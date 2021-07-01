На гребне ковидной волны: безработица снижается

- С июля прошлого года деятельность службы занятости населения Ленинградской области разрешена в отношении полного перечня услуг. Но, так как Гатчина до сих пор в «красной зоне», специалисты Гатчинского филиала предоставляют все услуги по предварительной записи и с соблюдением ограничений, – говорит Елена Крылова. – Конечно, если человеку надо узнать, как встать на учет, как пройти обучение или получить справку, достаточно просто подойти к стойке информации, и специалист даст ответы. Предварительная запись нужна для получения таких услуг, как признание безработным и перерегистрация в качестве безработного.

- Что изменилось в правилах вашей работы?

- Когда начался коронавирус, постановка на учет стала дистанционной. Временные правила регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных действуют до 31 июля. Но, возможно, первичная постановка на учет так дистанционной и останется.

Заявление о постановке на учет подается независимо от места регистрации. Даже если вы зарегистрированы в другом регионе, а живете в Гатчине, можно подать заявление здесь. А вот решение о признании безработным принимается центром занятости только по месту жительства гражданина – не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме. Если человек зарегистрирован в Гатчинском районе или любом другом районе Ленинградской области, он может обратиться в гатчинскую службу занятости. Но если он зарегистрирован, например, в Самаре, то здесь он безработным признан быть не может – только в качестве ищущего работу.

- С помощью каких ресурсов подается электронное заявление?

- Заявление в электронной форме заполняется в личном кабинете информационно-аналитической системы «Работа в России» либо на Госуслугах. Мы получаем заявление и делаем запросы посредством межведомственного взаимодействия в Пенсионный фонд (нам приходят сведения о заработке гражданина, на который начисляли страховые взносы за три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления, сведения о последнем месте работы) и в МВД – там нам дают сведения о паспорте и адресе регистрации.

Если сведения в электронном заявлении достоверные, центр занятости уведомляет гражданина в электронной форме с использованием портала «Работа в России» о дате и времени посещения центра занятости для признания безработным. На электронную почту, указанную гражданином в заявлении, отправляются направления на работу (при их наличии). Эти направления необходимо распечатать и обратиться к работодателю в течение трех рабочих дней – начиная со следующего дня после выдачи. Нет возможности распечатать, подойдите в службу занятости, вам их распечатают. Если соискатель посетит работодателя позже, пособие по безработице будет снижено на 25%.

Признание безработным происходит в службе занятости только при личном посещении. Человек приходит с паспортом, трудовой книжкой и документом об образовании, чтобы исключить недоразумения. Повторяю, дата и время будут назначены в личном кабинете портала «Работа в России», где подавалось заявление. Это и есть посещение службы за-нятости по предварительной записи.

Когда вы уже встали на учет и вас признали безработным, вам сбросят ссылку на создание личного кабинета на интерактивном портале «Биржа труда Ленинградской области». Этот портал нужен, чтобы через него обмениваться документами со службой занятости. Также через этот портал можно смотреть даты взаимодействия со специалистами службы занятости, когда у вас следующая явка, можно смотреть все приказы по назначению пособия, размер суммы выплат за определенный период.

Перерегистрация в качестве безработного происходит тоже только при личном посещении службы занятости – один раз в месяц.

- Что делать, если гражданин испытывает сложности с подачей электронного заявления?

- На этот случай у нас есть стол для самостоятельной работы клиентов и ноутбук. Можно прийти в службу занятости и заполнить заявление. Наш специалист поможет.

- Кто не получит пособие по безработице (не считая детей, пенсионеров, студентов, самозанятых и т.д.)?

- Тот, кто не явился на назначенную встречу для признания безработным, отказался от двух вариантов подходящей работы или не пришел на собеседование к работодателю.

- Сколько можно быть официально безработным?

- Безработным можно числиться до бесконечности, но пособие по безработице ограничено. Граждане, которые длительно не работают или не работали раньше, получают пособие в течение трех месяцев. Те, кто работал, получают полгода. Пред-пенсионеры – особая категория, они могут получать пособие в течение года. Если период получения пособия закончился, это не значит, что вас сняли с учета: вы состоите на учете, вы имеете статус безработного – вы просто не получаете пособие.

- Много у нас официально безработных?

- За период с января по май в Гатчинский филиал центра занятости обратилось 2075 человек. Безработными признали 653 – это немногим больше, чем два-три года назад. На сегодня у нас состоит на учете 947 человек, из них безработных – 506. Уровень безработицы – 0,3%. Есть с чем сравнить, потому что на начало этого года у нас состо-яло на учете 4115 человек, из них безработных было 3881.

