Как создают мультфильмы узнали в Таицкой школе

Первым «Разговором о важном» стало обсуждение темы «Как создают мультфильмы? Мультипликация и анимация».

Так, после традиционной линейки ученики Таицкой школы сразу окунулись в увлекательный мир отечественной мультипликации. Сначала все вместе вспомнили классику. Поговорили об истории создания легендарных советских мультфильмов, которые любят и дети, и взрослые - «Ну, погоди!» и «Бременские музыканты».

На занятии школьники узнали секреты мастерства. Педагоги рассказали, как работают художники-мультипликаторы и режиссеры, сколько труда и кадров стоит за одной минутой любимой истории.

А затем заглянули в будущее, уделив особое внимание современным технологиям. Школьники увидели, как с помощью компьютерной графики создаются и «оживают» персонажи, а целые вселенные становятся на экране «реальными».

Это занятие не просто расширило кругозор, но и, возможно, зажгло в ком-то искру будущей профессии. Кто знает, может, среди таицких ребят растет новый великий аниматор.