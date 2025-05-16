Фестиваль ГТО – для тех, кто крепок духом и здоровьем!

Восьмой по счету фестиваль ВФСК ГТО «Гордимся Традициями Отчизны», инициированный Центром тестирования ГТО Гатчинского муниципального округа, проводился в формате открытых дверей. В спортивную программу фестиваля вошли следующие испытания: бег, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в разном упоре, наклоны, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Победителями и призерами VIII Фестиваля ГТО стали более пятидесяти участников тестирования, соревнующихся в разных возрастных категориях (от 4 до 70 лет).

- Многие из наших участников уже не первый год с нами, и это радует. Многие впервые, и это тоже радует, – отметила руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского округа Александра Валуева.

Поддержать девятилетнюю Каролину Свиридову пришли ее папа и мама вместе с маленькой сестричкой Виолеттой. Каролина учится во втором классе, занимается танцами и спортивной гимнастикой. Она не только везде успевает, но и показывает отличные результаты как в спорте, так и в школе. Нормативы ГТО она выполняла первый раз, сразу же заняв призовое второе место в своей возрастной категории.

- Я люблю спорт и танцы, люблю тренироваться, поэтому мне было нетрудно выполнять упражнения, – говорит Каролина. - А еще я очень хотела порадовать маму!

В семье Свиридовых – пятеро детей. Как говорят Анна и Дмитрий Свиридовы, все дети в их семье, кроме маленькой Виолетты, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, танцами или творчеством. В этой семье всё делают вместе – вместе участвуют в городских спортивных соревнованиях и всевозможных фестивалях, катаются на лыжах и велосипедах, играют в футбол и шахматы.

Половина награждаемых – спортивные семьи Гатчины. Среди «семейных» победителей – Даниил и Валентин Мешалины, Дарина и Дмитрий Фроловы, Ирина и Всеволод Грековы, Мария и Анна Зиняковы, Лукьян и Макар Плюснины, Михаил и Милана Бекенёвы, Игорь и Андрей Гавриловы, Эльвира Мильц и Евгений Кобычев, Вениамин и Александр Матюнины, Дмитрий и Александр Смирновы.

Самому маленькому награждаемому, Диме Смирнову, всего четыре года. В фестивале ГТО он принимал участие вместе со своим папой – Александром Смирновым. И Диме, и его папе вручили дипломы за 1 место в их возрастных категориях.

Семья Матюниных, включая детей и старшее поколение, – постоянные участники муниципальных и областных фестивалей «ГТО в моей семье». В VIII Фестивале ВФСК ГТО они приняли участие «в сокращенном составе». Вениамин Матюнин занял 1 место (в категории 14–15 лет), а его папа, Александр Матюнин, – 2 место (в категории 40–44 года).

- У нас действительно спортивная семья, – говорит мама Вениамина, Ирина Матюнина. - Дедушка – профессиональный спортсмен: его жизнь и работа связаны со спортом. Наши дети тоже занимаются спортом профессионально: мальчики – плаванием в спортивной школе. Наш папа тоже там тренируется. Также мы участвуем в «Гатчинских пробежках».

- Вы все молодцы, потому что являетесь примером для своих детей, близких, знакомых, – обратился к собравшимся директор Центра развития физической культуры и спорта «Волна» Дмитрий Тимофеев. - Этот комплекс ГТО был придуман еще в советское время, и не просто так. Когда-то нормы ГТО приравнивались к званиям мастеров спорта. Давайте думать о высоких достижениях, которые еще впереди. Я надеюсь, что это даст огромный толчок для того, чтобы заниматься физкультурой и спортом и не бросать это трудное и прекрасное дело. Пусть для вас сегодняшние награды станут маленькой ступенью на большом пути.

Напомним, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в 2014 году по инициативе президента России, вновь став символом здоровья, силы и единства страны. Ежегодно сотни тысяч участников выходят на старты всероссийских фестивалей ГТО, превращая спорт в настоящий праздник. За 11 лет почти 18 миллионов россиян проверили свои силы в нормативах. Почти 13 миллионов из них носят бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия, доказывая, что активная жизненная позиция – это не просто лозунг, а реальность.

Юлия Лысанюк