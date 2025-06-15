«Оптимальная бабушка» – какая она?

Наиболее привлекательной, по мнению взрослых детей этих самых бабушек, считается та, которая приходит посидеть/погулять с внуками только в том случае, если ее позвали, а советы дает, когда ее мнением интересуются. Модель такого невмешательства получила имя «Оптимальная бабушка».

Есть в этом списке еще «мажорки» – те, кто любит тусоваться, ходить в театры и на выставки. Есть «хлопотушки», «цель» которых прежде всего вкусно и сытно накормить своих детей и внуков. Есть «нытики», любящие жаловаться на свое здоровье, ну и так далее.

А я, исходя из опыта и биографий своих знакомых, делю всех, у кого есть внуки, на две категории: бабушки реальные и бабушки-заочницы. С первой категорией всё более-менее ясно, а вот насчет второй поясню. Это те, чьи дочери и сыновья, создав семью, уехали в другую страну или «на край света», и своим чадам показывают бабушек и дедушек либо на фото/видео, либо по скайпу.

Летом, в каникулы, наступает период, когда мы все имеем возможность пообщаться со своими внуками более интенсивно. К кому-то их привезут на дачу (в деревню), кто-то будет осчастливлен тем, что дети сами будут заезжать к ним (на велосипедах/самокатах) в гости. Золотое время!

Что нужно учитывать при общении с внуками, чтобы не омрачать эти редкие моменты и получать от них взаимную радость?

На разных сайтах и форумах рекомендаций много. Я выбрала советы аналитического психолога Виктории Зайцевой. Если изложить вкратце ее рекомендации, то выглядит это так.

Нужно придерживаться своего амплуа – бабушек и дедушек – и не претендовать на первенство в деле воспитания. Ни в коем случае нельзя в присутствии внуков выражать злость и порицание в адрес собственных детей. Младшие обязательно это впитают и посмотрят на родителей через другую призму. Кроме того, ребенок, скорее всего, повторит ваши слова своим родителем и тем самым вызовет скандал. Всё, что вас не устраивает, с вашей точки зрения, в воспитании внуков, их режима, питания и прочего, говорите родителям напрямую, без малолетних свидетелей.

Старайтесь больше слушать своих внуков и меньше говорить о собственных печалях и трудностях. «Подбадривайте детей, пытайтесь действительно понять и разобраться в том, что их беспокоит, – советует В. Зайцева. – Так вы сможете стать доверенным лицом ребенка, советчиком, к которому можно обратиться и с которым даже можно поделиться секретами».

Помогайте в уходе за детьми, только когда вас об этом просят. Лучше всего сохранять дозированность общения и гостеприимную обстановку в собственном доме. Тогда внуки будут больше ценить своих бабушек и дедушек и воспринимать свои приезды к ним с чем-то позитивным.

Не задаривайте подарками. Иначе у детей выработается условный рефлекс: «Раз едем к бабушке и дедушке – значит, я получу игрушку или деньги». Нельзя так стимулировать малышей, а тем более подростков. Лучше приучать их к стабильному общению с вами по их собственному желанию, а не из-за выгоды. Например, раз в две недели разговаривайте с ними по телефону, или пусть внуки заходят в гости даже на 15-20 минут, когда у них появляется такая возможность. С внуками можно быть друзьями и общаться на доброй ноте.

Чтобы подросткам и молодым людям было интересно с вами общаться, ваша жизнь не должна быть скучной. Ведь примерно с 10-12-летнего возраста дети предпочитают общаться с теми, у кого интересно складывается жизнь.

В Гатчине и районе постоянно проводятся мероприятия для представителей золотого возраста, благодаря которым можно за не очень дорого, а то и совсем бесплатно ходить в кино, на концерты и выставки, заниматься спортом. Главная проблема людей пенсионного возраста, как считают специалисты-геронтологи, кроется в голове: они считают, что жизнь встала на паузу, перестают развиваться, узнавать новое, варятся в тех знаниях, что получили когда-то. А молодежь любит всё новое и интересное. Так что, если хотите общаться с подросшими внуками, следите за тем, какие фильмы, музыкальные коллективы привлекают их внимание. Так вы получите базовые знания о том, чем интересуется молодежь.

Но и это еще не всё. Если вы нашли темы для разговора, то и говорить с подросшими внуками нужно грамотно. Учитывайте, что у них так называемое клиповое мышление, другой ритм жизни, поэтому они воспринимают короткие истории – не более чем на три минуты. Вспомните, как выстраивают информацию в СМИ: сначала коротко говорят суть, самое главное и яркое, и уж потом добавляют детали. Попробуйте научиться так же выстраивать свои истории: рассказывайте смешные, яркие эпизоды, не перегружая их деталями. Если ребенок (подросток) по ходу рассказа задает вам вопрос, не напоминайте в этот момент, что перебивать нехорошо (скажете позже при случае), а радуйтесь тому, что вы смогли его заинтересовать, и он следит за ходом вашего повествования.

Всегда делайте первый шаг. Если вы хотите, чтобы о вас помнили, напоминайте о себе сами. Звоните внукам, чтобы спросить, как дела, или рассказать о том, как прошел ваш день. Пусть это будут короткие разговоры, зато регулярные.

Чаще обращайтесь к опыту внуков. У молодежи тоже можно многому научиться. Попросите, например, внучку или внука создать для вас страничку в соцсетях, где вы будете выкладывать мастер-классы по приготовлению фирменных пирожков с капустой или рассказывать о выставке, которую посетили недавно. Но помните о правиле трех минут!

Показывайте своим внукам, что вы открыты к новой информации, а главное, что вам интересна ИХ жизнь. Таким образом, вы построите разумную линию взаимоотношений.

А если вы сами захотите рассказать о себе или ваших знакомых или предложить тему для обсуждения, пишите комментарий в моей группе «К русскому языку – с уважением»: vk.com/club205590990.

Ирина Владимирова