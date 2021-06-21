Областных экспортеров приглашают на конкурс

Подать заявку могут
крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные
предприниматели. Победителей конкурса определят в два этапа. Победителей
первого этапа – на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по
сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного
этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.
Премия вручается в 12
номинациях — как для малых и средних компаний, так и для крупного бизнеса.
Среди них отраслевые номинации — будут выбраны экспортеры года в сфере
промышленности, агропромышленного комплекса, в сфере услуг, высоких технологий,
а также трейдер года.
Помимо этого, каждый
соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за
быстрый рост экспортных показателей: для малого и среднего бизнеса это «Прорыв
года», для крупного — «Новая география».
Напомним, в прошлом году
три предприятия Ленинградской области вышли в финал окружного этапа премии
«Экспортер года» по СЗФО. Предприятие «Галактика» заняло первое место в
номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории
крупный бизнес и представляло регион на федеральном этапе.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 30 июня. Для этого нужно заполнить электронную анкету
на сайте Российского экспортного центра: https://www.exportcenter.ru/awards.
Участие в конкурсе
бесплатное. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре
на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
Всероссийская премия
«Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в
перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
который был разработан во исполнение указа Президента России Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».