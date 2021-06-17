История — через детектив

Николай Свечин и Валерий Введенский — авторы вполне самостоятельные, и у каждого из них есть ряд книг и целых серий, написанных узнаваемым авторским стилем. Однако не так давно они объединили свои усилия, создав своего рода творческий триумвират со своим коллегой по жанру ретро-детектива Иваном Погодиным. Все три автора не только работают в одном и том же жанре, но и дружат, доверяя друг другу свои рукописи для проверки или, как они говорят, для «ловли блох».

Главным героем всех произведений Николая Свечина, сюжет которых относится к концу XIX - началу XX веков, является одарённый сыщик Алексей Лыков. К выбранному им жанру исторического детектива писатель, который страстно влюблен в историю, подходит очень серьёзно. По его словам, немало времени при написании книги занимают поиск материалов в архивах, работа с историческими документами, изучение мемуаров. В книгах Свечина, помимо главного, вымышленного героя, действуют и реальные исторические персонажи - штатские чиновники и военные чины, подданные Российской империи тех лет.

Валерий Введенский – автор не менее популярных книг в схожем жанре исторического судебного детектива. В литературу он пришёл в 2006 году, и первый же его роман «Старосветские убийцы» вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

Писатель работает над серией ретро-детективов, которые точно передают атмосферу России дореволюционных годов. Публика ценит присутствие тонкого уместного юмора, харизматичных персонажей, точных исторических фактов. Атмосферные исторические детективы от талантливого автора

Главными героями произведений Валерия Введенского стали: молодой следователь Денис Угаров, судебный врач Илья Андреевич Тоннер и жена присяжного поверенного Александра Ильинична Тараусова. Эти бесстрашные люди не только раскрывают серьезные преступления, но и борются с устоявшимся укладом.

В основу романов обоих писателей, как правило, ложатся разнообразные детективные истории из прошлого России. И если Валерий Введенский склонен углубляться в 60-70-е годы XIX века, то для Николая Свечина больший интерес представляет конец XIX — начало XX века.

Стилистически книги авторов тоже разнятся: по меткому замечанию читателей, проза Николая Свечина подобна точной, детализированной графике, а книги Валерия Введенского напоминают яркие живописные полотна.

Как считают оба автора, детективный жанр помогает осмыслить историю по-новому, в увлекательной, захватывающей форме. В своих книгах писатели исследуют разные исторические темы. В частности, они изучают особенности дореволюционного быта столичных и провинциальных городов России, истоки российской криминалистики, работу сыскной полиции в Российской империи XIX-начала XX веков.

На встрече с читателями в «Купринке» писатели на протяжении почти двух часов рассказывали об особенностях жанра исторического детектива, о своих книгах и работе над ними. Ретро-детективы — один из излюбленных жанров российских читателей. Неудивительно, что гатчинцы буквально засыпали авторов вопросами — об истоках литературного творчества, работе в архивах, о прототипах главных героев романов, о предполагаемых судьбах героев после 1917 года. Писатели не остались внакладе, устроив своего рода историческую викторину для своих читателей. Особо отличившиеся получили из рук авторов их новые книги.



