Областных экспортеров приглашают на конкурс

Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Победителей конкурса определят в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.

Премия вручается в 12 номинациях — как для малых и средних компаний, так и для крупного бизнеса. Среди них отраслевые номинации — будут выбраны экспортеры года в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, в сфере услуг, высоких технологий, а также трейдер года.

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за быстрый рост экспортных показателей: для малого и среднего бизнеса это «Прорыв года», для крупного — «Новая география».

Напомним, в прошлом году три предприятия Ленинградской области вышли в финал окружного этапа премии «Экспортер года» по СЗФО. Предприятие «Галактика» заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории крупный бизнес и представляло регион на федеральном этапе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. Для этого нужно заполнить электронную анкету на сайте Российского экспортного центра: https://www.exportcenter.ru/awards.

Участие в конкурсе бесплатное. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Всероссийская премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».