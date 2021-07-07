Кто найдёт цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу?

На лугу водили хороводы,
было много детей и девушек в венках, которые плели тут же из свежескошенных
ромашек, под руководством мастеров. Фолк-группа из Петербурга «Ядрена Матрена»
исполняла зажигательные песни, самые активные плясали и участвовали в
конкурсах, дрались подушками и сражались с помощью водяных автоматов. На другом
берегу речки малышей катали на лошадях.
Помимо веселых игр и
забав, на лугу проходили мастер-классы, пользовавшиеся большим спросом у
маленьких участников фестиваля.
Руководитель студии художественной
росписи по ткани «Волшебные краски» Гатчинского ЦТЮ Наталья Смирнова проводила
мастер-класс по одной из разновидностей росписи – по трафаретам. Ребята
работали акрилом и с помощью заранее приготовленных трафаретов расписывали
яркими красками свои картины, чтобы потом забрать с собой на память. Среди
трафаретов было и изображение знаменитых Готических ворот парка Демидовской
усадьбы.
Другой мастер-класс был
посвящен изготовлению тряпичной куклы. Но не простой, а куклы-травницы.
- На Ивану Купалу вообще
делали куклу-купавку – из березовых веточек, соединенных в виде крестовины, –
поясняет руководитель образцовой студии «Рукодельница» Гатчинского ЦТЮ Людмила
Еремеева. – Кукле навязывали ленточки с добрыми пожеланиями либо, наоборот, с
пожеланиями, чтобы что-то плохое исчезло, ушло, и опускали ее в воду, как и
венок. Это кукла-однодневка. А мы делаем куклу-травницу – полноразмерную, либо
в два раза меньше – куклу-малышку травницу. Набиваем ее сушеной травой (обычно
используется ромашка, зверобой, душица, мята) – и можно забирать домой.
- Это оберег?
- Кукла-травница – для
запаха приятного. Наши предки держали ее возле кровати. Чтобы запах душистых
трав по комнате пошел, куклу надо потрясти. Самая простая кукла – на подарок.
Если ручки замотать и одеть ее – это кукла-покосница. А если и ножки замотать,
как ручки – это уже получается малышок-голышок. Это и обереговая кукла, и
игровая – с такими куклами играли дети. Кстати, кукла-оберег делается без
иголки и без ножниц – ткань для нее и нитки мы не режем, а рвем.
Кубышке-травнице еще мешочки привязывали с монетками – для богатства. Сейчас
придумывают много разных пожеланий: и достатка, и здоровья, и прочего.
- Быстро делается такая
куколка? Как дети справляются?
- Изготовление занимает
минут 20-25. Успехи детей зависят от возраста и умений. Но вот в чем бывает
загвоздка: не все современные дети, даже большие, умеют завязывать узлы, потому
что вся обувь у них – на липучках.
…Традиционно Ивана Купалу
праздновали в июне – в день летнего солнцестояния. В славянском календаре этот
день считался одним из самых важных и олицетворял уход молодого божества солнца
– Ярилы до будущей весны и возрождение могущественного бога солнечного света –
Даждьбога. С принятием христианства празднества сдвинули на 24-е июня – в честь
Иоанна Предтечи. После перехода на Григорианский календарь языческий праздник
стал отмечаться по новому стилю – 7-го июля. Дата не сдвигается, так что
волшебная ночь на Ивана Купалу всегда приходится с 6-го на 7-е июля.
По народному поверью, в
эту ночь молодой незамужней девушке надо голышом искупаться в росе – чтобы быть
красивой и счастливой. И, конечно, в ночь на Ивана Купалу расцветает
папоротник: кто найдет цветок папоротника, обретет магическую силу для
исполнения заветных желаний. Этим, видимо, и объясняется тот факт, что наши
желания не торопятся исполняться: папоротник размножается спорами и никогда не
цветет. Но на то и волшебная ночь, чтобы попытать счастья!