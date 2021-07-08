Пётр и Ольга

Петру Островерхову 41 год, Ольге 40, их общий итог – пятеро детей. Оля рада, что хотя бы на полгода младше мужа. Сразу понятно, что его жизненный опыт больше. И ей эта мысль помогает находить компромисс в семейных спорах. Нравится ей и то, что имя Петр означает «камень», «скала». А ее дерево по календарю друидов – сосна. Если образно представить их союз, то это будет открытая ветрам сосна на вершине горы Ай-Петри. Одновременно и в небе, и на земле. Держаться непросто, но надо.

– Видимо, кто-то свыше решил дать нам, во многом противоположным и противоречивым, этот дар и этот труд – жить семьей. Самое трудное и самое насущное – воспитывать себя и понимать другого. Мы держимся друг за друга. Тайну мужчины и женщины мы еще не разгадали, она ускользает. Но когда смотрю на детей, чувствую, зачем и почему я живу, – говорит Оля.

Знакомы они с первого класса, учились в Гатчинской школе №9 у Людмилы Ивановны Щукиной. Сейчас, глядя на Петю и Олю, сложно представить, насколько они были разными в детстве. Темноволосая, с длинной косой Оля – высокая и крупная, спокойная, сильная. А Петя, наоборот, был маленького роста, шустрый, легкий и подвижный, с постоянной открытой искренней улыбкой и выгоревшими добела за лето волосами. Первый в играх, в учебе, во всяких затеях. Настоящий мальчишка! Им трудно было не заметить друг друга, да еще и сидели за одной партой.

Рядом, но не вместе

Пути разошлись в девятом классе. Оля пошла в физико-математический класс, а Петр – в спортивный. Многократный чемпион России среди юниоров и серебряный призер чемпионата Европы готовился поступать в институт им. Лесгафта. Отделение скалолазания Гатчинской ДЮСШ №2 стало для него вторым домом, а тренер Галина Юрьевна Новикова – второй мамой. Кстати, и сейчас его тесные связи с альма-матер продолжаются. Петр прилагает много усилий, чтобы скалолазание в Гатчине не теряло высоких позиций.

В старших классах Ольга и Петр учились в разных сменах и не видели друг друга много лет.

– Самое удивительное, что наши дома чуть ли не в окна смотрят друг другу через ул. Карла Маркса, а мы все это время не встречались, - говорит Ольга. - Я даже думала, что Петя переехал в Петербург, а он жил по соседству. Жизнь наша шла параллельно, учились, работали... Но у нас были разные потоки, разные временные графики.

Этот период, когда Оля и Петр шли разными путями, был временем накопления жизненного опыта, временем поиска себя, проб и ошибок. Петр учился в институте им. Лесгафта. Работал в Петербурге в Петролеспорту. Оля окончила институт кино и телевидения, но по специальности работать не стала, а увлеклась полиграфией. Работала в типографиях корректором, печатником.

Второе знакомство – романтическое

Второе знакомство Петра и Ольги было уже романтическим. Они вновь встретились в родной Гатчине. К этому времени у обоих был опыт семейной жизни и по красавице-дочке от первого брака.

– Так случилось, что разведенным я был 10 минут, – с юмором вспоминает Петр. – В день развода я вышел из Гатчинского городского суда и пошел по Соборной, где встретил Олю, которая гуляла на обеденном перерыве. Мне польстило, что первый муж Оли тоже был Петр. Я подумал... и мы пошли жениться.

Точнее, сначала они пошли в кафе.

– Было очень интересно пообщаться после стольких лет. Мы испытывали взаимную симпатию. Нас переполняли эмоции. Мы были светлые, искренние, открытые. У каждого позади сложный период жизни. У меня умерла мама, я была одна с дочкой. Мы были с Петей на одной волне, – вспоминает Оля.

Она сразу с удивлением отметила, что в их семьях очень похожий жизненный уклад.

– Я женился, если можно так сказать, на Олиной маме (она была нашей учительницей в школе), – продолжил мысль Петр. – Она подготовила у меня правильный образ женщины, любящей матери. В школе она ко всем ученикам относилась с добротой. И все мальчики были в нее по-детски влюблены. Поэтому, когда после своей 10-минутной свободной жизни я встретил Олю, понял: «Вот она, та доброта, с которой я хочу прожить свою жизнь». Потом оказалось, что это чуть-чуть не так. Но я все равно в ней вижу и люблю ту – свою мечту, и стараюсь делать все, чтобы ее было больше.

– И у него это получается, – признается Оля.

Они вместе создают свой мир, помогают друг другу и поддерживают отношения с предыдущими семьями.

Кто в доме хозяин?

Как-то Оля сказала старшей дочке, которая сейчас проходит период взросления и размышляет о жизни, что у них детоцентричная семья. Это семья, в которой родители ребенка живут ради, во благо и только для своего дитя.

– В сложной ситуации мы говорим: «Как папа» и вместе стараемся поддержать его авторитет. Для детей папа должен быть главным, – подчеркивает Ольга и признается, что это не всегда получается.

– В нашей семье нет главного, – добавляет Петр. – Мы два сильных характера, которым не просто доказать что-то свое друг другу. Но мы находим то, что нас объединяет, подстраиваемся друг к другу и, как хорошие алмазы, с каждым годом все лучше и лучше ограняемся.

Так в чем же главный секрет семейного счастья?

– Мы умеем находить понимание и преодолевать сложное, потому что нам есть за что зацепиться: платформы мировоззрения, главные жизненные ценности у нас одинаковые. Когда хорошего, важного в отношениях больше, это перевешивает негативные моменты. Чем-то поступаешься, смотришь на ситуацию с разных сторон. Наша способность в конфликтах, даже болезненных, – стремиться понять другого и сохранить отношения – это то, что держит нас вместе, – уверена Оля.

