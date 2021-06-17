«Он воевал стихом и песней»

В России и сегодня нет, пожалуй, человека, который не знал бы и не любил знаменитую «Катюшу», облетевшую на своих лёгких крыльях весь белый свет и покорившую его особенной притягательной силой: молодым задором, любовью, верностью и преданностью родной земле.

Во время Великой Отечественной войны именем «Катюша» было названо уникальное оружие Красной Армии - реактивный гвардейский миномёт, наводящий смертельный ужас на фашистов. А песня продолжала звучать на солдатских привалах между боями, в землянках, у партизанских костров.

Летит и меняется время, рождаются новые песни. У многих из них короткий век, а легендарная «Катюша», являясь одним из символов России, продолжает свой победоносный путь, завоёвывая новые сердца новых поколений. Увы, немногие могут назвать творцов этого русского чуда. И это не случайно, ведь песня стала поистине «народной», но у неё есть авторы - М. Исаковский и М. Блантер.

На нашем вечере «Катюшу» пел весь 5-ый класс вместе со своим классным руководителем Натальей Андреевной Осиповой. Ребята очень волновались, но выступили хорошо, им подпевали и дружно аплодировали. А Наталья Андреевна продолжила выступление чтением стихотворения «Русской женщине». Это поэтический памятник женщинам суровой военной поры, которые вынесли на своих хрупких плечах все невзгоды, все тревоги в тылу.

В то утро простился с тобою

Твой муж, или брат, или сын,

И ты со своею судьбою

Осталась один на один.

Один на один со слезами,

С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.

И все - без конца и без счета –

Печали, труды и заботы

Пришлись на тебя на одну.

Ведущие вечера - Екатерина Серебренникова и Сергей Лысов - представили отдельные страницы биографии и творчества поэта, а видеопрезентация и музыкальный фон способствовали более глубокому восприятию материала.

Родился будущий поэт 20 января 1900 г. в глухой деревушке Глотовка Смоленской губернии в бедной многодетной крестьянской семье. С 7-ми лет у Миши прогрессировала тяжёлая болезнь глаз, которая не отпускала его на протяжении всей жизни. Ему очень хотелось учиться, но школы в родной деревне не было. Благодаря упорству, великому желанию он самостоятельно научился читать и писать, стал первым грамотеем в округе. К нему обращались неграмотные крестьяне с просьбой написать для них письма родным и знакомым.

В 10 лет он, наконец, пошёл в школу, которая открылась в соседней деревне. и сразу во 2-ой класс. Радости не было конца, но вот беда - зимой не мог посещать школу. Спустя годы поэт вспоминает об этом: «Ходить в школу, особенно зимой, мне было не в чем. Лапти, правда, я умел плести, так что дело с обувью обстояло благополучно, но одеваться мне было не во что. Так что просидел я зиму, как говорится, на печке». И тут на помощь пришли учителя, ему присылали учебники для самостоятельного обучения. Начальную школу он заканчивает с отличием.

Уже в первые годы обучения у Миши обнаруживаются литературные способности. Появляются его первые стихи, наполненные изображением природы родного края и меткими зарисовками крестьянской жизни с её заботами и радостями.

Одно из стихотворений поэта «Весна» в исполнении Ирины Ерофеевой прозвучало так светло и солнечно, что на лицах зрителей заиграли улыбки.

Михаил продолжает обучение в Смоленской гимназии. Однако, из-за нужды обучение пришлось прервать. В дальнейшем в силу своей природной одарённости, неутомимой жажды знаний и благодаря упорному трудолюбию и путём самообразования поэт стал одним из известных деятелей литературы, общественным государственным деятелем.

Великую Октябрьскую революцию 1917 г. он принял всем сердцем, поверил в её созидательную силу. Изменения, которые происходили в молодой стране Советов, в том числе, и в его родной деревне, он отразил в поэтическом сборнике «Провода в соломе», вышедшего в свет в 1927 г.

