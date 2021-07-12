Реставрацию усадьбы Демидова начнёт «Сфера 21 век»

Работы будут проводиться согласно проектной документации, подготовленной «Коневскими реставрационными мастерскими».

Первоочередные противоаварийные мероприятия будут включать:

• устройство временной кровли;

• устройство навеса над крыльцом;

• устройство зашивки проемов;

• устройство защитного ограждения угловых террас.

Работы должны быть выполнены до 15 октября 2021 года.

В начале недели подрядчик начал процедуру получения разрешения на проведение работ в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Срок получения разрешения – 30 дней.

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