Семья и дети

– Меня назвали в честь моего дедушки, Петра Васильевича Островерхова, так как я родился в его день рождения, - рассказывает Петр. - Он 33 года отработал на Гатчинском ДСК и вышел на пенсию в должности главного инженера. Был известен и уважаем в городе, и я с детства стремлюсь быть на него похожим. Мама и отец тоже строители, большую часть жизни отработали на ДСК. В семье моей мамы было пятеро сестер и один брат. У нас пока четыре дочки и сын.

В семье Петра и Оли воспитывается четверо детей: самая старшая – Олина дочь Соня и трое совместных детей. А общий итог – пятеро детей: Петина дочка Амели также участвует в жизни семьи.

– Все любимые и разные, всех пою чаем из своей чашки, – говорит папа Петр. Дело в том, что из его огромной чашки любят пить чай все члены семьи.

Соне - 15 лет. Она творческая натура, учится в биологическом классе в школе №9, победитель и призер региональных олимпиад по биологии и экологии. Десятилетняя Амели перешла в четвертый класс базовой школы. Учится хорошо, занимается спортивной гимнастикой. Пятилетняя Алиса живет в воздушном мире танца и принцесс. Но не воображаемом, а реальном: она всегда первая поможет, поддержит любую веселую затею или приключение. Маленькой Эле в июне исполнился годик. Ее все обожают. По мнению родителей, она самая рассудительная и спокойная.

Единственный сын Саша в этом году пойдет в первый класс. Саша учится в музыкальной школе, занимается хоровым пением, играет на барабанах. А самое «ударное» увлечение Саши – шахматы.

– В детском саду №13 активно развивается шахматное направление. Нам очень повезло с воспитателем. Конечно, папа пытался пристрастить Сашу к шахматной игре, но включила интерес именно Ирина Евгеньевна Ермаченкова. Шахматы очень изменили Сашу. Он приходит домой и с интересом продолжает игру. Если никто не хочет с ним играть, играет сам с собой, научил маму, заинтересовал Соню, заразил всю семью, – говорит Ольга.

В семье, где дети на первом месте, к этому подходят с полной ответственностью.

– Мой папа – доктор биологических наук, работал в ЛИЯФе в отделении молекулярной и радиационной биофизики, а затем заведовал кафедрой Тюменского университета. Дочь, которая жила в Гатчине, он видел редко. Я росла под маминым воспитанием, и воспитывать сына мне сложнее, – признается Ольга.

Петр тоже столкнулся с проблемой отцов и сыновей.

– Я понял, что быть тренером своего сына практически невозможно. По любому поводу идет противоречие. Зато сын будет слушать постороннего человека. Мы это понимаем, значит, уже «вооружены», - не сдается Петр.

Почему нам легко

Петр Островерхов – депутат Совета депутатов г. Гатчины, генеральный директор ООО «ОПС – охранно-пожарные системы». За это новое для себя направление деятельности Петр взялся, когда встретился с Олей. Говорит, нужно было делать что-то серьезное, ведь семья росла. Сначала поработал монтажником по установке и обслуживанию домофонов в частной фирме, потом решил открыть свое дело. Со временем вокруг него сплотился удивительно дружный коллектив, где люди помогают друг другу не только по работе.

Островерховы живут в Гатчине, а летом ездят в деревню Вистино. Там дом родителей мамы Петра, родовое гнездо, уклад в котором поддерживают любящие и заботливые бабушки, так что отдыхаешь там по-настоящему, телом и душой. Баню, которую построили двоюродные братья Петра, любят все, от старого до малого.

– Говорят, в тесноте - да не в обиде. Это точно, это про нас. Чувствуем ответственность за то, как много нам дано в жизни. Мы - счастливцы! Родились в СССР. Получили еще то образование и воспитание. Тот мир был наш, мир Алисы Селезневой из книг Кира Булычева, мир чести по Владиславу Крапивину, мы продолжаем к нему стремиться. С детства впитывали высокий уровень словесной культуры, музыкальной культуры, литературы. А советские мультфильмы, пластинки, радиопостановки! Они непревзойденные. До сих пор душа живет этим. И вообще, чтобы почувствовать счастье, не нужно уезжать под кокосовую пальму. Купи себе черешни, пойди на пляж – и ты в раю, – считает мама Оля.

Все материально-техническое обеспечение семьи сейчас на Петре. Тем не менее, его активная супруга всегда в гуще событий. Находясь дома с детьми, Оля увлеклась музыкой и пением. Ей посчастливилось петь в Гатчинском хоре «Акварель», но пришлось взять тайм-аут в связи с рождением Эли. Сейчас вернулась старая любовь - книги, особенно детские. Вместе со старшей дочкой, которая тоже «заболела» этим делом – спасением старых книг, Оля собирает то, что нельзя потерять, и создает библиотеку.

– Бумажная, печатная книга для меня – это сакральная вещь,- говорит Оля. – Очень хочется сохранить их. Думаю, со временем появятся общественные библиотеки, куда люди смогут передавать свои частные собрания. Такие идеи уже витают в воздухе.

А еще Петр и Оля уверены, что сакральная вещь – семья в ее первозданном смысле. Мужчина, женщина, дети. И следующий важный круг – дедушка, бабушка, внуки. Сейчас удивительное время – надо защищать и жизнью утверждать то, что раньше воспринималось как данность. Как воздух, которым ты дышишь и не замечаешь, как это важно, пока он есть.

Фото из личного архива Петра и Ольги Островерховых