В 1931 г. поэт переезжает в Москву, работает в издательствах. У него широкий круг общения с поэтами, писателями, он поддерживает начинающих авторов, среди которых был его молодой земляк А. Твардовский, в дальнейшем создавший несравненную поэму про бойца «Василий Тёркин».

Поэт в разные годы написал много песенных текстов, сотрудничая с известными композиторами. Многие песни вошли в репертуар народного хора имени М.Е. Пятницкого. Это широко известные: «И кто его знает» (муз. В. Захарова), «Лучше нету того цвету» (муз. М. Блантера), «Одинокая гармонь» (муз. Б. Мокроусова), «Ой, цветёт калина», «Каким ты был, таким остался» (муз. И. Дунаевского), прозвучавшая в кинофильме «Кубанские казаки» и многие другие.

Ведущие особенно глубоко осветили творчество М. Исаковского военного времени. Слабовидящий поэт не мог с оружием в руках защищать Родину на полях сражений. Его оружие, как и в мирные дни, - обыкновенное перо, из-под которого выливались на бумагу строки, сразу же становившиеся популярными песнями. Они вставали в единый строй с бойцами, помогали бить и побеждать фашистов. Не зря их называют «песнями Великого подвига». Часто их называли народными, и это ничуть не смущало автора, а наоборот придавало новые силы, в результате чего рождались новые и новые песни. Назовём некоторые из них: «До свиданья города и хаты», «В лесу прифронтовом», «Под звёздами Балканскими» (муз. М. Блантера), «Огонёк», «Ой, туманы мои, растуманы» (муз. В. Захарова).

Вот почему поэт по праву заслуживает высокое звание - «Солдат Великой Победы».

По ходу вечера песни чередовались со стихами. Хочется отметить юных чтецов - учащихся Кобринской школы, которые очень проникновенно исполнили стихи. Это Максим Сурин, Маргарита и Валерия Желнины, Надина Турсумбаева, Надежда Баскакова, Софья Зыкова, Алина Абдурахманова. Каждое выступление ребят награждалось дружными аплодисментами.

Замечательные песни исполнил женский вокальный ансамбль «Рябинушка» Кобринского Дома культуры (руководитель Е.В. Львова). Эти песни помогали нашим дедам и прадедам воевать и побеждать. Аплодисменты и улыбки, душевное тепло разлились по всему залу в знак благодарности артистам. Эти песни объединили участников вечера, явились той волшебной нитью, благодаря которой не рвётся поколенческая связь и воспитывается у молодёжи самое высокое чувство на свете - любовь к Родине.

Почётным гостем вечера была учитель-ветеран А.И. Мельникова. Еще в детском возрасте она пережила все ужасы вражеской оккупации в родной деревне Кобрино. Горькое военное детство всегда живёт в её памяти. Прочувственно она прочла любимые стихи поэта «Враги сожгли родную хату», «Советская Россия» и исполнила песню «Летят перелётные птицы» (муз. М. Блантера), которую она услышала и полюбила ещё подростком. Эта песня о безграничной преданности и любви к Родине, солдатском подвиге и о торжестве жизни остаётся современной и в наше время.

За большие заслуги в области литературного творчества, за многолетнюю государственную деятельность на посту депутата Верховного Совета РСФСР 4-х созывов поэт-песенник, переводчик, прозаик М.В. Исаковский был награждён многочисленными правительственными наградами: четырьмя орденами Ленина и Золотой медалью Героя Социалистического труда, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», был лауреатом двух Государственных премий первой степени.

Верный сын России, коммунист, патриот, народный поэт ушёл из жизни 20 июля 1973 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. А его звезда и поныне не гаснет на Поэтическом небосклоне России, как не гаснет и память народная о его добрых и светлых песнях.

В заключение вечера прозвучали трогательные строки нашего современника, посвящённые памяти поэта в исполнении Юлии Головченко.

Поэт… Он не был на войне,

Он не был на полях сражений.

И не горел в безжалостном огне,

Не вырывался он из окружений.

Но воевать и защищать Отчизну

Он помогал словами, не штыком.

И перед боем пел боец не тризну,

А пел «Катюшу» он «В лесу прифронтовом»…

А.И. Мельникова