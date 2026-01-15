Наставничество в здравоохранении - в помощь начинающим врачам

Изменения инициировала вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина для того, чтобы привести областной закон в соответствие с федеральными нормами, которые внедряют наставничество для молодых специалистов в здравоохранении.

Как напомнила коллегам вице-спикер, в ноябре 2025 года были внесены комплексные изменения в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам наставничества в сфере здравоохранения. В частности, установлено, что в отношении граждан, получивших медицинское образование по отдельным специальностям (направлениям подготовки), и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, осуществляется наставничество в сфере здравоохранения не более трех лет.

По закону в этот период молодые врачи (в отношении которых действует наставничество), получившие медицинское образование по договору о целевом обучении, осуществляют медицинскую деятельность по основному месту работы в организациях, которые их направили на учебу. Другие молодые врачи, поступившие не по целевому набору, осуществляют медицинскую деятельность по основному месту работы в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. По окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.

Для реализации новой федеральной нормы в областной закон предлагается внести пункт о «создании условий для трудоустройства лиц, указанных в части 33 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то есть молодых врачей, в том числе прописать установление для них дополнительных мер социальной поддержки в пределах региональных полномочий.

Вступление в силу изменений в областной закон предполагается с 1 марта 2026 года.

Депутаты рекомендовали поддержать законопроект Татьяны Тюриной в первом и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области