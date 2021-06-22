«Умрём или победим!»: материалы Президентской библиотеки о Чесменском сражении

Чесменское сражение
произошло в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Русская эскадра в бухте
Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря у западного побережья Турции наголову
разбила значительно больший по численности флот противника.
В 1768 году Турция
объявила войну России. Как говорится в автореферате диссертации Алексея
Лебедева «Создание и действия Азовской флотилии в русско-турецкой войне
1768–1774 гг.» (2009), «…монопольное господство на Азовском и, главное, Чёрном
морях, а также обладание Северным Причерноморьем и Крымом были важнейшими стратегическими
позициями Турции, уступать которые Оттоманская Порта не собиралась». С другой
стороны, пишет автор, «…Русско-турецкая война 1768–1774 гг. была для России
неизбежной, поскольку… для неё стало уже жизненно необходимым добиться решения
Черноморской проблемы …которая состояла в получении выхода на Чёрное море… и
ликвидации зависимости Крымского ханства от Турции».
Русские войска одерживали
победы, и по словам историка, генерал-майора Дмитрия Бутурлина в книге «Картина
войн России с Турциею в царствования императрицы Екатерины II и императора
Александра I» (1829), «российский флот торжествовал не менее сухопутных армий».
В очерке военного
историка Еспера Желябужского «Императрица Екатерина II и её знаменитые
сподвижники» (1874) говорится, что «…наш флот одержал победу над турецкими
военными кораблями и сжёг их в Чесменской гавани; в этом деле отличились Грейг,
Спиридов и особенно Алексей Орлов. <…> А. Орлов получил известие, что в
Архипелаг собрался весь турецкий флот под начальством лучшаго моряка в Турции
Гассан-паши. Алек. Григ. решился идти ему навстречу, и 24 июня 1770 года наши
эскадры увидели турецкий флот… У Гассан-паши было 16 линейных кораблей и
фрегатов, да ещё несколько мелких судов. Наша же эскадра состояла всего из 9
линейных кораблей и из 6 больших и малых фрегатов».
Такое неравенство сил не
испугало русских. Писатель, историк Сергей Глинка в работе «Руская история»
(1823) описал этот бой: «Многочисленность турец-каго флота не поколебала ни
вождя, ни подчинённых. Русские единодушно восклицали: умрём или победим!
Корабли русские построились в боевой порядок. <…> С обеих сторон
несколько часов продолжался ужасный огонь. <…> Русские и турки
схватывались и разили друг друга. <…> Устрашённые турки пустились в
бегство… Разбитый турецкий флот удалился в Чесмесскую пристань… Так кончился
достопамятный день 24 июня 1770 года. <…>
Не упуская времени,
русские 25 июня положили напасть на турецкий флот ночью, для чего и занялись
приготовлением брандеров, или зажигательных судов.
В ночь на 26 число июня
русские корабли пустились к сожжению турецкаго флота. <…> Загоревшиеся
корабли, тесня друг друга, распространяли пламя, и с треском и шумом взлетали
на воздух. Небеса, волны морския и берег, всё объялось пламенем. От взрыва
турецких судов земля и море поколебались. <…> Наконец, мёртвая тишина
распространилась там, где недавно являлся многочисленный турецкий флот,
стоивший миллионов и отправившийся для славы и победы! Всё погибло в несколько
часов…»
Русские победители были
великодушны к побеждённым – автор отмечает, что «во время… пожара русские с
опасностью судов своих старались спасать врагов, пожираемых пламенем и
волнами», и подчёркивает роль в этом графа Орлова: «Простирая руку помощи к
пострадавшим врагам, герой украсил человеколюбием победу, за которую назван
Орловым-Чесменским».
Значение этой блестящей
морской победы высоко оценил Дмитрий Бутурлин в вышеупомянутом издании: «Сия
великая победа обеспечила россиян в обладании водами Архипелага и доставила им
острова Хиос и Метелин. После сего, до самаго окончания войны, никакой турецкий
флот не смел противостать им».
Императрица наградила
флотоводцев, возглавлявших эскадру в этом сражении: графа Алексея Орлова –
орденом Святого Георгия 1-й степени, адмирала Григория Спиридова – орденом Андрея
Первозванного, контр-адмирала Самуила Грейга – орденом Святого Георгия 2-й
степени.
В память об этой победе в
1770-х годах по проекту архитектора Антонио Ринальди в Дворцовом парке в
Гатчине был установлен мраморный Чесменский обелиск, в Екатерининском парке
Царского Села – Чесменская колонна, а в Петербурге возведены Чесменский
императорский путевой дворец по проекту Юрия Фельтена и составляющая с ним
ансамбль Чесменская церковь Иоанна Предтечи (сейчас это угол ул. Гастелло и ул.
Ленсовета).