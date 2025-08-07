Первая учительница: жизнь и судьба Айно Ивановны Нееловой

Айно Ивановна родилась 16 июля 1935 года в деревне Тяглино Гатчинского (в то время – Красногвардейского) района, на земле, где несколько столетий существовала лютеранская община. В Тяглино в основном жили финны, и семья Айно Ивановны тоже была финской. В семье было трое детей, и Айно была старшей.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего шесть лет. Отец ушел на фронт сражаться с фашистами, мама осталась в деревне с детьми. Как рассказывает Айно Ивановна, немецкие войска появились в деревне Тяглино в сентябре 1941 года. Пришли и по-хозяйски разместились в домах местных жителей. Никто не знал, чего от них ожидать. По словам Айно Ивановны, немцы поначалу никого не трогали. В сентябре 1942 года детям даже позволили учиться в школе. Айно пошла в первый класс, начала учиться, но продлилось это недолго.

- В октябре 1942 года нас собрали и объявили, чтобы мы собирались в дорогу, – рассказывает Айно Ивановна. - С собой разрешили взять немного вещей и еды. Посадили в телеги и повезли на товарную станцию в Гатчину. Там загнали в вагоны для скота и куда-то повезли. Сначала мы приехали в Эстонию, а потом нас переправили на барже в Финляндию. Помню, на барже было очень страшно: всё было забито людьми, кругом рвались снаряды...

В Финляндии всех привезли в город Раума, распределили по лагерям.

- Наш лагерь находился в лесу, за колючей проволокой, – продолжает рассказ наша героиня. - Мы жили в двухэтажном бараке. Взрослых отправляли на работу на фабрики и заводы. Маму какое-то время не трогали: куда ей ехать с тремя детьми? Мы прожили в этом лагере до весны 1943 года. Потом маму тоже взяли на работу в большое фермерское хозяйство, где нужна была работница по дому и на ферме. Мама с утра закрывала нас дома, потом шла доить коров, кормить свиней и кур, убиралась в хлеву. Выполнив работу на ферме, она переходила в дом, где готовила, стирала, гладила, убиралась. Работы у нее всегда было много.

Осенью 1943 года Айно снова пошла в школу, сразу во второй класс. Но проучилась там недолго, всего три месяца. По ее словам, в декабре 1943 года финские семьи из лагерей неожиданно отправили в Россию.

- Мы радовались, что наконец-то попадем домой, – вспоминает она. - Но нас провезли мимо Ленинграда. Сначала привезли в Углич Ярославской области, а потом отправили еще дальше, в какую-то глухую деревню. До этой деревни нас везли на подводах, помню, стоял жуткий мороз. Нас поселили в доме, где жило сразу несколько финских семей. По-русски почти никто из нас тогда не говорил. Взрослые работали, мы, дети, помогали по дому. За свою работу в колхозе почти ничего не получали. Помню, было очень голодно. У детей и взрослых болели животы, опухали от голода ноги, страдали зубы и десны. Ближе к весне мы выкапывали мерзлую картошку на колхозном поле, и мама пекла из нее лепешки. Весной собирали съедобные травы: кислицу, дикий лук, сурепку. Жили мы дружно, помогали друг другу, чем могли. Мама была очень хозяйственной, умела вязать, шить, готовить. Дети помогали взрослым: работали на грядках, пололи, пасли скотину, собирали ягоды, грибы.

Осенью 1944 года девятилетняя Айно снова пошла в школу, на этот раз в русскую, в первый класс. Школа находилась в соседней деревне, куда нужно было идти почти час. Как она рассказывает, учиться было сложно, ведь русский язык она тогда знала плохо.

- Но у нас была хорошая учительница, да и ребята помогали. Вскоре я стала понимать и говорить по-русски, – вспоминает она. - Букварь был у нас один на всех, и читали мы его по очереди. Тетрадей не было, и мы писали чернилами на газетах.

Уже после Великой Победы, летом 1945 года, семью Айно Ивановны отыскал отец. Все вместе вернулись в деревню Тяглино, которая была почти полностью разрушена войной. Осенью 1945 года Айно начала учиться во втором классе начальной школы в соседней деревне Корписалово. Проучившись там три года, продолжила обучение в Никольской семилетней школе. После школы, в 1952 году, Айно Ивановна поступила в Гатчинское педагогическое училище, окончив его с отличием в 1956 году. По распределению попала в Войсковицкую семилетнюю школу, где и началась ее долгая педагогическая деятельность.

- Сначала мне предложили вести уроки труда, потом рисования, – вспоминает Айно Ивановна. - Рисовать я любила с детства, получалось неплохо. Спустя год я стала учителем начальных классов. На работу в Войсковицы ездила из Тяглино на велосипеде.

В Войсковицкой школе №1 Айно Ивановна Неелова проработала 50 лет, вплоть до 2006 года. В ее трудовой книжке была единственная запись – учитель начальных классов. Всего одна строчка, но как много в ней заключено смысла, беспримерного труда и правды жизни... Неслучайно Айно Ивановна Неелова получила высокое звание «Ветеран труда».

Айно Ивановна никогда не забывала историю своей семьи.

- Мне хотелось вспомнить свой родной язык, который я начала уже забывать, – рассказывает она. - Я стала заниматься на курсах финского языка, а потом начала вести в Войсковицкой школе кружок финского. Это было очень интересно, тем более что в нашем поселке у многих финские корни. Мы участвовали в поселковых праздниках, готовили номера, разыгрывали сценки, пели песни на финском языке, рассказывали о нем.

Ученики Айно Ивановны вспоминают свою первую учительницу с большим теплом, любовью и благодарностью. О ней говорят, что она не была строгой. Всегда спокойная и внимательная, она никогда не поднимала голос на детей, стараясь дать им всё необходимое для начала такой большой жизни. В последние годы своей учительской деятельности Айно Неелова вела в школе коррекционный класс. Спустя годы некоторые из ее учеников получили высшее образование...

По стопам Айно Ивановны Нееловой пошла и ее дочь, Маргарита Юрьевна Боковец. Она также окончила Гатчинское педагогическое училище и уже 37 лет работает учителем начальных классов в Войсковицкой средней школе №1.

У Айно Ивановны – двое внуков и трое правнуков. В этой большой семье сложилась замечательная атмосфера дружбы, понимания и взаимной поддержки. Праздники здесь всегда отмечают вместе, и нередко на них звучит финский язык.

Юлия Лысанюк