Интернет ― без «рекомендаций»

В Госдуме согласились с Ассоциацией юристов России, что у пользователей должно быть право выбора: смотреть «очищенный» алгоритмом контент или нет. Сейчас возможна ситуация, когда рекомендательные системы, владея массивом информации о пользовательском поведении, могут целенаправленно формировать потребности человека и влиять на его мнение.

«Регулирование рекомендательных сервисов, будь то поисковые системы или маркетплейсы, в любом случае необходимо. Учитывая, что большинство таких сервисов может использоваться компаниями для манипулирования мнением пользователей, увеличения продаж того или иного товара, каждый должен иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, при этом сохраняя доступность самого сервиса», ― считает заместитель начальника департамента развития цифровых технологий комитета цифрового развития Ленинградской области ― начальник отдела стратегических проектов Александр Красинский.

По факту при распространении информации рекомендательные системы ограничивают информационное поле пользователя и сокращают его информированность. Появление в России правового инструментария позволит бороться с рекомендательными алгоритмами для продвижения противоправного контента и сделает российский сегмент интернета более прозрачным. Одним из вариантов в Госдуме называют введение общественного наблюдения и контроля.