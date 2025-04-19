Пасхальные традиции

Пасху на Руси отмечают с X века. К ней готовились основательно, в течение Великого поста. Посвящен праздник воскресению Иисуса Христа – событию, которое является основой христианской веры. Считается, что в этот день верующие освобождаются от рабства греха благодаря жертве и воскресению Христа.

Существует несколько пасхальных традиций. И первая из них – пасхальное приветствие. С воскресенья Пасхи и до праздника Вознесения христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» В ответ принято говорить: «Воистину Воскресе!» Этот обычай установился еще в апостольские времена. В православной среде при этом приветствии также принято троекратно целовать друг друга в щеку и дарить друг другу крашеные яйца.

Вторая традиция – красить яйца. Связана она с преданием о Марии Магдалине, преподнесшей в качестве дара императору Тиберию яйцо. Больше у нее для подношения ничего не было, кроме вести о воскрешении Христа. Правитель усомнился: «Как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают». В доказательство обычное куриное яйцо на глазах Тиберия изменило цвет на красный – цвет крови Христа, цвет жизни.

Готовясь к празднику, сейчас люди красят яйца в разные цвета, клеят наклейки или рисуют узоры. Делать это принято в Чистый Четверг, на Страстной седмице. В этот же день принято печь куличи и готовить творожные пасхи.

В Чистый Четверг есть еще одна традиция – приводить дом в порядок и мыть окна. В этот день все православные стремятся очистить также и свой разум, свои помыслы, причаститься в храме. Вечером совершаются утреня с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа Иисуса Христа. Раньше после службы верующие с особым благоговением несли к себе домой свечи, зажженные во время чтения Евангелий – страстные четверговые свечи.

Приготовленные в Великий Четверг куличи, пасхи и яйца освящали в храме в Великую Субботу. Когда же семья садилась за стол, то первым яйцо очищал глава семейства. Затем он разрезал яйцо на части и давал каждому члену семьи кусочек.

Праздничный стол – тоже пасхальная традиция, причем с обязательным вкушением квасного хлеба – артоса. На стол стелили нарядную скатерть, куличи украшали лентами, а яйца выкладывали по кругу на красивую вышитую салфетку. Также на столе были мясные блюда, пироги.

Интересно, что в зависимости от устоявшихся в конкретной местности традиций Пасху на Руси праздновали от нескольких дней до двух–трех недель. А иногда празднования длились до самой Троицы, которая празднуется через 50 дней после Пасхи. Пик гуляний приходился на Красную горку, то есть Фомин день – следующее воскресенье после Пасхи. Жители дореволюционной России водили в праздничное время хороводы, пели песни, разводили костры. А на Красную горку традиционно праздновалось много свадеб, так как церковь возобновляла венчания.

Одной из популярных забав были «каталочки». С небольшой горки или дощечки скатывали яйца и старались ими сбить те, что уже внизу. Если у игрока получалось это сделать, то он забирал себе сбитое яйцо, и игра шла дальше. Иногда для «каталочек» делали целые наборы искусно расписанных деревянных яиц.

Еще одним развлечением было катание на больших качелях или каруселях. Считалось, что чем сильнее и выше раскачаешься, тем лучше и богаче будет урожай. Именно поэтому качались чаще всего с Пасхи до Троицы – во время активного роста пшеницы. В народе также верили, что катания помогут быстрее найти невесту или суженного.

Популярной была и игра «в орла». Суть проста: один участник подбрасывает монетку, а второй, когда она падает на землю, должен угадать, какой стороной к верху упала монетка. Аверс (орел) всегда означала выигрыш, а реверс (решка) – проигрыш.

Знания о традициях Пасхи, рецепты угощений на праздничный стол, песни передавались в семьях из поколения в поколение. И сейчас всё чаще устраиваются традиционные пасхальные гуляния со старинными забавами и песнопениями.

Елизавета Суралева

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