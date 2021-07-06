Узнать о долгах – просто!

Жители Ленинградской области активно
пользуются электронными сервисами ФССП России. Посещаемость уникального
интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» неуклонно растёт. По
сравнению с предыдущим годом количество его посещений увеличилось на 20 %,
количество скачанных квитанций – на 89 %.
Данный сервис функционирует на
официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) и значительно
упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по
исполнительным производствам.
Для работы с банком нужно выбрать
подраздел: «Поиск физических лиц» либо «Поиск юридических лиц».
В разделе «Территориальные органы»
указывается регион официальной регистрации физического лица, место пребывания
или местонахождения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его
имущества или адрес его представительства или филиала.
Дата рождения для физического лица не
является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных, для более точной идентификации можно заполнить поле
в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере
исполнительного производства/документа имеется возможность получить информацию
из банка данных исполнительных
производств через разделы «Поиск по номеру исполнительного производства» и
«Поиск по номеру исполнительного документа».
Отметим, что ФССП России не хранит и не
передает третьим лицам персональные данные, введённые пользователями в форму
поиска.
После введения всех необходимых данных на
экран выводится таблица с результатами поиска, где содержится информация о должнике, номере и дате
возбуждения исполнительного производства, реквизиты документа, на основании
которого данное производство возбуждено, предмет исполнения, отдел судебных
приставов, а также контакты и ФИО судебного пристава, к которому следует
обращаться. Прямо из таблицы результатов поиска можно распечатать квитанцию для
оплаты задолженности в любом из ближайших отделений банка. Реквизиты для оплаты уже проставлены!
Рекомендуем гражданам и представителям
юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств,
погасить задолженность посредством Единого портала госуслуг (любыми картами)
или скачать с сайта квитанцию, распечатать её и оплатить задолженность в
ближайшем отделении банка.
Пресс-служба УФССП России по
Ленинградской области