то оживление, какое-то изменение и надежда для людей, живущих в этом удалённом от всех «больших дорог» месте.

Местные жители воспринимают творчество Андрея Дементьева однозначно положительно. В позитивном ключе высказывается о проекте Андрея Дементьева и администрация Елизаветинского поселения. Похоже, что пиксельные рисунки сыграли объединяющую роль в жизни Елизаветино. И хотя никто из местных пока не выразил желание присоединиться к проекту Андрея, но никто и не покушается на то, чтобы испортить созданное им. И, что самое удивительное, за последние два года новых хулиганских надписей, после закрашивания старых, на стенах домов не появилось. А это уже о многом говорит...

О своих дальнейших планах Андрей скромно умалчивает - чтобы сохранить интригу. Уж очень ему нравится, когда люди, по мере работы над очередным портретом, угадывают, кто на этот раз будет изображён на стене дома.

...На одной из стен, на уровне третьего этажа, подвис на голубом воздушном шарике Винни-Пух. Интересно, кто живёт в квартире, в которую заглядывает нарисованный мишка? Может быть, маленькая девочка, которая каждое утро спешит на балкон, чтобы поздороваться с ним? Может быть, после этого она отправляется в детский сад или школу — всё равно куда, но непременно с хорошим настроением: её друг на месте, а значит, всё будет хорошо!

Юлия Лысанюк