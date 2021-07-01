В Гатчине разработали новые Правила благоустройства

Александр Супренок рассказал, что необходимость внесения изменений в Правила благоустройства обусловлена областным законом от 14.11.2018 № 118-оз «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинградской области». Рабочая комиссия разработала и внесла изменения в действующие Правила благоустройства города, в том числе пункт 2.8, по которому вся территория Гатчины в целях благоустройства, содержания и санитарной очистки закрепляется за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, СНТ, домовладельцами и иными субъектами.

Кроме этого, новая редакция Правил благоустройства отныне соответствует федеральному закону № 381 от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в части порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания.

В ходе слушаний депутат Гатчины Екатерина Шохина предложила исключить подпункт 2.8.4.6 в новой редакции Правил, в котором прописано, что в том случае, если земельный участок под многоквартирным домом не оформлен в общедолевую собственность или сформирован по границе дома, жители несут ответственность за содержание придомовой территории. Екатерина Вячеславовна попросила уточнить, в каком виде и за чей счет будет содержаться придомовая территория.

Александр Супренок пояснил, что сегодня администрация Гатчинского района продолжает работу по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков возле многоквартирных домов там, где это еще не сделано.

- С каждым годом сумма средств, выделяемых из бюджета Гатчины на содержание придомовых территорий, растет. Сегодня она составляет 250 млн рублей. Мы будем постепенно привлекать жителей и предпринимателей к содержанию прилегающей территории по аналогии с теми многоквартирными домами, где придомовая территория уже находится в общедолевой собственности, - сказал Александр Супренок.

В процессе подготовки изменений в районную администрацию поступило обращение от предпринимателя Александра Свердлина, который просит отредактировать пункт 3.9.2, по которому переоборудование фасадов здания, устройство дополнительных входов и другие отступления от первоначального проекта выполняются на основании комплексного подхода к архитектурному облику всего здания с учетом аналогичных архитектурных элементов, имеющихся на фасадах здания и возможно только по согласованию с администрацией. Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение внешнего архитектурного облика, наличие дефектов, изменение цветовых решений не допускается. Также запрещается фрагментарная окраска, облицовка фасадов, монтаж дополнительных фасадных конструкций.

Александр Свердлин в своем письме интересуется, как реагировать на вандальные надписи на фасадах. Дмитрий Коновалов согласился, что формулировку данного пункта необходимо откорректировать в части вандализма.

Также предприниматель просит уточнить формулировку пункта 3.11.3.14., по которому в границах исторического центра необходимо использовать ахроматическую (черный, серый, белый) цветовую гамму информационных конструкций сетевых организаций, в части разъяснения понятия «сетевых организаций». Кроме этого, он задался вопросом, что делать, если зарегистрированный товарный знак не относится к такой цветовой гамме.

Много предложений поступило и от МУП ЖКХ города Гатчины, сотрудники которого предлагают изменить требования по содержанию территорий, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения в зависимости от сезонности и другие пункты.

Еще одно предложение, рассмотренное на слушаниях, связано с требованиями к детским и спортивным площадкам, размещаемым на придомовых территориях с учетом методических рекомендаций, указанных в приказе Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019.

Житель города Гатчины Алексей Юсупов внес в ходе публичных слушаний еще несколько предложений. Первое касалось запрета на использование колючей проволоки и осколков битого стекла на ограждающих конструкциях (заборах) вокруг зданий.

Второе предложение касалось пешеходных ограждений-конструкций вдоль проезжей части, которые, по мнению Алексея Юсупова, снижают обзор для автомобилистов, что негативно отражается на безопасности дорожного движения. Житель Гатчины предложил вместо этого сажать сплошной широкий газон.

- Правила дорожного движения обязывают обеспечить безопасность движения не только автомобилистов, но и пешеходов. Что касается использования зеленых насаждений вместо металлических конструкций, то это возможно лишь в новых строящихся микрорайонах, в существующих – это невозможно, мы не расширим проспект 25 Октября и другие улицы. К тому же, нужно учитывать существующие инженерные сети и жилую застройку, - сказал Александр Супренок.

Предложение по введению единообразия цветовой гаммы по наружному освещению было поддержано и будет рассмотрено на профильной комиссии.

Генеральный директор ГТИК «Ореол-Инфо», депутат Гатчины Галина Паламарчук предложила внести уточнения в пункт 7.5 действующих Правил благоустройства, который гласит, в том числе, что «ответственность за содержание водоотводящих канав вдоль улиц с индивидуальной застрой-кой несут собственники жилых домов при условии формирования земельного участка». Галина Паламарчук предложила прописать «водоотводящие канавы» в терминах Правил, а также более конкретно изложить, что входит в содержание таких канав.

Не менее важно, по мнению Галины Паламарчук, прописать в терминах понятие «пандус», а именно что он должен из себя представлять, его обязательное соответствие ГОСТу и другие особенности. В итоге п. 2.3. предложено изложить в следующей редакции: «При планировочной организации и благоустройстве территории МО «Город Гатчина» следует предусматривать беспрепятственный доступ инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих к зданиям и сооружениям, а также наличие в них специально оборудованных мест, в том числе пандусов, для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил».

Также в ходе публичных слушаний обсуждали наболевший для Гатчины вопрос о размещении и установке наружной рекламы, которая зачастую портит внешний вид дома, улицы и всего города.

Все поступившие предложения были рассмотрены на заседании профильной комиссии Совета депутатов и вынесены на утверждение депутатского корпуса. После принятия решения Советом депутатов документ будет опубликован в газете «Гатчинская правда».



