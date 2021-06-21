Свечи памяти и картины войны в память о погибших героях

Одна из первых картин появится в столице 47 региона у стелы «Гатчина – город воинской славы». 21 июня в 21.30 участники регионального движения «Волонтеры Победы» начнут создавать картину размером 15x15 метров. Образ картины взят от Мемориального комплекса «Борницкий рубеж обороны» и посвящен курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова, погибшим на подступах к Ленинграду в боях 17 августа - 6 сентября 1941 года. Из всего 2-го батальона, который к моменту выступления на фронт состоял из четырёх рот в количестве 579 человек, осталось 2 роты - 208 человек. В полночь у стелы начнётся митинг на фоне зажженных свечей. В День памяти и скорби «Огненные картины войны» появятся в Выборге, Тихвине и Луге.

22 июня в 4 часа утра на мемориале «Разорванное кольцо» пройдет акция «Свеча памяти» и появится еще одна «огненная картина» журавля на фоне красной звезды размером около 20 кв метров.