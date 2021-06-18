Английский язык для начинающих - видеозанятия

Индивидуальное обучение не всем по карману, и не всегда есть возможность личной встречи с репетитором, ведь у каждого человека могут быть планы, связанные с личной или общественной жизнью, здоровьем, финансами.

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Английский язык по видеоматериалам – отличный вариант для тех, кто предпочитает не спеша, без лишней суеты, разобраться во всех аспектах языка. При накладывании видео, картинок и звуков формируется четкий устойчивый образ ситуации, и человек лучше понимает: «Здесь я могу использовать такое выражение, а здесь – другое. В такой ситуации я могу выразить согласие или отказ таким-то образом».

То есть видеоуроки позволяют также развивать аналитическое мышление, не погружаясь в бездумную зубрежку или запоминание материала ради сдачи экзамена, когда сегодня выучил, а завтра – благополучно забыл.

Видеозанятия признаны современными методистами одними из наиболее эффективных методов изучения. В курсе Оксаны Долинка все тематические разделы разбиты на отдельные блоки, и каждый аспект занятия имеет детальное разъяснение.

Следует обратить внимание на то, что в видеоуроках участвуют как носители, так не англоязычные методисты, которые по несколько раз повторяют материал, показывают, как правильно произносить ту или иную фразу, как лучше ее использовать.

Используемый видеоряд полностью соответствует изучаемой ситуации, что исключает возможность двойственного толкования или грубых ошибок при отработке практических навыков говорения и слушания. Все слова четко проговариваются и материал занятия можно отсмотреть столько раз, сколько нужно для полного усвоения содержания урока.

Длительность урока позволяет выжать из него максимальную концентрацию полезного материала без выраженной познавательной перегрузки, когда слова и связанные с ними образы начинают плыть перед глазами.

С психологической точки зрения видео позволяет также переносить образ героев ролика на себя. Слушатель как бы идентифицирует себя с людьми, которых он только что видел на экране, и стремится соответствовать представленному образу. Особенно, если тот ему приятен.

Изучение английского для начинающих с помощью видеокурса на bistroenglish.com способствует эффективному формированию навыков речи и общения, т.к. процесс обучения проходит в комфортной обстановке, с постепенным расширением словарного запаса на основе логически построенных тематических разделов.