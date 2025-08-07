Поиск на сайте
Кто останется без света 8 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.08.2025 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:

ул. Паркетная д. 23-51;

пер. Паркетный д. 1-12;

ул. Куйбышева д. 21-52;

ул. Ленина д. 16-29;

ул. Свободы д. 19-44

 

08.08.2025 с 08:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы:

д. Старицы д.28, ООО «Авиатранс»;

ул. Карьерная д.1П, ООО «Фрамир»;

ш. Гатчинское, д.2, магазин «Строй удача» (ООО «Темп»); 

ш. Санаторское, СНТ «Таицкий родничок».

 

08.08.2025 с 09:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино.

         

08.08.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Лядино,

д. Вакколово,

д. Новые Черницы,

д. Химози, вышка сотовой связи,

д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, ул. Старая, ул. Средняя, ул. Кооперативная, Восточный переулок, Стройудача, Удачная покупка, Шале, АЗС Тебоил.

 