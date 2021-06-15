Пожарный рафтинг

Пожарный рафтинг

14-го июня пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга проверили свои силы в пожарном рафтинге на знаменитых Лосевских порогах в Приозерском районе. Участники должны были максимально виртуозно преодолеть сложные и опасные пороги и препятствия.

Рубрики : Спорт     15 Jun 2021

Перед началом соревнований для сотрудников МЧС организовали учебный заплыв, после которого уже состоялся основной спортивный заплыв. Заключительным стал рискованный заезд. Больше часа спасатели плыли с активной греблей, переворотами на бурной воде, спасательными работами и многим другим. Для участников дистанция стала настоящим испытанием. 

В итоге команда Главного управления МЧС России по Ленинградской области завоевала бронзу в номинации «Самая длинная дистанция». 

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