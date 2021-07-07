Присяга в ковидном режиме

Присяга в ковидном режиме

В Ленинградской области родителей не допускают к новобранцам во время присяги – общение с ними возможно только по телефону.

Рубрики : Общество     07 Jul 2021

В воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 150 военнослужащих весеннего призыва приняли воинскую присягу. Из-за пандемии допуск родственников на территории соединений и воинских частей был ограничен. После торжественных мероприятий каждый военнослужащий смог пообщаться с родными по телефону.

В местах построения личного состава была проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

https://47news.ru/

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