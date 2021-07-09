«Правительственный квартал» спасёт старую Гатчину

День реставратора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечается недавно. Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой объяснил происхождение этой даты: 1-го июля 1945 года в Ленинграде было принято решение о создании архитектурно-реставрационных мастерских. Город надо было не просто восстанавливать, а именно реставрировать. В честь этого и появился нынче профессиональный праздник реставраторов Северной столицы и области (в Москве День реставратора отмечается в другую дату).
Как рассказал Владимир Олегович, Ленинградская
область очень активно занимается созиданием в сфере сохранения культурного
наследия. У комитета – большие планы на будущее и насыщенная программа в
текущий момент. В 2020 году реставрационные работы в том или ином виде
проводились на 130 объектах культурного наследия. Притом, что официально в
реестре их больше 4,5 тысяч.
- В этом году заканчивается реставрационный этап в
парке Монрепо, Выборгском замке, в «Доме станционного смотрителя» в Выре, в
усадьбе Римского-Корсакова в Тихвине. Мы двигаемся почти без отставания от
плана, несмотря на объективные сложности, связанные с пандемией и сокращением
бюджетных ассигнований, – подчеркнул Владимир Цой.
Руководитель Дирекции по сохранению объектов
культурного наследия Ленинградской области Олег Степанов рассказал о
капитальных ремонтно-реставрационных работах в церквях XVI-XVII веков. В
Согиницах Подпорожского района в этом году должна завершиться реставрация двух
деревянных храмов – Николая Чудотворца и Илии Пророка, в Заозерье – часовни
Петра и Павла.
В июле будет заключен государственный контракт на проведение
комплексной реставрации усадьбы Рукавишникова в Рождествено и купеческого
особняка в Новой Ладоге. Там будет проведен комплекс работ, включая замену
инженерных сетей. В 2022-2023 году отреставрированные здания вернутся музеям.
Заместитель директора по реставрации и капитальному
ремонту Музейного агентства Ленобласти Григорий Середа рассказал, какие работы
были проведены в «Доме станционного смотрителя» и в усадьбе Римского-Корсакова:
усиливался фундамент, делалась новая отмостка, менялись венцы, перекрытия,
стропильная система, перекрывалась кровля, реставрировались фасады и интерьер,
а также были заменены все инженерные сети, включая комплексные системы
безопасности.
Журналисты задали вопрос: какие объекты деревянного
зодчества сегодня находятся в плохом состоянии и ждут реставрации?
Владимир Цой пояснил, что в Ленобласти есть разные
объекты деревянного зодчества. Первый тип представляет высшую ценность с точки
зрения деревянной архитектуры – это потрясающие единичные образцы. А второй –
это типовая городская застройка прошлых веков, как, например, в Новой Ладоге и
в Гатчине. Ценность этих зданий заключается в том, что все они в совокупности
формируют историческую городскую среду.
- Если говорить про отдельные памятники деревянного
зодчества, то на ближайшие годы в планах – реставрация церкви Рождества
Пресвятой Богородицы XVI века в Лиственке в Бокситогорском районе и целого
комплекса церквей на погосте в Винницах в Подпорожье. Завершается реставрация
усадебного дома в парке Монрепо, начинается реставрация усадьбы Рукавишникова в
Рождествено, есть планы по поводу усадьбы Рериха в Изваре в Волосовском районе,
в Сомино под Бокситогорском, – сказал Владимир Олегович.
Председатель комитета по сохранению культурного
наследия также ответил на вопрос «Гатчинской правды» о том, что будет с
деревянными домами старой Гатчины – устроят ли там «правительственный квартал».
- Если говорить про городскую средовую застройку, у
нас есть хороший подход, который мы выработали совместно с администрацией
Гатчинского района. Есть ряд исторических образцов в центре Гатчины – на улице
Чкалова, К. Маркса, Горького: сейчас это многоквартирные жилые дома, которые
находятся в ветхом состоянии, некоторые даже в аварийном. Они расселяются по
федеральной программе. Учитывая, что Гатчина стала столицей области, было
разработано предложение использовать эти расселяемые здания, являющиеся
объектами культурного наследия, для размещения государственных органов власти и
других структур, которые будут переезжать в Гатчину.
Мы надеемся, что к концу года первые дома будут
расселены, и в следующем году, после передачи зданий в собственность
Ленинградской области, мы сможем приступить к проектированию, и через два-три
года первые правительственные структуры смогут переехать в Гатчину. Таким образом
мы решаем две задачи: переводим правительство региона в Гатчину и сохраняем
типовую деревянную городскую застройку – реставрируем и вдыхаем в нее новую
жизнь, – сказал Владимир Цой.
Участников пресс-конференции спросили о мероприятиях
на территории памятных мест, связанных с именем Александра Невского.
- Эти мероприятия начались давно, и масштаб их
велик, – ответил Владимир Цой. – Есть подробный план до конца года. Одно из
ключевых событий планируется в Старой Ладоге на 17-18 июля – с реконструкцией,
историческими ладьями, фестивалем, играми и т.д. Мы полностью готовы, но
действовать будем в зависимости от пандемической ситуации. В Тосненском районе
ведутся работы по благоустройству достопримечательного места, где находилась
стоянка войска Александра перед Невской битвой. Совместно с российским
военно-историческим обществом был проведен творческий конкурс памятников
благоверному князю Александру Невскому, и до конца года мы надеемся памятник в
этом месте открыть.
Фото С. Корниловича