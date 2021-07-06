Узнать о долгах – просто!

Жители Ленинградской области активно пользуются электронными сервисами ФССП России. Посещаемость уникального интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» неуклонно растёт. По сравнению с предыдущим годом количество его посещений увеличилось на 20 %, количество скачанных квитанций – на 89 %.

Данный сервис функционирует на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) и значительно упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительным производствам.

Для работы с банком нужно выбрать подраздел: «Поиск физических лиц» либо «Поиск юридических лиц».

В разделе «Территориальные органы» указывается регион официальной регистрации физического лица, место пребывания или местонахождения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его имущества или адрес его представительства или филиала.

Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных, для более точной идентификации можно заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства/документа имеется возможность получить информацию из банка данных исполнительных производств через разделы «Поиск по номеру исполнительного производства» и «Поиск по номеру исполнительного документа».

Отметим, что ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введённые пользователями в форму поиска.

После введения всех необходимых данных на экран выводится таблица с результатами поиска, где содержится информация о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, реквизиты документа, на основании которого данное производство возбуждено, предмет исполнения, отдел судебных приставов, а также контакты и ФИО судебного пристава, к которому следует обращаться. Прямо из таблицы результатов поиска можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности в любом из ближайших отделений банка. Реквизиты для оплаты уже проставлены!

Рекомендуем гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств, погасить задолженность посредством Единого портала госуслуг (любыми картами) или скачать с сайта квитанцию, распечатать её и оплатить задолженность в ближайшем отделении банка.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области