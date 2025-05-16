Новый газопровод позволит газифицировать 10 населенных пунктов Ленобласти

В Сланцевском районе Ленинградской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации 10 населенных пунктов. В мероприятии участвовали губернатор региона Александр Дрозденко, депутат Государственной Думы Светлана Журова и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Для Ленинградской области газификация — это один из основных пунктов экономической программы развития региона. Мы все прекрасно с вами понимаем, что приход газа, особенно в сельскую местность — это совершенно другое качество жизни, совершенно другой комфорт проживания, совершенно другие затраты на содержание домовладения и, конечно же, это хороший шанс на развитие территории. Мы точно знаем — и у нас таких примеров не десятки, а сотни — когда газ приходит в поселение, следом приходят и инвесторы. Кто-то вкладывается в экономику, кто-то вкладывается в жилищное строительство, в социальное развитие. Это действительно хороший шанс для развития территорий Сланцевского района», — отметил Александр Дрозденко.

Межпоселковый газопровод протяженностью 43,8 км построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Вместе с запланированными к строительству распределительными сетями он позволит газифицировать около 550 домовладений в деревнях Кушела, Заберезье, Кологриво, Плешево, Менюши, Старополье, Шакицы, Овсище, Пантелейково и Гаянщина, а также две котельные в деревнях Овсище и Старополье.

Первыми к газовым сетям подключены объекты сельскохозяйственного комплекса в деревне Овсище. ЗАО «Осьминское» специализируется на производстве молока и входит в топ-30 представителей рынка Ленинградской области по объему выпускаемой продукции. Для газификации комплекса от введенного межпоселкового газопровода проложен распределительный газопровод протяженностью 180 м, установлены теплогенерирующая газовая установка, интеллектуальная система учета газа, регулятор давления и газовая горелка в зерносушилке.

Как подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, введенный газопровод – еще один крупный инфраструктурный объект, который расширяет возможности президентской программы социальной газификации в Ленинградской области. Он отметил: особенно важно, что сетевой газ приходит даже на самые отдаленные территории региона, значительно повышая качество жизни людей, и добавил, что вместе с руководством Ленинградской области продолжится работа в данном направлении.

Уровень газификации Ленинградской области природным газом в соответствии с методикой Минэнерго России составляет 65,07%.

Уровень потенциальной газификации Ленинградской области в соответствии с методикой Минэнерго России составляет 85,1%.

По состоянию на май 2025 г. газифицировано 672 населённых пункта.

В 2022- 2024 годах завершено строительство 565 шт. распределительных газопроводов протяженностью 2 038 км.