Пожарный рафтинг

Перед началом соревнований для сотрудников МЧС организовали учебный заплыв, после которого уже состоялся основной спортивный заплыв. Заключительным стал рискованный заезд. Больше часа спасатели плыли с активной греблей, переворотами на бурной воде, спасательными работами и многим другим. Для участников дистанция стала настоящим испытанием.

В итоге команда Главного управления МЧС России по Ленинградской области завоевала бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».

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