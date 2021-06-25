Сказки Топелиуса — глазами художника Вячеслава Данилова

Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «На просторах гатчинской земли», развиваемого Центром культуры ингерманландских финнов «HATSINA» при поддержке администрации Гатчинского района.

Участников и гостей праздника представила руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «HATSINA» Нина Эртэ-Аниконова. О знаменитом финском сказочнике Сакари Топелиусе и издательской истории его книг рассказала сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Юронен.

Сакариас Топелиус (1818−1898) родился в семье финских шведов, жившей в той части Финляндии, которая в XIX веке была частью Российской империи. Писал он на шведском языке и был признан классиком ещё при жизни. Поэт, романист, сказочник, историк и публицист, Топелиус заслужил любовь и признание не только у себя на родине. В XIX веке его произведения были необычайно популярны, особенно его исторические романы (цикл «Рассказы фельдшера») и книги, открывшие миру ландшафт, историю, культуру его родной страны («Путешествие по Финляндии», «Финляндия в рисунках», «Финляндия в XIX веке»). Эти книги выдержали множество переизданий в Финляндии и Швеции и были переведены на другие языки. Однако в историю литературы Топелиус вошел прежде всего как автор сказок для детей.

Как напомнила Наталья Юронен, сказки Топелиуса имели очень большое значение для развития именно иллюстративной истории детской книги.

- Над оформлением книг Топелиуса работали очень известные художники-иллюстраторы, и вдвойне приятно и удивительно, что эта традиция была продолжена нашим гатчинским художником Вячеславом Даниловым, - отметила Наталья Викторовна. - Художник, который рисует иллюстрации для детской книги, всегда выступает как её соавтор. Он наделяет героев какими-то чертами, о которых, может быть, автор и не рассказал.

Иллюстрации Вячеслава Данилова к книге сказок Топелиуса можно смело назвать уникальными: история их очень необычна. Вячеслав Данилов — профессиональный художник. Закончив Академию художеств им. Репина, он в течение многих лет работал иллюстратором в ведущих советских издательствах («Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература», «Азбука»).

Как рассказал Вячеслав Николаевич, ещё в 1990-е годы издательство «Детская литература» решило подготовить сборник детских сказок знаменитых скандинавских авторов, среди которых были Андерсен и Топелиус. Художник подготовил целый цикл иллюстраций к этой книге. Макет сборника был уже практически готов, а потом наступил кризис, и издание книги пришлось остановить.

На презентацию в «Купринку» Вячеслав Данилов принёс любопытный «фолиант» — макет того самого сборника сказок со своими иллюстрациями «ручной» работы. Несмотря на то, что издание этой книги так и не состоялось, часть этих иллюстраций — по сказкам Сакари Топелиуса — вошла в новое издание издательства «Инкери».

О том, как создавалась эта книга, рассказал главный редактор издательского дома «Инкери» Андрей Сыров. Он напомнил, что в последний раз сказки Топелиуса выходили в нашей стране ещё в 1993 году, так что нынешнее издание ещё и поэтому можно назвать уникальным.

Поздравить гатчинцев с изданием книги пришел председатель Общественной палаты Гатчинского муниципального района Марк Кравчук. Из Санкт-Петербурга с этой же целью прибыл научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, председатель землячества коми «Неватас» Александр Терюков.

Презентация «сказочной» книги продолжилась настоящим праздником ингерманландской культуры. И юные и взрослые гости праздника приняли участие в мастер-классах, которые подготовили для них рукодельницы Центра «HATSINA». Вязание сувениров, вышивка традиционных орнаментов, изготовление финских куколок, сказочные раскраски — каждый мог выбрать себе занятие по душе. А пока участники мастер-классов трудились над своими изделиями, в соседнем помещении готовился настоящий сюрприз для всех. Гости праздника осваивали традиционные карело-финские инструменты, чтобы разучить и исполнить для почтенной публики мелодию знаменитого финского танца «Летка-енка».

Гости «Купринки» с интересом рассматривали экспонаты выставки традиционных финских сувениров и кукол. Специально к этому празднику целую выставку рисунков по мотивам сказок С. Топелиуса подготовили дети из изостудии «Рябинка», которой руководит Ольга Корельская.

В этот день гости «Купринки» познакомились с ещё одним новым изданием, которое подготовило издательство «Северная звезда» совместно с Российской национальной библиотекой. В многотомный сборник «Такая разная война» входят письма, воспоминания, документы, рассказы о Великой Отечественной войне её участников, членов их семей и очевидцев. В очередной том этого издания вошли воспоминания о военном детстве жительницы деревни Корпиково Гатчинского района, активной участницы Центра культуры ингерманландских финнов «HATSINA» Анны Ивановны Зыковой (Лиуконнен).

Праздник финской культуры завершился небольшим концертом автора-исполнителя из посёлка Сиверский, члена литературного объединения «Поэты Сиверского братства» и центра «Hatsina» Ирмы Пеннонен.



