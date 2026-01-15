Представителям турбизнеса, туроператорам, индивидуальным предпринимателям, частным гидам, занимающимся организацией экскурсий и туров в Гатчину и Гатчинский округ, наглядно представили, чем еще можно удивить туриста в столице Ленинградской области, помимо дворцов и парков. Это была не просто пешеходная экскурсия по старым улицам, а «марш-бросок» «От музея до музея», который включал посещение муниципального музея города Гатчины, а также трех частных музейно-выставочных пространств: Музея А.И. Куприна, Музея «Капсула времени», Музея Гатчинского патефона и грамзаписи.

Информационный тур «От музея до музея» прошел в рамках социального проекта «Куприн 1.5.5», реализуемого на средства гранта губернатора Ленинградской области. Руководитель проекта – директор частного учреждения культуры «Музей Александра Ивановича Куприна» Константин Иванов. Всем музеям – участникам информационного тура – были вручены благодарности организаторов.

Цель проекта «Куприн 1.5.5» – включение Музея А.И.Куприна в активный туристский оборот. В том числе разработка пяти разноплановых экскурсионных маршрутов по Гатчине и Гатчинскому округу, включающих посещение музея А.И. Куприна, а также презентация экскурсионных маршрутов в форме информационных туров.

Для Гатчины это особенно актуально: массовый турист, посетив Гатчинский дворец, уезжает, не подозревая, что сам город интересен как исторический и культурный объект. Небольшие, в том числе частные, музеи могут стать точками притяжения, перераспределив туристские потоки.

Будем надеяться, информационный тур «От музея до музея» даст положительный результат. Ведь активное включение музеев в туристский оборот на руку всем: местным властям, турбизнесу, гостям города, местным жителям и самим музеям.

Татьяна Можаева