Реставрацию усадьбы Демидова начнёт «Сфера 21 век»

Работы будут проводиться
согласно проектной документации, подготовленной «Коневскими реставрационными
мастерскими».
Первоочередные
противоаварийные мероприятия будут включать:
• устройство временной кровли;
• устройство навеса над крыльцом;
• устройство зашивки проемов;
• устройство защитного ограждения угловых террас.
Работы должны быть
выполнены до 15 октября 2021 года.
В начале недели подрядчик
начал процедуру получения разрешения на проведение работ в Комитете по
сохранению культурного наследия Ленинградской области. Срок получения
разрешения – 30 дней.