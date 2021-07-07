Кто найдёт цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу?

На лугу водили хороводы, было много детей и девушек в венках, которые плели тут же из свежескошенных ромашек, под руководством мастеров. Фолк-группа из Петербурга «Ядрена Матрена» исполняла зажигательные песни, самые активные плясали и участвовали в конкурсах, дрались подушками и сражались с помощью водяных автоматов. На другом берегу речки малышей катали на лошадях.

Помимо веселых игр и забав, на лугу проходили мастер-классы, пользовавшиеся большим спросом у маленьких участников фестиваля.

Руководитель студии художественной росписи по ткани «Волшебные краски» Гатчинского ЦТЮ Наталья Смирнова проводила мастер-класс по одной из разновидностей росписи – по трафаретам. Ребята работали акрилом и с помощью заранее приготовленных трафаретов расписывали яркими красками свои картины, чтобы потом забрать с собой на память. Среди трафаретов было и изображение знаменитых Готических ворот парка Демидовской усадьбы.

Другой мастер-класс был посвящен изготовлению тряпичной куклы. Но не простой, а куклы-травницы.

- На Ивану Купалу вообще делали куклу-купавку – из березовых веточек, соединенных в виде крестовины, – поясняет руководитель образцовой студии «Рукодельница» Гатчинского ЦТЮ Людмила Еремеева. – Кукле навязывали ленточки с добрыми пожеланиями либо, наоборот, с пожеланиями, чтобы что-то плохое исчезло, ушло, и опускали ее в воду, как и венок. Это кукла-однодневка. А мы делаем куклу-травницу – полноразмерную, либо в два раза меньше – куклу-малышку травницу. Набиваем ее сушеной травой (обычно используется ромашка, зверобой, душица, мята) – и можно забирать домой.

- Это оберег?

- Кукла-травница – для запаха приятного. Наши предки держали ее возле кровати. Чтобы запах душистых трав по комнате пошел, куклу надо потрясти. Самая простая кукла – на подарок. Если ручки замотать и одеть ее – это кукла-покосница. А если и ножки замотать, как ручки – это уже получается малышок-голышок. Это и обереговая кукла, и игровая – с такими куклами играли дети. Кстати, кукла-оберег делается без иголки и без ножниц – ткань для нее и нитки мы не режем, а рвем. Кубышке-травнице еще мешочки привязывали с монетками – для богатства. Сейчас придумывают много разных пожеланий: и достатка, и здоровья, и прочего.

- Быстро делается такая куколка? Как дети справляются?

- Изготовление занимает минут 20-25. Успехи детей зависят от возраста и умений. Но вот в чем бывает загвоздка: не все современные дети, даже большие, умеют завязывать узлы, потому что вся обувь у них – на липучках.

…Традиционно Ивана Купалу праздновали в июне – в день летнего солнцестояния. В славянском календаре этот день считался одним из самых важных и олицетворял уход молодого божества солнца – Ярилы до будущей весны и возрождение могущественного бога солнечного света – Даждьбога. С принятием христианства празднества сдвинули на 24-е июня – в честь Иоанна Предтечи. После перехода на Григорианский календарь языческий праздник стал отмечаться по новому стилю – 7-го июля. Дата не сдвигается, так что волшебная ночь на Ивана Купалу всегда приходится с 6-го на 7-е июля.

По народному поверью, в эту ночь молодой незамужней девушке надо голышом искупаться в росе – чтобы быть красивой и счастливой. И, конечно, в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник: кто найдет цветок папоротника, обретет магическую силу для исполнения заветных желаний. Этим, видимо, и объясняется тот факт, что наши желания не торопятся исполняться: папоротник размножается спорами и никогда не цветет. Но на то и волшебная ночь, чтобы попытать счастья!



