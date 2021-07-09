Волонтёры Победы помогут посетить «Поезд Победы»

«Как соорганизаторы проекта, мы сопровождаем «Поезд Победы» в разных городах нашей страны, и не только нашей, ведь совсем недавно поезд вернулся из Белоруссии, где его тепло приняли в Минске, Бресте и других городах. Очень важно, в первую очередь, для молодежи, рассказывать об истории нашей страны в интересном формате, на понятном для молодого человека языке. «Поезд Победы» ― это как раз тот формат, который позволяет заинтересовать современного молодого человека историей Великой Отечественной войны» ― подчеркнула руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Также она особо отметила, что посещение уникальной экспозиции возможно только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Ограничение единовременного количества посетителей, обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и измерение температуры ― среди важных задач «Волонтеров Победы».

«Здоровье ― превыше всего, поэтому, надеемся, что жители с пониманием отнесутся к необходимости соблюдать все меры защиты, тем более, что именно по просьбе жителей поезд приезжает в Ленинградскую область уже второй раз в этом году» ― сказала Ольга Амельченкова.

Напомним, «Поезд Победы» вновь посетит города Ленинградской области с 13 июля. Жители Гатчины смогут посетить экспозицию с 13 по 15 июля, Кингисеппа ― с 16 по 18 июля, Волхова ― с 19 по 21 июля, а Тихвина ― с 22 по 24 июля.

«Поезд Победы» состоит из 8 вагонов, каждый из которых ― это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет ― концлагерь.

Часть экспозиции поезда напоминает о том, что ради победы трудились не только солдаты и медики, но и ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.

Сопровождает экспозицию закадровый голос машиниста Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».