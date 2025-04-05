Парковое агентство: планы и проекты

- Елена Юрьевна, гатчинцев интересует всё, что связано с Приоратским парком. Существует ли поэтапная программа его восстановления и приспособления для нужд горожан и гостей города? Что запланировано сделать в 2025 году?

- Парковое агентство Ленинградской области создано в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Учреждение выполняет комплекс работ по содержанию и охране территории Приоратского парка, а также проводит культурно-массовые мероприятия.

За последние два года в Приоратском парке Гатчины отремонтирована дорожно-тропиночная сеть в районе Водонапорной башни, подключено видеонаблюдение, проведено экспертное обследование деревьев, установлены информационные таблички и выставочные стенды, а также пешеходный мост. Регулярно проводятся санитарные работы с зелеными насаждениями – убирается мелколесье и ветровальные деревья.

Ежегодно Приоратский парк принимает крупные областные мероприятия, такие как Пушкинский праздник, «Дым над водой», «Путешествие с любовью» и другие. В летний период в парке проходит традиционный фестиваль «Лето.Парк.Кино.».

Силами «АСМ Групп» разработан комплексный проект по реставрации и приспособлению Приоратского парка. Проектом предусмотрено восстановление дорожно-тропиночной сети и освещения, входной группы с воротами, малых архитектурных форм, а также обустройство амфитеатра (сцены и зрительного зала) для проведения мероприятий.

Программа модернизации и приспособления к современному использованию Приоратского парка разработана с учетом архитектурной концепции и мероприятий по текущему содержанию. Реализация программы разбита на этапы, при условии выделения финансирования.

- Когда именно в Приоратском парке могут появиться объекты, связанные с его историей: караулки, мостики, летняя эстрада, входные ворота?

- Проект восстановления входной группы, разработанный «АСМ Групп», предусматривает воссоздание металлических ворот с литыми деталями в виде растительных элементов (лавровые, дубовые венки, цветы) и двухглавого орла на период Александра III; двух столбов из отдельных блоков камня, мраморовидных пород – «Кикеринский известняк»; а также фонарей из металла с литыми декоративными элементами (лавровые венки у основания фонарей).

Входные ворота со стороны проспекта 25 Октября планируется восстановить в 2025 году. Силами Паркового агентства в рамках текущего ремонта планируется восстановить дорожку, ведущую от воссоздаваемых ворот до Приоратского дворца вдоль Черного озера.

Сроки реализации проекта обустройства на территории парка летней эстрады – амфитеатра со сценой и зрительными местами – в настоящий момент не определены.

- Когда будет сдан в эксплуатацию объект «Водонапорная башня»? И что там планируете разместить?

- Реставрация Водонапорной башни в Приоратском парке стартовала в сентябре 2024 года и продолжится, по информации Дирекции по сохранению объектов культурного наследия, до конца 2025 года. В рамках проекта сохранения объекта планируется восстановить конструкции башни и возвести стеклянный купол, выполнить отделочные работы, а также благоустроить прилегающую территорию.

Планируется, что в башне откроется выставочное пространство, в том числе с использованием технологий виртуальной реальности, а также рассматривается возможность использования потенциала башни как смотровой площадки.

- Будет ли воссоздана лодочная станция на Черном озере?

- Планов на восстановление лодочной станции в Приоратском парке пока нет.

- Планируется ли построить велодорожки или предусмотреть иные формы активного отдыха посетителей парка?

- В настоящий момент обустройство велодорожек в Приоратском парке не предусмотрено в связи со статусом парка как объекта культурного наследия, что накладывает определенные ограничения в использовании и развитии территории.

- Будет ли выполнено благоустройство рядом с памятником К.Д. Ушинскому и установлена информационная табличка?

- Благоустройство вокруг памятника Ленинградскому учителю не предусмотрено. Вместо информационной таблички на самом памятнике размещен QR-код, ведущий на сайт с информацией об объекте.

- Какие работы будут выполнены к юбилею Победы на мемориале в деревне Зайцево?

- К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории мемориала в Зайцево планируется открыть тематичес-кую выставку, а 9 мая у подножия стелы пройдет концерт – поэтический марафон памяти жертв войны, в котором примут участие артисты петербургских театров, творческие коллективы Ленинградской области. Кроме того, состоятся крупные региональные мероприятия.

- Планировалось, что мемориальный комплекс в д. Зайцево будет включать центр патриотического воспитания? Будет ли в этом году реализована эта идея?

- В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации строительства центра исторической памяти.

- Когда может начаться реставрация Круглой риги?

- По информации Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области, в настоящий момент ведется работа по корректировке проекта реставрации и приспособления объекта.

В 2025 году планируется провести противоаварийные работы.

- Каковы планы по реставрации усадьбы Демидова в Тайцах?

- В 2025 году планируется приступить к реставрации сразу нескольких объектов дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы», среди них – Готические ворота и Горбатый мост. Кроме того, в 2025 году запланировано обустройство временного моста через протоку.

Получено положительное заключение Госэкспертизы по проекту реставрации главного усадебного дома. В настоящий момент решается вопрос о выделении финансирования.

- Какие мероприятия запланированы в 2025 году в усадьбе Демидова?

- В 2025 году на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых запланированы и традиционные, и новые мероприятия. Так, 6 июля в парке пройдет фольклорный праздник Ивана Купалы. А 19 июля к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне артисты петербургских театров исполнят песни военных лет. В сентябре развернется усадебный фестиваль «Аллеи времен».

- Благодарим Вас за сохранение парка и интересные культурные мероприятия. Удачи Вам во всех добрых начинаниях!

Беседовала Татьяна Можаева