В Гатчине разработали новые Правила благоустройства

Александр Супренок
рассказал, что необходимость внесения изменений в Правила благоустройства
обусловлена областным законом от 14.11.2018 № 118-оз «О порядке определения
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий на территории
Ленинградской области». Рабочая комиссия разработала и внесла изменения в
действующие Правила благоустройства города, в том числе пункт 2.8, по которому
вся территория Гатчины в целях благоустройства, содержания и санитарной очистки
закрепляется за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными
предпринимателями, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, СНТ, домовладельцами и
иными субъектами.
Кроме этого, новая
редакция Правил благоустройства отныне соответствует федеральному закону № 381
от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ» в части порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов
общественного питания.
В ходе слушаний депутат
Гатчины Екатерина Шохина предложила исключить подпункт 2.8.4.6 в новой редакции
Правил, в котором прописано, что в том случае, если земельный участок под
многоквартирным домом не оформлен в общедолевую собственность или сформирован
по границе дома, жители несут ответственность за содержание придомовой
территории. Екатерина Вячеславовна попросила уточнить, в каком виде и за чей
счет будет содержаться придомовая территория.
Александр Супренок
пояснил, что сегодня администрация Гатчинского района продолжает работу по
формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков возле
многоквартирных домов там, где это еще не сделано.
- С каждым годом сумма
средств, выделяемых из бюджета Гатчины на содержание придомовых территорий,
растет. Сегодня она составляет 250 млн рублей. Мы будем постепенно привлекать
жителей и предпринимателей к содержанию прилегающей территории по аналогии с
теми многоквартирными домами, где придомовая территория уже находится в
общедолевой собственности, - сказал Александр Супренок.
В процессе подготовки
изменений в районную администрацию поступило обращение от предпринимателя
Александра Свердлина, который просит отредактировать пункт 3.9.2, по которому
переоборудование фасадов здания, устройство дополнительных входов и другие
отступления от первоначального проекта выполняются на основании комплексного
подхода к архитектурному облику всего здания с учетом аналогичных
архитектурных элементов, имеющихся на фасадах здания и возможно только по
согласованию с администрацией. Самовольное переоборудование фасадов зданий,
нарушение внешнего архитектурного облика, наличие дефектов, изменение цветовых
решений не допускается. Также запрещается фрагментарная окраска, облицовка
фасадов, монтаж дополнительных фасадных конструкций.
Александр Свердлин в
своем письме интересуется, как реагировать на вандальные надписи на фасадах.
Дмитрий Коновалов согласился, что формулировку данного пункта необходимо
откорректировать в части вандализма.
Также предприниматель
просит уточнить формулировку пункта 3.11.3.14., по которому в границах
исторического центра необходимо использовать ахроматическую (черный, серый,
белый) цветовую гамму информационных конструкций сетевых организаций, в части
разъяснения понятия «сетевых организаций». Кроме этого, он задался вопросом,
что делать, если зарегистрированный товарный знак не относится к такой цветовой
гамме.
Много предложений
поступило и от МУП ЖКХ города Гатчины, сотрудники которого предлагают изменить
требования по содержанию территорий, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения в зависимости от сезонности и другие пункты.
Еще одно предложение,
рассмотренное на слушаниях, связано с требованиями к детским и спортивным
площадкам, размещаемым на придомовых территориях с учетом методических
рекомендаций, указанных в приказе Минстроя России № 897/пр, Минспорта России №
1128 от 27.12.2019.
Житель города Гатчины
Алексей Юсупов внес в ходе публичных слушаний еще несколько предложений. Первое
касалось запрета на использование колючей проволоки и осколков битого стекла на
ограждающих конструкциях (заборах) вокруг зданий.
Второе предложение
касалось пешеходных ограждений-конструкций вдоль проезжей части, которые, по
мнению Алексея Юсупова, снижают обзор для автомобилистов, что негативно
отражается на безопасности дорожного движения. Житель Гатчины предложил вместо
этого сажать сплошной широкий газон.
- Правила дорожного
движения обязывают обеспечить безопасность движения не только автомобилистов,
но и пешеходов. Что касается использования зеленых насаждений вместо
металлических конструкций, то это возможно лишь в новых строящихся
микрорайонах, в существующих – это невозможно, мы не расширим проспект 25
Октября и другие улицы. К тому же, нужно учитывать существующие инженерные сети
и жилую застройку, - сказал Александр Супренок.
Предложение по введению
единообразия цветовой гаммы по наружному освещению было поддержано и будет
рассмотрено на профильной комиссии.
Генеральный директор ГТИК
«Ореол-Инфо», депутат Гатчины Галина Паламарчук предложила внести уточнения в
пункт 7.5 действующих Правил благоустройства, который гласит, в том числе, что
«ответственность за содержание водоотводящих канав вдоль улиц с индивидуальной
застрой-кой несут собственники жилых домов при условии формирования земельного
участка». Галина Паламарчук предложила прописать «водоотводящие канавы» в
терминах Правил, а также более конкретно изложить, что входит в содержание
таких канав.
Не менее важно, по мнению
Галины Паламарчук, прописать в терминах понятие «пандус», а именно что он
должен из себя представлять, его обязательное соответствие ГОСТу и другие
особенности. В итоге п. 2.3. предложено изложить в следующей редакции: «При
планировочной организации и благоустройстве территории МО «Город Гатчина»
следует предусматривать беспрепятственный доступ инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих к
зданиям и сооружениям, а также наличие в них специально оборудованных мест, в
том числе пандусов, для маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями строительных норм и
правил».
Также в ходе публичных
слушаний обсуждали наболевший для Гатчины вопрос о размещении и установке
наружной рекламы, которая зачастую портит внешний вид дома, улицы и всего
города.
Все поступившие
предложения были рассмотрены на заседании профильной комиссии Совета депутатов
и вынесены на утверждение депутатского корпуса. После принятия решения Советом
депутатов документ будет опубликован в газете «Гатчинская правда».