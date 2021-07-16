Теннис Саши Васильевой

Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен СТВ г.
Сосновый Бор
#ямыспорт #ямыспортЛО
Совсем мало времени остается до начала Олимпийских игр в Токио. А с 24 августа главные всемирные соревнования ожидают и людей с ограниченными возможностями. В составе паралимпийской сборной России по настольному теннису – колясочница Александра Васильева, которая сейчас проводит тренировки в Сосновом Бору.
Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен СТВ г.
Сосновый Бор
#ямыспорт #ямыспортЛО
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