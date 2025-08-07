Кто останется без света 8 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
08.08.2025 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
ул. Паркетная д. 23-51;
пер. Паркетный д. 1-12;
ул. Куйбышева д. 21-52;
ул. Ленина д. 16-29;
ул. Свободы д. 19-44
08.08.2025 с 08:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы:
д. Старицы д.28, ООО «Авиатранс»;
ул. Карьерная д.1П, ООО «Фрамир»;
ш. Гатчинское, д.2, магазин «Строй удача» (ООО «Темп»);
ш. Санаторское, СНТ «Таицкий родничок».
08.08.2025 с 09:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино.
08.08.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Лядино,
д. Вакколово,
д. Новые Черницы,
д. Химози, вышка сотовой связи,
д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, ул. Старая, ул. Средняя, ул. Кооперативная, Восточный переулок, Стройудача, Удачная покупка, Шале, АЗС Тебоил.
