Ленобласть и Республика Беларусь определили новые векторы сотрудничества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил планы развития сотрудничества регионов с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым на XIII заседании рабочей группы по сотрудничеству Ленинградской области и Республики Беларусь.

«Задача сегодняшней встречи — проконтролировать соблюдение договорённостей и наметить новые сферы взаимодействия. Мы уже наладили двусторонние поставки товаров и технологий. Считаю, что наступает время более серьёзной интеграции: пора задуматься о создании совместных предприятий в отраслях, которые интересны обоим партнёрам. Предложил рассмотреть и новые проекты в логистике с выходом на новые международные рынки через портовые мощности Ленобласти», — рассказал Александр Дрозденко.

Заседание совместной рабочей группы состоялось в курортном комплексе «Охта Парк» во Всеволожском районе.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в строительстве, сфере топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, продовольствия, ветеринарии, среднего профессионального образования и социально-гуманитарного сотрудничества. Обсудили итоги выполнения Плана мероприятий и «Дорожных карт» на 2024–2025 годы по активизации сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

По итогам заседания подписаны протокол XIII заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области с Республикой Беларусь; соглашение о сотрудничестве между Управлением ветеринарии Ленинградской области и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; соглашение о сотрудничестве между Международным центром реставрации Ленинградской области и Белорусской государственной академией искусств.

Делегация Республики Беларусь также в ходе своего рабочего визита посетила компанию «Орими» — крупнейшего в России производителя чая и натурального кофе.