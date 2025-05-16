«Единая Россия» и Минпросвещения провели Всероссийский штаб по капремонту и строительству учреждений образования

«По некоторым контракты находятся на подписании. По некоторым конкурсная документация размещена с опозданием. Но есть объекты, по которым ещё даже не объявлены конкурсные процедуры. В «красной зоне» — Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, Ненецкий автономный округ», — рассказал Владимир Якушев.

Говоря о строительстве новых школ и детсадов, Владимир Якушев сообщил, что законтрактована уже половина запланированных объектов.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обозначил риски по ряду объектов и подчеркнул, что новые контракты на проведение работ не заключили 17 регионов. Министр предложил установить срок до конца мая для завершения контрактной кампании. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поддержал инициативу.

Владимир Якушев поручил «Единой России» максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать работы по капремонту и строительству объектов образования. Особо секретарь Генсовета обратил внимание на участие в этом родительской общественности.

«Изначально закладываются серьёзные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт — в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать», — заключил секретарь Генсовета партии.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

«Федеральный проект капитального ремонта школ помогает нам шаг за шагом преобразовывать образовательную инфраструктуру Ленинградской области. С 2022 года в регионе отремонтированы 11 школ, а в период 2025-2026 гг. новый облик получат ещё 19 образовательных организаций . Благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и партии «Единая Россия» в нашем регионе появляются современные, безопасные и комфортные образовательные пространства. Это не просто обновлённые здания - это школы, в которых детям хочется учиться, а педагогам - работать, развиваться и реализовывать новые образовательные идеи», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, региональный координатор федерального партпроекта «Новая школа» Вероника Реброва.

С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтировано 5 тысяч школ. Выполнена программа строительства новых школ – с 2019 по 2024 годы возведено более 1600 объектов. С 2019 года создано почти 250 тысяч мест в детсадах.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.