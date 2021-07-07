Присяга в ковидном режиме

В воинских
частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в
Ленинградской области, более 150 военнослужащих весеннего призыва приняли
воинскую присягу. Из-за пандемии допуск родственников на территории соединений
и воинских частей был ограничен. После торжественных мероприятий каждый
военнослужащий смог пообщаться с родными по телефону.
В местах
построения личного состава была проведена специальная обработка с
использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.
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