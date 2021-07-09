Волонтёры Победы помогут посетить «Поезд Победы»

«Как соорганизаторы проекта, мы сопровождаем «Поезд
Победы» в разных городах нашей страны, и не только нашей, ведь совсем недавно
поезд вернулся из Белоруссии, где его тепло приняли в Минске, Бресте и других
городах. Очень важно, в первую очередь, для молодежи, рассказывать об истории
нашей страны в интересном формате, на понятном для молодого человека языке.
«Поезд Победы» ― это как раз тот формат, который позволяет заинтересовать
современного молодого человека историей Великой Отечественной войны» ―
подчеркнула руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» Ольга Амельченкова.
Также она особо отметила, что посещение уникальной
экспозиции возможно только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических
норм. Ограничение единовременного количества посетителей, обеспечение
средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и измерение температуры ―
среди важных задач «Волонтеров Победы».
«Здоровье ― превыше всего, поэтому, надеемся, что
жители с пониманием отнесутся к необходимости соблюдать все меры защиты, тем
более, что именно по просьбе жителей поезд приезжает в Ленинградскую область
уже второй раз в этом году» ― сказала Ольга Амельченкова.
Напомним, «Поезд Победы» вновь посетит города
Ленинградской области с 13 июля. Жители Гатчины смогут посетить экспозицию с 13
по 15 июля, Кингисеппа ― с 16 по 18 июля, Волхова ― с 19 по 21 июля, а Тихвина
― с 22 по 24 июля.
«Поезд Победы» состоит из 8 вагонов, каждый из
которых ― это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда,
санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного,
копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и
даже самый страшный сюжет ― концлагерь.
Часть экспозиции поезда напоминает о том, что ради
победы трудились не только солдаты и медики, но и ученые, создававшие самолеты
и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.
Сопровождает экспозицию закадровый голос машиниста
Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее
посетители услышат в наушниках аудиогида.
Проект реализован творческой мастерской «Невский
баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные
дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».
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