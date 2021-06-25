Сказки Топелиуса — глазами художника Вячеслава Данилова

Мероприятие состоялось в рамках
социального проекта «На просторах гатчинской земли», развиваемого Центром
культуры ингерманландских финнов «HATSINA» при поддержке администрации
Гатчинского района.
Участников и гостей праздника представила
руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «HATSINA» Нина
Эртэ-Аниконова. О знаменитом финском сказочнике Сакари Топелиусе и издательской
истории его книг рассказала сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Наталья
Юронен.
Сакариас Топелиус (1818−1898) родился в
семье финских шведов, жившей в той части Финляндии, которая в XIX веке была
частью Российской империи. Писал он на шведском языке и был признан классиком
ещё при жизни. Поэт, романист, сказочник, историк и публицист, Топелиус
заслужил любовь и признание не только у себя на родине. В XIX веке его
произведения были необычайно популярны, особенно его исторические романы (цикл
«Рассказы фельдшера») и книги, открывшие миру ландшафт, историю, культуру его
родной страны («Путешествие по Финляндии», «Финляндия в рисунках», «Финляндия в
XIX веке»). Эти книги выдержали множество переизданий в Финляндии и Швеции и
были переведены на другие языки. Однако в историю литературы Топелиус вошел
прежде всего как автор сказок для детей.
Как напомнила Наталья Юронен, сказки
Топелиуса имели очень большое значение для развития именно иллюстративной
истории детской книги.
- Над оформлением книг Топелиуса работали
очень известные художники-иллюстраторы, и вдвойне приятно и удивительно, что
эта традиция была продолжена нашим гатчинским художником Вячеславом Даниловым,
- отметила Наталья Викторовна. - Художник, который рисует иллюстрации для
детской книги, всегда выступает как её соавтор. Он наделяет героев какими-то
чертами, о которых, может быть, автор и не рассказал.
Иллюстрации Вячеслава Данилова к книге
сказок Топелиуса можно смело назвать уникальными: история их очень необычна. Вячеслав Данилов
— профессиональный художник. Закончив Академию художеств им. Репина, он в
течение многих лет работал иллюстратором в ведущих советских издательствах
(«Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература»,
«Азбука»).
Как рассказал Вячеслав Николаевич, ещё в
1990-е годы издательство «Детская литература» решило подготовить сборник
детских сказок знаменитых скандинавских авторов, среди которых были Андерсен и
Топелиус. Художник подготовил целый цикл иллюстраций к этой книге. Макет
сборника был уже практически готов, а потом наступил кризис, и издание книги
пришлось остановить.
На презентацию в «Купринку» Вячеслав
Данилов принёс любопытный «фолиант» — макет того самого сборника сказок со
своими иллюстрациями «ручной» работы. Несмотря на то, что издание этой книги
так и не состоялось, часть этих иллюстраций — по сказкам Сакари Топелиуса —
вошла в новое издание издательства «Инкери».
О том, как создавалась эта книга,
рассказал главный редактор издательского дома «Инкери» Андрей Сыров. Он
напомнил, что в последний раз сказки Топелиуса выходили в нашей стране ещё в
1993 году, так что нынешнее издание ещё и поэтому можно назвать уникальным.
Поздравить гатчинцев с изданием книги
пришел председатель Общественной палаты Гатчинского муниципального района Марк
Кравчук. Из Санкт-Петербурга с этой же целью прибыл научный сотрудник Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
Академии наук, председатель землячества коми «Неватас» Александр Терюков.
Презентация «сказочной» книги продолжилась
настоящим праздником ингерманландской культуры. И юные и взрослые
гости праздника приняли участие в мастер-классах, которые подготовили для них
рукодельницы Центра «HATSINA». Вязание сувениров, вышивка традиционных
орнаментов, изготовление финских куколок, сказочные раскраски — каждый мог
выбрать себе занятие по душе. А пока участники мастер-классов трудились над
своими изделиями, в соседнем помещении готовился настоящий сюрприз для всех.
Гости праздника осваивали традиционные карело-финские инструменты, чтобы
разучить и исполнить для почтенной публики мелодию знаменитого финского танца
«Летка-енка».
Гости «Купринки» с интересом рассматривали
экспонаты выставки традиционных финских сувениров и кукол. Специально к этому
празднику целую выставку рисунков по мотивам сказок С. Топелиуса подготовили
дети из изостудии «Рябинка», которой руководит Ольга Корельская.
В этот день гости «Купринки» познакомились
с ещё одним новым изданием, которое подготовило издательство «Северная звезда»
совместно с Российской национальной библиотекой. В многотомный сборник «Такая
разная война» входят письма, воспоминания, документы, рассказы о Великой
Отечественной войне её участников, членов их семей и очевидцев. В очередной том
этого издания вошли воспоминания о военном детстве жительницы деревни Корпиково
Гатчинского района, активной участницы Центра культуры ингерманландских финнов
«HATSINA» Анны Ивановны Зыковой (Лиуконнен).
Праздник финской культуры завершился
небольшим концертом автора-исполнителя из посёлка Сиверский, члена
литературного объединения «Поэты Сиверского братства» и центра «Hatsina» Ирмы
Пеннонен.