Среди девушек победительницей стала команда Гатчинской спортивной школы № 2. Лучшие игроки – Ксения Сонина, Вероника Акимова, Ксения Пошехнова. На втором месте – команда «Апатиты» (спортивная школа «Юность/ДРОЗД-Хибины»). Ее лучшие игроки – Валерия Нагорная и Дарья Волкова. Третье место заняла команда из Соснового Бора. Лучшим игроком стала Виктория Филимонова.

Среди юношей первое место завоевала команда «СПб-Красносельская». Лучший игрок – Артем Смирнов. На втором месте – команда «Сосновый Бор», в которой лучшим игроком стал Демид Примаков.

Рождественские баскетбольные встречи продолжились 10 и 11 января среди девушек 2008 года рождения и моложе. Здесь на первом месте – команда «Гатчина». Лучшими игроками стали Алина Казакова, Мария Снимщикова, Анастасия Сонина, София Григорьева. Второе место заняла команда «Апатиты» (спортивная школа «Юность/ДРОЗД-Хибины»). Лучшими игроками стали Алеся Игнатенко, Мария Конопля и Валерия Уварова. На третьем месте – команда «Питерские лисы». Ее лучшими игроками были признаны Полина Игнатенко и Виктория Осенкова.

Как отмечают организаторы турнира, открытие нового игрового года прошло на ура! Рождественские баскетбольные встречи были жаркими и увлекательными.

Гатчинская спортшкола № 2