Проблема
незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ на
сегодняшний день является одной из ключевых как с точки зрения воспитания
российской молодёжи, так и национальной безопасности Российской Федерации в
целом.
Комплекс
мероприятий месячника «Армия против наркотиков!» проводится и в Гатчинском
учебном центре (зенитных ракетных войск) Военной академии воздушно-космической
обороны.
Основное
внимание уделено разъяснительной работе с личным составом учебного центра о
негативных последствиях распространения наркотических средств внутри воинских
коллективов и в местах проживания военнослужащих, в частности среди членов их семей.
С
военнослужащими проводятся лектории, беседы, осуществляется показ видеофильмов
о социальных последствиях употребления психоактивных веществ, о пагубном
влиянии наркотиков на психические состояние человека и его организм. Доводится
информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот
и потребление наркотических средств и психотропных веществ.
На
фоне негативной информации о распространении наркотиков проводится
просветительская и агитационная работа по формированию жизненно важных установок
на соблюдение здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, на активную
социальную деятельность.
При
проведении мероприятий по профилактике наркопреступлений должностными лицами
учебного центра осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами
МВД России, ФСБ России, Военной прокуратуры, Военной полиции.
Во
взаимодействии с представителями Военной полиции проводятся внезапные проверки личного
состава учебного центра на предмет потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
В
выходные и праздничные дни с военнослужащими проводятся спортивные мероприятия:
эстафеты, соревнования, спортивные игры.
Мероприятия
месячника позволяют сформировать в сознании военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, а это наша сегодняшняя молодёжь, негативное отношение к
наркотикам и положительные жизненные установки, которые будут играть позитивную
роль и по окончании военной службы.
Е.А. Зиньков,
заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе