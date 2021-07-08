Пётр и Ольга

Петру Островерхову 41
год, Ольге 40, их общий итог – пятеро детей. Оля рада, что хотя бы на полгода
младше мужа. Сразу понятно, что его жизненный опыт больше. И ей эта мысль
помогает находить компромисс в семейных спорах. Нравится ей и то, что имя Петр
означает «камень», «скала». А ее дерево по календарю друидов – сосна. Если
образно представить их союз, то это будет открытая ветрам сосна на вершине горы
Ай-Петри. Одновременно и в небе, и на земле. Держаться непросто, но надо.
– Видимо, кто-то свыше
решил дать нам, во многом противоположным и противоречивым, этот дар и этот
труд – жить семьей. Самое трудное и самое насущное – воспитывать себя и
понимать другого. Мы держимся друг за друга. Тайну мужчины и женщины мы еще не
разгадали, она ускользает. Но когда смотрю на детей, чувствую, зачем и почему я
живу, – говорит Оля.
Знакомы они с первого
класса, учились в Гатчинской школе №9 у Людмилы Ивановны Щукиной. Сейчас, глядя
на Петю и Олю, сложно представить, насколько они были разными в детстве.
Темноволосая, с длинной косой Оля – высокая и крупная, спокойная, сильная. А
Петя, наоборот, был маленького роста, шустрый, легкий и подвижный, с постоянной
открытой искренней улыбкой и выгоревшими добела за лето волосами. Первый в
играх, в учебе, во всяких затеях. Настоящий мальчишка! Им трудно было не
заметить друг друга, да еще и сидели за одной партой.
Рядом,
но не вместе
Пути разошлись в девятом
классе. Оля пошла в физико-математический класс, а Петр – в спортивный.
Многократный чемпион России среди юниоров и серебряный призер чемпионата Европы
готовился поступать в институт им. Лесгафта. Отделение скалолазания Гатчинской ДЮСШ
№2 стало для него вторым домом, а тренер Галина Юрьевна Новикова – второй
мамой. Кстати, и сейчас его тесные связи с альма-матер продолжаются. Петр
прилагает много усилий, чтобы скалолазание в Гатчине не теряло высоких позиций.
В старших классах Ольга и
Петр учились в разных сменах и не видели друг друга много лет.
– Самое удивительное, что
наши дома чуть ли не в окна смотрят друг другу через ул. Карла Маркса, а мы все
это время не встречались, - говорит Ольга. - Я даже думала, что Петя переехал в
Петербург, а он жил по соседству. Жизнь наша шла параллельно, учились,
работали... Но у нас были разные потоки, разные временные графики.
Этот период, когда Оля и
Петр шли разными путями, был временем накопления жизненного опыта, временем
поиска себя, проб и ошибок. Петр учился в институте им. Лесгафта. Работал в
Петербурге в Петролеспорту. Оля окончила институт кино и телевидения, но по
специальности работать не стала, а увлеклась полиграфией. Работала в
типографиях корректором, печатником.
Второе
знакомство – романтическое
Второе знакомство Петра и
Ольги было уже романтическим. Они вновь встретились в родной Гатчине. К этому
времени у обоих был опыт семейной жизни и по красавице-дочке от первого брака.
– Так случилось, что разведенным я был 10
минут, – с юмором вспоминает Петр. – В день развода я вышел из Гатчинского
городского суда и пошел по Соборной, где встретил Олю, которая гуляла на
обеденном перерыве. Мне польстило, что первый муж Оли тоже был Петр. Я
подумал... и мы пошли жениться.
Точнее, сначала они пошли
в кафе.
– Было очень интересно
пообщаться после стольких лет. Мы испытывали взаимную симпатию. Нас переполняли
эмоции. Мы были светлые, искренние, открытые. У каждого позади сложный период
жизни. У меня умерла мама, я была одна с дочкой. Мы были с Петей на одной
волне, – вспоминает Оля.
Она сразу с удивлением
отметила, что в их семьях очень похожий жизненный уклад.
– Я женился, если можно
так сказать, на Олиной маме (она была нашей учительницей в школе), – продолжил
мысль Петр. – Она подготовила у меня правильный образ женщины, любящей матери.
В школе она ко всем ученикам относилась с добротой. И все мальчики были в нее
по-детски влюблены. Поэтому, когда после своей 10-минутной свободной жизни я
встретил Олю, понял: «Вот она, та доброта, с которой я хочу прожить свою
жизнь». Потом оказалось, что это чуть-чуть не так. Но я все равно в ней вижу и
люблю ту – свою мечту, и стараюсь делать все, чтобы ее было больше.
– И у него это
получается, – признается Оля.
Они вместе создают свой
мир, помогают друг другу и поддерживают отношения с предыдущими семьями.
Кто
в доме хозяин?
Как-то Оля сказала
старшей дочке, которая сейчас проходит период взросления и размышляет о жизни,
что у них детоцентричная семья. Это семья, в которой родители ребенка живут
ради, во благо и только для своего дитя.
– В сложной ситуации мы
говорим: «Как папа» и вместе стараемся поддержать его авторитет. Для детей папа
должен быть главным, – подчеркивает Ольга и признается, что это не всегда
получается.
– В нашей семье нет
главного, – добавляет Петр. – Мы два сильных характера, которым не просто
доказать что-то свое друг другу. Но мы находим то, что нас объединяет,
подстраиваемся друг к другу и, как хорошие алмазы, с каждым годом все лучше и
лучше ограняемся.
Так в чем же главный секрет
семейного счастья?
– Мы умеем находить
понимание и преодолевать сложное, потому что нам есть за что зацепиться:
платформы мировоззрения, главные жизненные ценности у нас одинаковые. Когда
хорошего, важного в отношениях больше, это перевешивает негативные моменты.
Чем-то поступаешься, смотришь на ситуацию с разных сторон. Наша способность в
конфликтах, даже болезненных, – стремиться понять другого и сохранить отношения
– это то, что держит нас вместе, – уверена Оля.
Семья
и дети
– Меня назвали в честь
моего дедушки, Петра Васильевича Островерхова, так как я родился в его день
рождения, - рассказывает Петр. - Он 33 года отработал на Гатчинском ДСК и вышел
на пенсию в должности главного инженера. Был известен и уважаем в городе, и я с
детства стремлюсь быть на него похожим. Мама и отец тоже строители, большую
часть жизни отработали на ДСК. В семье моей мамы было пятеро сестер и один
брат. У нас пока четыре дочки и сын.
В семье Петра и Оли
воспитывается четверо детей: самая старшая – Олина дочь Соня и трое совместных
детей. А общий итог – пятеро детей: Петина дочка Амели также участвует в жизни
семьи.
– Все любимые и разные,
всех пою чаем из своей чашки, – говорит папа Петр. Дело в том, что из его
огромной чашки любят пить чай все члены семьи.
Соне - 15 лет. Она
творческая натура, учится в биологическом классе в школе №9, победитель и
призер региональных олимпиад по биологии и экологии. Десятилетняя Амели перешла
в четвертый класс базовой школы. Учится хорошо, занимается спортивной
гимнастикой. Пятилетняя Алиса живет в воздушном мире танца и принцесс. Но не
воображаемом, а реальном: она всегда первая поможет, поддержит любую веселую
затею или приключение. Маленькой Эле в июне исполнился годик. Ее все обожают.
По мнению родителей, она самая рассудительная и спокойная.
Единственный сын Саша в
этом году пойдет в первый класс. Саша учится в музыкальной школе, занимается
хоровым пением, играет на барабанах. А самое «ударное» увлечение Саши –
шахматы.
– В детском саду №13
активно развивается шахматное направление. Нам очень повезло с воспитателем.
Конечно, папа пытался пристрастить Сашу к шахматной игре, но включила интерес
именно Ирина Евгеньевна Ермаченкова. Шахматы очень изменили Сашу. Он приходит домой
и с интересом продолжает игру. Если никто не хочет с ним играть, играет сам с
собой, научил маму, заинтересовал Соню, заразил всю семью, – говорит Ольга.
В семье, где дети на
первом месте, к этому подходят с полной ответственностью.
– Мой папа – доктор биологических наук, работал в ЛИЯФе в отделении молекулярной и радиационной биофизики, а затем заведовал кафедрой Тюменского университета. Дочь, которая жила в Гатчине, он видел редко. Я росла под маминым воспитанием, и воспитывать сына мне сложнее, – признается Ольга.
Петр тоже столкнулся с
проблемой отцов и сыновей.
– Я понял, что быть
тренером своего сына практически невозможно. По любому поводу идет
противоречие. Зато сын будет слушать постороннего человека. Мы это понимаем,
значит, уже «вооружены», - не сдается Петр.
Почему
нам легко
Петр Островерхов –
депутат Совета депутатов г. Гатчины, генеральный директор ООО «ОПС –
охранно-пожарные системы». За это новое для себя направление деятельности Петр
взялся, когда встретился с Олей. Говорит, нужно было делать что-то серьезное,
ведь семья росла. Сначала поработал монтажником по установке и обслуживанию
домофонов в частной фирме, потом решил открыть свое дело. Со временем вокруг
него сплотился удивительно дружный коллектив, где люди помогают друг другу не
только по работе.
Островерховы живут в
Гатчине, а летом ездят в деревню Вистино. Там дом родителей мамы Петра, родовое
гнездо, уклад в котором поддерживают любящие и заботливые бабушки, так что
отдыхаешь там по-настоящему, телом и душой. Баню, которую построили двоюродные
братья Петра, любят все, от старого до малого.
– Говорят, в тесноте - да
не в обиде. Это точно, это про нас. Чувствуем ответственность за то, как много
нам дано в жизни. Мы - счастливцы! Родились в СССР. Получили еще то образование
и воспитание. Тот мир был наш, мир Алисы Селезневой из книг Кира Булычева, мир
чести по Владиславу Крапивину, мы продолжаем к нему стремиться. С детства
впитывали высокий уровень словесной культуры, музыкальной культуры, литературы.
А советские мультфильмы, пластинки, радиопостановки! Они непревзойденные. До
сих пор душа живет этим. И вообще, чтобы почувствовать счастье, не нужно
уезжать под кокосовую пальму. Купи себе черешни, пойди на пляж – и ты в раю, –
считает мама Оля.
Все
материально-техническое обеспечение семьи сейчас на Петре. Тем не менее, его
активная супруга всегда в гуще событий. Находясь дома с детьми, Оля увлеклась
музыкой и пением. Ей посчастливилось петь в Гатчинском хоре «Акварель», но
пришлось взять тайм-аут в связи с рождением Эли. Сейчас вернулась старая любовь
- книги, особенно детские. Вместе со старшей дочкой, которая тоже «заболела»
этим делом – спасением старых книг, Оля собирает то, что нельзя потерять, и
создает библиотеку.
– Бумажная, печатная
книга для меня – это сакральная вещь,-
говорит Оля. – Очень хочется сохранить их. Думаю, со временем появятся
общественные библиотеки, куда люди смогут передавать свои частные собрания.
Такие идеи уже витают в воздухе.
А еще Петр и Оля уверены,
что сакральная вещь – семья в ее первозданном смысле. Мужчина, женщина, дети. И
следующий важный круг – дедушка, бабушка, внуки. Сейчас удивительное время –
надо защищать и жизнью утверждать то, что раньше воспринималось как данность.
Как воздух, которым ты дышишь и не замечаешь, как это важно, пока он есть.
Фото из личного архива Петра и Ольги Островерховых