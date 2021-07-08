Кредит «для защиты персональных данных»

3-го июля в Сиверский отдел полиции обратилась дачница из Петербурга. На сайте «Авито» она нашла объявление о вывозе мусора из Дивенской. Пенсионерка позвонила по указанному номеру и договорилась. Приехал мусоровоз и одновременно поступил звонок: мужчина по имени Андрей попросил оплатить услуги мусоровоза. Дачница перевела тремя переводами на указанную мужчиной карту 13 тысяч рублей. Однако после погрузке мусора к ней подошел водитель мусоровоза и попросил …оплатить услуги. Он получил заказ по объявлению с того же номера, с которого женщине звонил Андрей – с оплатой после выполнения работ. Стали перезванивать Андрею – телефон выключен.

Итого, вывоз мусора обошелся гражданке в 18 тысяч рублей, потому что пришлось платить и водителю – за работу.

4-го июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 71-летней жительницы Гатчины, работающей инженером на одном из крупных предприятий. Ей позвонил незнакомый мужчина с московского номера и представился сотрудником службы безопасности банка. Казалось бы, после этой фразы надо оборвать разговор – про мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности, предупреждают из каждого утюга. Но нет. Беседа продолжилась. Мужчина сообщил, что с ее карты произошла попытка перевода денежных средств. Для предотвращения мошеннических действий необходимо снять деньги и перевести их на номера телефонов, которые ей продиктуют. Следуя указаниям преступников, дама сняла, без малого, полмиллиона, и перевела их на 34 мобильных номера. Через два дня пошла в полицию.

Заместитель главного бухгалтера одной петербургской фирмы поступила еще лучше: она взяла в кредит кучу денег и отправила их мошенникам. 4-го июля в Коммунарский отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Петербурга. Когда она была на даче в Тайцах, ей позвонил некто, представившийся сотрудником московской полиции и сказал, что третье лицо пытается оформить на нее кредит. Далее разговор был переведен на сотрудника банка, который заявил, что женщине необходимо оформить на себя кредит в размере 950 тысяч рублей, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ее персональными данными.

Больший бред сочинить трудно, но зам. главного бухгалтера поехала в Петербург и в Красносельском районе в отделении банка ей одобрили кредит на 779 тысяч рублей. Далее, действуя согласно поступающим от мошенников инструкциям, под диктовку, гражданка переводила кредитные деньги на номера мобильных телефонов – по 15 тысяч рублей. Пока все не перевела. На следующий день обратилась в полицию.

3-го июля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 55-летней жительницы Гатчины, работающей фельдшером. Ей на мобильный телефон названивал «сотрудник банка», утверждавший, что по ее счету происходят сомнительные транзакции и нужно сообщить ему код, который придет на телефон. Женщина продиктовала мошеннику цифры из смс-ки, и с ее счета списалось более 85 тысяч рублей.

2-го июля в гатчинскую полицию обратился 44-летний предприниматель. Его обманули по старой примитивной схеме. Позвонил мошенник от имени сотрудника банка и сказал, что с его карты пытаются списать деньги. Для сохранности средства надо перечислить на безопасный счет, что предприниматель и сделал: перевел мошенникам 110 тысяч рублей.

33-летний житель Гатчины неудачно поучаствовал в торгах. Он обратился в брокерскую компанию, с ним общался аналитик, представившийся Тимуром. После начала торгов потерпевший перевел этому Тимуру четверть миллиона рублей – для перевода на свой счет. Но в последствии эти деньги с его счета исчезли. Тимур на связь больше не выходил.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.