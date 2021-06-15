Пожарный рафтинг

14-го июня пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга проверили свои силы в пожарном рафтинге на знаменитых Лосевских порогах в Приозерском районе. Участники должны были максимально виртуозно преодолеть сложные и опасные пороги и препятствия.
Рубрики :
Спорт
15 Jun 2021
Перед
началом соревнований для сотрудников МЧС организовали учебный заплыв, после которого
уже состоялся основной спортивный заплыв. Заключительным стал рискованный
заезд. Больше часа спасатели плыли с активной греблей, переворотами на бурной
воде, спасательными работами и многим другим. Для участников дистанция стала
настоящим испытанием.
В
итоге команда Главного управления МЧС России по Ленинградской области завоевала
бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».
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