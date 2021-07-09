«Правительственный квартал» спасёт старую Гатчину

День реставратора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечается недавно. Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой объяснил происхождение этой даты: 1-го июля 1945 года в Ленинграде было принято решение о создании архитектурно-реставрационных мастерских. Город надо было не просто восстанавливать, а именно реставрировать. В честь этого и появился нынче профессиональный праздник реставраторов Северной столицы и области (в Москве День реставратора отмечается в другую дату).

Как рассказал Владимир Олегович, Ленинградская область очень активно занимается созиданием в сфере сохранения культурного наследия. У комитета – большие планы на будущее и насыщенная программа в текущий момент. В 2020 году реставрационные работы в том или ином виде проводились на 130 объектах культурного наследия. Притом, что официально в реестре их больше 4,5 тысяч.

- В этом году заканчивается реставрационный этап в парке Монрепо, Выборгском замке, в «Доме станционного смотрителя» в Выре, в усадьбе Римского-Корсакова в Тихвине. Мы двигаемся почти без отставания от плана, несмотря на объективные сложности, связанные с пандемией и сокращением бюджетных ассигнований, – подчеркнул Владимир Цой.

Руководитель Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области Олег Степанов рассказал о капитальных ремонтно-реставрационных работах в церквях XVI-XVII веков. В Согиницах Подпорожского района в этом году должна завершиться реставрация двух деревянных храмов – Николая Чудотворца и Илии Пророка, в Заозерье – часовни Петра и Павла.

В июле будет заключен государственный контракт на проведение комплексной реставрации усадьбы Рукавишникова в Рождествено и купеческого особняка в Новой Ладоге. Там будет проведен комплекс работ, включая замену инженерных сетей. В 2022-2023 году отреставрированные здания вернутся музеям.

Заместитель директора по реставрации и капитальному ремонту Музейного агентства Ленобласти Григорий Середа рассказал, какие работы были проведены в «Доме станционного смотрителя» и в усадьбе Римского-Корсакова: усиливался фундамент, делалась новая отмостка, менялись венцы, перекрытия, стропильная система, перекрывалась кровля, реставрировались фасады и интерьер, а также были заменены все инженерные сети, включая комплексные системы безопасности.

Журналисты задали вопрос: какие объекты деревянного зодчества сегодня находятся в плохом состоянии и ждут реставрации?

Владимир Цой пояснил, что в Ленобласти есть разные объекты деревянного зодчества. Первый тип представляет высшую ценность с точки зрения деревянной архитектуры – это потрясающие единичные образцы. А второй – это типовая городская застройка прошлых веков, как, например, в Новой Ладоге и в Гатчине. Ценность этих зданий заключается в том, что все они в совокупности формируют историческую городскую среду.

- Если говорить про отдельные памятники деревянного зодчества, то на ближайшие годы в планах – реставрация церкви Рождества Пресвятой Богородицы XVI века в Лиственке в Бокситогорском районе и целого комплекса церквей на погосте в Винницах в Подпорожье. Завершается реставрация усадебного дома в парке Монрепо, начинается реставрация усадьбы Рукавишникова в Рождествено, есть планы по поводу усадьбы Рериха в Изваре в Волосовском районе, в Сомино под Бокситогорском, – сказал Владимир Олегович.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия также ответил на вопрос «Гатчинской правды» о том, что будет с деревянными домами старой Гатчины – устроят ли там «правительственный квартал».

- Если говорить про городскую средовую застройку, у нас есть хороший подход, который мы выработали совместно с администрацией Гатчинского района. Есть ряд исторических образцов в центре Гатчины – на улице Чкалова, К. Маркса, Горького: сейчас это многоквартирные жилые дома, которые находятся в ветхом состоянии, некоторые даже в аварийном. Они расселяются по федеральной программе. Учитывая, что Гатчина стала столицей области, было разработано предложение использовать эти расселяемые здания, являющиеся объектами культурного наследия, для размещения государственных органов власти и других структур, которые будут переезжать в Гатчину.

Мы надеемся, что к концу года первые дома будут расселены, и в следующем году, после передачи зданий в собственность Ленинградской области, мы сможем приступить к проектированию, и через два-три года первые правительственные структуры смогут переехать в Гатчину. Таким образом мы решаем две задачи: переводим правительство региона в Гатчину и сохраняем типовую деревянную городскую застройку – реставрируем и вдыхаем в нее новую жизнь, – сказал Владимир Цой.

Участников пресс-конференции спросили о мероприятиях на территории памятных мест, связанных с именем Александра Невского.

- Эти мероприятия начались давно, и масштаб их велик, – ответил Владимир Цой. – Есть подробный план до конца года. Одно из ключевых событий планируется в Старой Ладоге на 17-18 июля – с реконструкцией, историческими ладьями, фестивалем, играми и т.д. Мы полностью готовы, но действовать будем в зависимости от пандемической ситуации. В Тосненском районе ведутся работы по благоустройству достопримечательного места, где находилась стоянка войска Александра перед Невской битвой. Совместно с российским военно-историческим обществом был проведен творческий конкурс памятников благоверному князю Александру Невскому, и до конца года мы надеемся памятник в этом месте открыть.





Фото С. Корниловича



