Теннис Саши Васильевой

Совсем мало времени остается до начала Олимпийских игр в Токио. А с 24 августа главные всемирные соревнования ожидают и людей с ограниченными возможностями. В составе паралимпийской сборной России по настольному теннису – колясочница Александра Васильева, которая сейчас проводит тренировки в Сосновом Бору.

Рубрики : Спорт     16 Jul 2021

Проект #ЯМЫСПОРТ реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.

Сюжет подготовлен СТВ г. Сосновый Бор

#ямыспорт #ямыспортЛО

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+