Проблема незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ на сегодняшний день является одной из ключевых как с точки зрения воспитания российской молодёжи, так и национальной безопасности Российской Федерации в целом.

Комплекс мероприятий месячника «Армия против наркотиков!» проводится и в Гатчинском учебном центре (зенитных ракетных войск) Военной академии воздушно-космической обороны.

Основное внимание уделено разъяснительной работе с личным составом учебного центра о негативных последствиях распространения наркотических средств внутри воинских коллективов и в местах проживания военнослужащих, в частности среди членов их семей.

С военнослужащими проводятся лектории, беседы, осуществляется показ видеофильмов о социальных последствиях употребления психоактивных веществ, о пагубном влиянии наркотиков на психические состояние человека и его организм. Доводится информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и потребление наркотических средств и психотропных веществ.

На фоне негативной информации о распространении наркотиков проводится просветительская и агитационная работа по формированию жизненно важных установок на соблюдение здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, на активную социальную деятельность.

При проведении мероприятий по профилактике наркопреступлений должностными лицами учебного центра осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами МВД России, ФСБ России, Военной прокуратуры, Военной полиции.

Во взаимодействии с представителями Военной полиции проводятся внезапные проверки личного состава учебного центра на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В выходные и праздничные дни с военнослужащими проводятся спортивные мероприятия: эстафеты, соревнования, спортивные игры.

Мероприятия месячника позволяют сформировать в сознании военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а это наша сегодняшняя молодёжь, негативное отношение к наркотикам и положительные жизненные установки, которые будут играть позитивную роль и по окончании военной службы.

Е.А. Зиньков,

заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе