Кредит «для защиты персональных данных»

3-го июля в Сиверский
отдел полиции обратилась дачница из Петербурга. На сайте «Авито» она нашла
объявление о вывозе мусора из Дивенской. Пенсионерка позвонила по указанному
номеру и договорилась. Приехал мусоровоз и одновременно поступил звонок:
мужчина по имени Андрей попросил оплатить услуги мусоровоза. Дачница перевела
тремя переводами на указанную мужчиной карту 13 тысяч рублей. Однако после
погрузке мусора к ней подошел водитель мусоровоза и попросил …оплатить услуги.
Он получил заказ по объявлению с того же номера, с которого женщине звонил
Андрей – с оплатой после выполнения работ. Стали перезванивать Андрею – телефон
выключен.
Итого, вывоз мусора
обошелся гражданке в 18 тысяч рублей, потому что пришлось платить и водителю –
за работу.
4-го июля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 71-летней
жительницы Гатчины, работающей инженером на одном из крупных предприятий. Ей
позвонил незнакомый мужчина с московского номера и представился сотрудником
службы безопасности банка. Казалось бы, после этой фразы надо оборвать разговор
– про мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности,
предупреждают из каждого утюга. Но нет. Беседа продолжилась. Мужчина сообщил,
что с ее карты произошла попытка перевода денежных средств. Для предотвращения
мошеннических действий необходимо снять деньги и перевести их на номера
телефонов, которые ей продиктуют. Следуя указаниям преступников, дама сняла,
без малого, полмиллиона, и перевела их на 34 мобильных номера. Через два дня
пошла в полицию.
Заместитель главного
бухгалтера одной петербургской фирмы поступила еще лучше: она взяла в кредит
кучу денег и отправила их мошенникам. 4-го июля в Коммунарский отдел полиции
обратилась 37-летняя жительница Петербурга. Когда она была на даче в Тайцах, ей
позвонил некто, представившийся сотрудником московской полиции и сказал, что третье
лицо пытается оформить на нее кредит. Далее разговор был переведен на
сотрудника банка, который заявил, что женщине необходимо оформить на себя
кредит в размере 950 тысяч рублей, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ее
персональными данными.
Больший бред сочинить
трудно, но зам. главного бухгалтера поехала в Петербург и в Красносельском
районе в отделении банка ей одобрили кредит на 779 тысяч рублей. Далее,
действуя согласно поступающим от мошенников инструкциям, под диктовку,
гражданка переводила кредитные деньги на номера мобильных телефонов – по 15
тысяч рублей. Пока все не перевела. На следующий день обратилась в полицию.
3-го июля в УМВД России
по Гатчинскому району поступило заявление от 55-летней жительницы Гатчины,
работающей фельдшером. Ей на мобильный телефон названивал «сотрудник банка»,
утверждавший, что по ее счету происходят сомнительные транзакции и нужно
сообщить ему код, который придет на телефон. Женщина продиктовала мошеннику
цифры из смс-ки, и с ее счета списалось более 85 тысяч рублей.
2-го июля в гатчинскую
полицию обратился 44-летний предприниматель. Его обманули по старой примитивной
схеме. Позвонил мошенник от имени сотрудника банка и сказал, что с его карты
пытаются списать деньги. Для сохранности средства надо перечислить на
безопасный счет, что предприниматель и сделал: перевел мошенникам 110 тысяч
рублей.
33-летний житель Гатчины
неудачно поучаствовал в торгах. Он обратился в брокерскую компанию, с ним
общался аналитик, представившийся Тимуром. После начала торгов потерпевший
перевел этому Тимуру четверть миллиона рублей – для перевода на свой счет. Но в
последствии эти деньги с его счета исчезли. Тимур на связь больше не выходил.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.