- Куда делись люди?

- Какая-то часть наших безработных снялась с учета, потому что у них закончились выплаты. Есть процент граждан, которые работают неофициально, и им сложно являться к нам на перерегистрацию в рабочее время. А мы еще постоянно их беспокоим – даем направления на работу, предлагаем свои услуги… Но есть соискатели, которым действительно нужна работа. Они хотят повысить квалификацию, получить услуги по составлению резюме, и за минувшие пять месяцев мы трудоустроили 732 человека (не считая подростков). На профессиональное обучение было направлено 77 человек, из них 71 – безработный, пять – женщины в отпуске по уходу за ребенком и один пенсионер.

- Сколько сейчас составляет пособие по безработице?

- В этом году размеры пособия остались на прежнем уровне: минимальное – 1500 рублей, максимальное – 12130 рублей, но максимальная часть претерпела изменения. Раньше, когда гражданину назначалось максимальное пособие, он три месяца получал 75% от своего среднего заработка, еще три месяца – 60%, но всегда не более 12130 рублей. Сейчас первые три месяца он получает также 75%, но не более чем 12130 р., а вторые три месяца – 60%, но не более 5000 рублей.

Кто длительно не был трудоустроен или вообще не работал, получает по-прежнему 1500 рублей.

- Как обстоит дело с обучением?

- Есть такое новое направление: профессиональное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Абсолютно бесплатно получить новые компетенции могут со-искатели, обратившиеся в службу занятости (включая безработных), граждане старше 50 лет и лица пред-пенсионного возраста, а также мамы в декрете и неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Обучение организуют три федеральных оператора: Агентство раз-вития профессионального мастерства (World Skills Russia), Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

- Гатчинских мам в декрете приглашают в Томск?

- Отнюдь. В каждом регионе выделены свои региональные операторы. Для ленинградцев – это Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт», Выборгский филиал РАНХиГС и Политех.

Обучение может быть полностью дистанционным или очным, а может – «пятьдесят на пятьдесят». Заявка на обучение заполняется также на портале «Работа в России». Там можно выбрать учебное заведение и интересующую профессию. Выбор колоссальный. Но одного желания мало – учитывается имеющееся образование, необходимое для освоения желаемой профессии.

Кроме того, работодатель может направить своих работников на повышение квалификации. И в Гатчинском районе такие работодатели есть. Например, не покидая рабочего места, люди пройдут обучение на специалистов по охране труда.

- Елена Юрьевна, в этом году практикуются общественные работы, которые в 2020-м стали выходом из положения для многих оставшихся без работы?

- В этом году есть такая программа: предоставление работодателю грантов на выплату жалованья человеку, занятому на общественных работах. На сегодня гранты получило единственное предприятие в Гатчинском районе – мебельное предприятие «Сидак-СП». Это временные работы – на полгода, на месяц, для тех, кто пока не трудоустроился. И 24 жителя Гатчинского района сейчас там работают. Причем вакансии на предприятии – самые разные, в том числе и для квалифицированных рабочих: мастер цеха, оператор станков с программным управлением, электромеханик, станочник по изготовлению гнутой мебели и т.д.

- А где этим летом трудятся гатчинские подростки?

- В этом году несовершеннолетние у нас также трудоустраиваются через работодателей и через администрации поселений. И есть гранты, которые получили две организации: это наш бессменный партнер Гатчинский дворец молодежи и Сиверский ресурсный центр, который взял 10 человек на благоустройство территории. Из числа работодателей – это все те же гатчинские предприятия «Вилка мигом» и «Муслим». В этом году в «Муслиме» подростки работают подсобными рабочими, в «Вилке» – кухонными. С июля «Муслим» возьмет еще пятерых детей – они будут сборщиками интернет-заказов. И мы ведем переговоры с заводом «Кризо» – они тоже хотят взять пятерых подростков для работы в библиотеке.

Конечно, хотелось, чтобы работодатели побольше обращались к нам по поводу трудоустройства подростков – хотя бы по два-три человека на время каникул. Основная работа в этом направлении началась летом, тем не менее, с февраля по июнь было трудоустроено 99 несовершеннолетних. В июне – около 250 человек.

- Елена Юрьевна, новая волна ковида биржу труда не задела?

- Пока нет. В 2020 году было много безработных, за год у нас прошло порядка 6000 человек. Этот год стабильный. Число безработных снизилось почти до уровня 2019 года. Сейчас у нас зарегистрировано 506 безработных, а на конец 2019-го было 440. И резкого скачка мы не ждем.



