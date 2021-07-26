Тайна смерти Михаила Лермонтова: Президентская библиотека представляет воспоминания очевидцев

За два дня до роковых событий – 25 июля 1841 года – Михаил Лермонтов и Николай Мартынов находились в компании молодых людей в одном из известных домов Пятигорска. Ничто не предвещало беды: гости общались, играла музыка. Вот что вспоминала об этом дне Эмилия Шан-Гирей – её слова приведены в книге Маргариты Николевой «М. Лермонтов: биографический очерк»: «К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоём (Пушкин и Лермонтов. – Ред.) острить свой язык… Ничего злого особенно не говорили, но смешного много. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл кн. Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счёт, называя его montagnard au grand poignard (фр. «горец с большим кинжалом». – Ред.)».

Николай Мартынов разозлился, высказал Михаилу Лермонтову своё недовольство и ушёл. С этого момента началась череда загадок – однозначного понимания, что дальше случилось между приятелями, как происходил вызов на дуэль, а также является ли именно этот случай в их отношениях роковым, нет.

Вечером 27 июля у подножия горы Машук началась дуэль. Секундантами выступили Алексей Столыпин, Сергей Трубецкой, Александр Васильчиков и Михаил Глебов.

«Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: „марш“. Зарядили пистолеты. Глебов подал Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали „сходись“. Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслонясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошёл к барьеру и начал прицеливаться. Столыпин крикнул: „Или стреляйте, или мы вас разведём!“ Мартынов выстрелил. Лермонтов упал, как подкошенный, не сделав никакого движения», – приводятся воспоминания очевидца Александра Васильчикова в книге «М. Лермонтов: биографический очерк».

Однако многие исследователи сходятся во мнении, что события складывались иначе – впоследствии на это будет указывать ряд нестыковок в показаниях Николая Мартынова и секундантов.

После смертельного выстрела разразилась страшная гроза, тело Михаила Лермонтова оставили на месте дуэли, где оно пролежало под проливным дождём несколько часов. Лишь ближе к полуночи за ним вернулись: слуги погрузили его в телегу и привезли домой.

По одной из главных версий дуэль между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым стала логичным завершением их непростых взаимоотношений. Молодые люди познакомились задолго до поединка и тесно общались, несмотря на то, что были полными противоположностями. Поэт часто позволял себе высказывать в адрес приятеля колкости, глубоко обижавшие его.

Ещё одна версия – Николая Мартынова долго подстрекали на убийство. Недоброжелателей у поэта было много. Среди них – и тот самый князь Александр Васильчиков, секундант, называвший себя приятелем Лермонтова. Впоследствии он настаивал на версии, что виновником дуэли был сам поэт. Однако известно, что Александр Васильчиков, который тоже неоднократно подвергался насмешкам со стороны Лермонтова, искал возможности подстроить ссору своего обидчика с кем-нибудь.

«Сперва его выбор пал на офицера Лисаневича. Он пытался убедить Лисаневича, что Лермонтов над ним издевается, но тот отказался со словами: „У меня рука не подымется на такого человека“», – рассказывается в книге Ираклия Андроникова «Жизнь Лермонтова», представленной на портале Президентской библиотеки.

В советское время стала популярной версия, что избавиться от поэта хотели «поборники самодержавия», и конфликт стал хорошим поводом. Аргументируя эту точку зрения, исследователи приводят такие доказательства:

«„Высшие“ же сферы отнеслись к гибели поэта с чувством полного удовлетворения. Царь встретил известие о смерти его позорной фразой: „туда ему и дорога“, и сделал всё для облегчения участи убийцы поэта: он смягчил постановление суда, назначил только три месяца тюрьмы с зачётом предварительного заключения и значительно сократил срок церковного покаяния», – подчеркивается в книге «М. Лермонтов: биографический очерк».

Но и на этом версии о дуэли и гибели Лермонтова не заканчиваются. Так, есть мнения, что конфликт между молодыми людьми произошёл из-за женщины, а также, что в поэта стрелял вовсе не Николай Мартынов, а другой человек, затаившийся неподалёку.

Узнать больше о трагической смерти великого поэта можно в изданиях Президентской библиотеки, представленных в коллекции «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)». Электронная подборка также содержит материалы, раскрывающие многогранность личности поэта, его роль в культурной жизни России. В собрание вошли книги и периодические издания, содержащие тексты произведений Михаила Лермонтова, исследования о его жизни и творчестве, а также открытки и фотографии, изображающие памятники поэту, места, связанные с его именем. Особый интерес представляют репродукции картин и рисунков самого Михаила Лермонтова, благодаря которым он предстает не только как поэт, прозаик, драматург, но и как художник.