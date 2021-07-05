К 130-летию восточного путешествия Николая II

Мероприятия проходят в рамках проекта «Чтобы Россия оставалась Россией», имеющего целью возрождение интереса к истории нашего Отечества, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма. Организаторами проекта являются Союз русских землячеств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Общества ревнителей светлой памяти Императора Павла I, Общества ревнителей памяти Святого Цесаревича Алексия, Православного педагогического общества имени равноапостольных просветителей славянских Кирилла и Мефодия при поддержке АНО «Твоя земля».

Делая все для того, чтобы Россия оставалась Россией, за 10 лет до восточного путешествия сына Александр III поручил Генеральному штабу и Синоду разработать план первой в русской истории поездки в отдаленные от России страны мира. Во время поездки Цесаревич Николай установил личные отношения с царствующими особами государств, которые он посетил.

Маршрут пролегал через Варшаву, Вену, Триест, Грецию, Египет, Аден, Индию, Цейлон, Сиам, Яву, Сингапур, Китай, Японию и бескрайнюю Восточную Россию. Жители Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Читы, Иркутска, Красноярска, Томска, Тобольска, Омска, Оренбурга, Самары, Пензы, Рязани, Москвы, Тосно и других населенных пунктов встречали Цесаревича хлебом-солью и неизменными овациями. Всюду наследник престола посещал монастыри и храмы. Одной из главных целей путешествия было поклонение святым местам и поддержка православных верующих на родине и в других странах.

С именем последнего Императора России связаны закладка первого на Дальнем Востоке сухого дока и Транссибирской магистрали, которыми мы пользуемся до сих пор. Цесаревич лично участвовал в закладке или освящении памятников выдающимся деятелям России, мостов, железнодорожных вокзалов и т.д. Его именем называли возведенные во многих городах Триумфальные арки, а также школы, гимназии и другие учреждения.

Завершив свое девятимесячное морское и сухопутное путешествие, Цесаревич пишет своему двоюродному брату великому князю Александру Михайловичу: «…я в таком восторге от того, что видел, что только устно могу передать впечатления об этой богатой и великолепной стране, до сих пор так мало известной и (к стыду сказать) почти незнакомой нам, русским! Нечего говорить о будущности Восточной Сибири и особенно Южно-Уссурийского края».

Цесаревич Николай воочию увидел империю, которой ему предстояло править, преумножая значительные успехи отца в укреплении могущества страны, выдающиеся достижения в развитии экономики, флота, железнодорожного транспорта. Правление Царя-миротворца Александра III способствовало пробуждению духовной самобытности, без которой невозможна культурно-историческая жизнь великого народа, подъему национального чувства, национального духа и творчества. Начавшийся при нем расцвет отечественной науки и культуры продлился в течение всего царствования императора Николая II.

25 июня творческим приношением императорам Александру III и Николаю II стали посвященные им песни в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов Антона Галицкого, Людмилы и Евгении Ивановских, певчих Павловского кафедрального собора Гатчины.

В рамках проекта кандидата филологических наук, члена Союза журналистов г. Москвы Ирины Ахундовой «Детская лепта» юные жители Гатчины в настоящее время продолжают на радио «Радонеж» цикл небольших передач «Дети читают восточный дневник Цесаревича». С 16 апреля 2021 г. в эфир выходят записи чтения первой половины дневника учениками московской школы № 152. Начала этот детский проект на радио Елена Подосенова – член Союза композиторов России, руководитель школьного музыкального театра «Лель», активный участник проекта «Детская лепта» со времени его создания.

Свою детскую лепту в празднование 130-летия восточного путешествия внесли и ребята из Санкт-Петербурга, которые снялись в любительском видеофильме «Путешествуем вместе с Цесаревичем Николаем Александровичем». Это проект кандидата педагогических наук Ольги Беляновой, взявшей за основу книгу князя Э.Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича». Фильм демонстрировался до начала круглого стола. Школьники, «прошедшие» по маршруту Августейшего путешествия, которое началось в Гатчине 23 октября (5 ноября по н.с.) 1890 г., а завершилось в Тосно 4 (16) августа 1891 г., признались, что успели полюбить Цесаревича Николая.

Союз русских землячеств планирует в ближайшие 5 лет связаться с представителями всех российских городов, которые Цесаревич посетил в ходе поездки, чтобы реализовать всероссийскую программу, посвященную 135-летию восточного путешествия.

Ирина Ахундова